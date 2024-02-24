Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1886
Não é porcaria, são doces.
É suposto funcionar como um relógio, estás a fazer algo de errado.
mas não vamos ter uma discussão pública sobre isso. Porque eu imaginei o dinheiro a fluir para os meus bolsos depois de uma descoberta tão engenhosa. Não quero partilhá-lo com ninguém.
)))) assim seja)
Continuação
À esquerda estão os erros do estagiário e as validações das épocas. No centro está a saída líquida na bandeja e a referência. À direita está a produção líquida sobre as validações e o benchmark.
Relu, dados normalizados para o intervalo 0-1
linear (função linear/ sem ativação), normalizada para a faixa 0-1
linear (função linear/ sem ativação), normalizada para +-1
sigmóide, normalizado para o intervalo 0-1
sigmóide, dados normalizados para a faixa +-1
Previsão de preço de ações usando RNN
Belo MA, mas não está à altura do SMA... ainda há muito por onde esperar.
LOL
fica bem no relu, suar o verdadeiro mercado
Eu gosto de bronzear o melhor até agora.
É um bom MA, mas não tão bom como o SMA... há muito para se esperar.
lol
Esta é uma referência a este post
Na nsdt houve uma maximização do lucro da função fitness, como se faria em keras? Isso não é formação sem um professor?
Bem, faz dessa maneira, conta em vez dos normais.
Ei, seus maquinistas, eu só quero dizer, nunca se cansam de mentir? Já não sou pago pelos meus postos, por isso, posso divertir-me. Koolie, se o celeiro arde, também arde a casa.... :-) Então, temos alguma ideia interessante ou vais continuar a dar tretas aos jovens?????
So..... apenas curioso....
Max, seu tema é interessante apenas para BO, quando você está armado mais frio do que os organizadores disto, mas não mais. Então talvez possamos acabar com eles em silêncio para que não se exibam. O que você diz? Eu sou apenas o mesmo tema que estava bisbilhotando e tinha uma limitação importante ao trabalhar com BO. O que você acha?
Qual deles? Nada está a funcionar, nós verificamos.
Vais aprender pitão, por isso vai aprendê-la. Isto é útil. Você pode estar certo, mas não confie nos lucros das redes neurais.