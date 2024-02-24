Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1888
Quanto mais propagandistas houver, mais interessante é este tópico
Já viueste artigo? O gráfico de erros é lindo. Como se estivesses a alimentar as velas.
No início dos anos 80, com seis funcionários de um instituto de pesquisa, decidimos quebrar (ou destruir) a espinha dorsal do Sportloto (como Yusuf disse sobre forex :).
Um de nós foi doutor em engenharia, assim como doutores, matemáticos, profissionais de diferentes perfis na área de desenvolvimento de complexos computacionais.
. . .
*** Se >= os três participantes estiverem interessados em como tudo acabou, eu continuo.
Aleksey, lembras-te quanta acuracia conseguimos espremer do ziguezague quando estávamos a violar um conjunto de dados juntos?
0,71? ou quanto ?
Todos já sabem. Não é a primeira vez que você empurra o tema.
Não invente coisas!
Eu nunca disse nada sobre como os organizadores do Sportlotto mudavam regularmente as bolas, velocidade da máquina de loto, número de rotações, etc., para descartar um padrão.
A mesma coisa acontece em forex e nenhum MO ajuda aqui. Movimento de preços, é um processo aleatório e depende do factor humano.
Ahahaha, estou a ver, e pensei que uma pessoa inteligente me quisesse ensinar algo... :)
Pessoal, vamos embora. O mercado não pode ser previsto porque acontece.
Não inventes isto!
Eu ouço de lados diferentes nas mesmas formulações.
Não se ouve o segredo da P&D.