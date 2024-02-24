Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1888

Evgeny Dyuka:
Quanto mais propagandistas houver, mais interessante é este tópico

Já viueste artigo? O gráfico de erros é lindo. Como se estivesses a alimentar as velas.


 
Só alimentar velas é utopia. Os meus não são apenas candelabros, são candelabros torcidos, que não são candelabros de todo )) ) + volumes indiretamente através de IFM e RSI. Ambos os indicadores são bons na medida em que são fáceis de aplicar a um intervalo de 0 a 1.
Petros Shatakhtsyan:

No início dos anos 80, com seis funcionários de um instituto de pesquisa, decidimos quebrar (ou destruir) a espinha dorsal do Sportloto (como Yusuf disse sobre forex :).

Um de nós foi doutor em engenharia, assim como doutores, matemáticos, profissionais de diferentes perfis na área de desenvolvimento de complexos computacionais.

. . .

*** Se >= os três participantes estiverem interessados em como tudo acabou, eu continuo.

Toda a gente já o sabe. Esta não é a primeira vez que você moveu o tópico
 
Alimentar velas é impossível por uma simples razão - nunca se pode explicar ao neuro quais são as que têm significado. Se você der apenas 100 velas e perguntar "qual vela é a próxima?" o neuro nunca vai entender o que significa "próxima", pois todas têm o mesmo valor. Devemos mudar o peso das velas, a influência da centésima vela não é igual à influência da primeira ou da segunda. Devemos de alguma forma explicar à rede neural nos dados quais são os mais importantes. Eu resolvi este problema.
 
Quando vejo que os supositórios de alimentação têm resultados, é ridículo, em princípio não é possível.
 
Aleksey Vyazmikin:

Aleksey, lembras-te quanta acuracia conseguimos espremer do ziguezague quando estávamos a violar um conjunto de dados juntos?

0,71? ou quanto ?

 
Vladimir Baskakov:
Todos já sabem. Não é a primeira vez que você empurra o tema.

Não invente coisas!

Eu nunca disse nada sobre como os organizadores do Sportlotto mudavam regularmente as bolas, velocidade da máquina de loto, número de rotações, etc., para descartar um padrão.

A mesma coisa acontece em forex e nenhum MO ajuda aqui. Movimento de preços, é um processo aleatório e depende do factor humano.

E o comportamento do mercado e os pares de moedas mudam o tempo todo, dependendo do mercado e das condições políticas. É impossível prever a direção.

 
Ahahaha, estou a ver, e pensei que uma pessoa inteligente me quisesse ensinar algo... :)

Pessoal, vamos embora. O mercado não pode ser previsto porque acontece.

 
De que adianta repetir estes mantras o tempo todo?

Eu ouço de lados diferentes nas mesmas formulações.

mytarmailS:

Ahahahaha, estou a ver, e pensei que um homem esperto estava a tentar ensinar-me algo... :)

Muito bem pessoal, vamos lá, não se pode prever o mercado porque é aleatório.

Não se ouve o segredo da P&D.

