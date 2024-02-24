Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1889
Alexei, lembras-te quanto acuraci conseguimos espremer do ziguezague quando estávamos a violar uma data marcada em conjunto?
0,71?
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria, Prática, Comércio e Além
Aleksey Vyazmikin, 2020.05.17 18:45
Mas se aumentarmos a amostra para um ano (2019), veremos a tendência para 2018 pelo menos
Da junção de duas amostras obtemos Accuracy=68,06261099940409
E, pelo gráfico, parece que a tendência das novas árvores foi para o lado.
Decidi treinar separadamente as duas amostras, pois tinha que podá-las, como você disse o resultado:
Ваша Accuracy=65.46896295378517
My Accuracy=68.03370090447281.
Obrigado!
conseguido
Accuracy 0.82
Mas não é exato )))) O código é extremamente incómodo, há uma probabilidade de erro.
Entretanto ouço gritos de que os mercados são aleatórios ))
Não inventes isto!
Eu nunca disse nada sobre como os organizadores do Sportlotto mudavam regularmente as bolas, velocidade de giro da máquina de loto, número de giros, etc., para descartar um padrão.
A mesma coisa acontece em forex e nenhum MO ajuda aqui. Movimento de preços, é um processo aleatório e depende do factor humano.
E o comportamento do mercado e os pares de moedas mudam o tempo todo, dependendo do mercado e das condições políticas. É impossível prever a direção do movimento.
O f-i está agora analisado com todas as estatísticas do cimento. É possível analisar a função e compreender imediatamente qual é o cluster responsável por quê.
Além disso, há uma ideia para formar de uma só vez um arquivo .mqh com arquivos f-files para todos os relógios necessários. E, em geral, para simplificar a posterior referência a eles.
Que tópico? Nada está a funcionar, nós verificamos.
Devias estar a aprender píton... aprende-o. É bom para ti. Mas não confie nos lucros das redes neurais.
Se não houver erro, é um bom resultado - provavelmente também mostra reversões mais cedo.
Se não houver erro, este é um bom resultado - talvez também mostre retrocessos mais cedo.
As reversões mostram perfeitamente 0,8 no ziguezague é absolutamente suficiente para fazer dinheiro...
é assim que as previsões se parecem nos novos dados com acurasi 0,83
Mas devemos simular negociações reais, aquelas em que um bar chega ao sistema a cada 5 minutos. Espero mesmo que não sejam encontrados erros. :) caso contrário será o mesmo de sempre.)
Geez Max, você simplesmente não sabe como cozinhá-los e sim, eles levantam os shats em 80%, no máximo. Para BOs este é o limiar de disparo ou ligeiramente superior. Literalmente 5% mas mesmo isso será suficiente..... O senão é isto. Não se pode dar um relógio qualquer, tem de se ser específico.... ????
Bem, o Mytarmails escreveu-te, ele pode fazê-lo.aprender pitão...
Não é claro que dinamicamente não é possível determinar baixos e altos.
Se for feito um pouco mais, com um atraso, não há garantia de que não seja uma falsa inversão.
Está bonito, inventaste novos preditores?