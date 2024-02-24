Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1890
Geez Max, você simplesmente não sabe como cozinhá-los e sim eles aumentam as conversas em 80%, no máximo. Para BOs este é o limiar de disparo ou ligeiramente superior. Literalmente 5% mas mesmo isso será suficiente..... O senão é isto. Não se pode dar um relógio qualquer, é preciso ter um específico.... ????
pediste um livro... aqui está ele.
Antes disso, os últimos 100 valores eram alimentados na entrada. tanh foi capaz de replicar totalmente o benchmark na bandeja e validação. A questão é se isto é sobretreinamento.
Tirei os últimos 50 valores. Resultado:
2000 épocas.
350 épocas (valor ideal).
Experimentei muito com os parâmetros da grelha, mas o resultado médio foi assim.
Ou seja, o padrão é determinado a 50-100 últimas barras.
Não inventes isto!
Eu nunca disse nada sobre como os organizadores do Sportlotto mudavam regularmente as bolas, a velocidade de giro da máquina de loto, o número de giros, etc., para descartar um padrão.
A mesma coisa acontece em forex e nenhum MO ajuda aqui. Movimento de preços, é um processo aleatório e depende do factor humano.
E o comportamento do mercado e os pares de moedas mudam o tempo todo, dependendo do mercado e das condições políticas. É impossível prever a direção do movimento.
A observação afeta a realidade
Quando um "observador" quântico observa, a mecânica quântica afirma que as partículas também podem se comportar como ondas. Isto pode ser verdade para os electrões ao nível do submicron, ou seja, a distâncias inferiores a um micron ou milésimo de milímetro. Quando se comportam como ondas, os elétrons podem passar por vários buracos da barreira ao mesmo tempo e depois se encontrar novamente do outro lado. Esta reunião é conhecida como interferência. Agora o mais absurdo sobre este fenómeno é que ele só pode ocorrer quando ninguém o observa.
Assim que um observador começa a observar partículas passando por um buraco, a imagem resultante muda drasticamente: se alguém pode ver uma partícula passando por um buraco, é claro que ela não passou por outro buraco. Em outras palavras, sob observação os elétrons são mais ou menos forçados a se comportar como partículas e não como ondas. Assim, o próprio ato de observação influencia os resultados experimentais. Para demonstrar este fenómeno, o Instituto Weizmann construiu um pequeno dispositivo, com menos de um mícron de tamanho, com uma barreira com dois orifícios. Eles então dirigiram um fluxo de elétrons em direção à barreira. O observador nesta experiência não era uma pessoa. Em vez disso, usaram um pequeno detector de elétrons que podia detectar a presença de elétrons que passavam.
A capacidade de um "observador" quântico para detectar elétrons pode ser alterada alterando sua condutividade elétrica ou a quantidade de corrente que flui através dela. Além de 'observar' ou detectar electrões, o detector não afectou a corrente. Contudo, os cientistas descobriram que a simples presença de um detector "observador" perto de um dos buracos causou alterações no padrão de interferência das ondas de electrões que atravessam os buracos da barreira. Na verdade, esse efeito dependia da "quantidade" de observação: quando a capacidade do "observador" de detectar elétrons aumentava, ou seja, quando o nível de observação aumentava, a interferência diminuía; inversamente, quando sua capacidade de detectar elétrons era reduzida e a observação enfraquecia, a interferência aumentava. Assim, ao controlar as propriedades do observador quântico, os cientistas conseguiram controlar até que ponto ele influencia o comportamento dos elétrons!
Você está certo - " É impossível prever a direção do movimento. " - " Assim queum observador começa a observar partículas passando por um buraco, a imagem resultante muda drasticamente: se se pode ver uma partícula passando por um buraco, fica claro que ela não passou por outro buraco.Em outras palavras, sob observação, os elétrons são mais ou menos forçados a se comportar como partículas em vez de ondas."
Você está errado - " Na verdade, esse efeito dependia da "quantidade" de observação: quando a capacidade do "observador" de detectar elétrons aumentou, ou seja, quando o nível de observação aumentou, a interferência diminuiu; inversamente, quando sua capacidade de detectar elétrons diminuiu e a observação enfraqueceu, a interferência aumentou. Assim, ao controlar as propriedades do observador quântico, os cientistas conseguiram controlar até que ponto isso afetou o comportamento dos elétrons! "
A vigilância influencia a realidade
.........
A julgar pelas suas mensagens anteriores com um número incontável de erros gramaticais, percebo que a mensagem actual não é mais do que um copypaste
Escreva em suas próprias palavras, é mais interessante
A julgar pelas suas mensagens anteriores com um número incontável de erros gramaticais, percebo que a mensagem actual não é mais do que um copypaste
Escreva em suas próprias palavras, é mais interessante
E a julgar pelos seus produtos e feedback, eu não sou o único que comete erros )))
Sim, julgar e rever
;)
A observação afeta a realidade
O dualismo de onda corpuscular é, claro, um tema interessante, mas é para adolescentes. Esta etapa já deveria ter sido passada há muito tempo )) É como se agora começássemos a nos perguntar sobre a Teoria da Relatividade.
O dualismo de ondas quânticas é certamente um tema interessante, mas é para adolescentes. Esta etapa já deveria ter passado há muito tempo)) É como se agora começássemos a nos perguntar sobre a Teoria da Relatividade.
Você está certo que tais tópicos são ensinados no jardim de infância. Só podemos nos surpreender com o quão longe você foi da realidade.
Eu não estou interessado em nada, nada me surpreende... - Os antidepressivos vão certamente ajudar...
Você está certo, tais tópicos são ensinados no jardim de infância. Só podemos nos surpreender com o quanto você se desviou da realidade.
Não estou interessado em nada, nada me surpreende... - Os antidepressivos vão certamente ajudar...