Sim, você tem que passar por tudo, senão não pode.
Tente jogar, é bom para entender como os parâmetros influenciam os resultados.
Sim, já vi, é pena que não consigas aconchegar a tua.
Tente reduzir o lerning_rate para começar.
Bela foto, veja claramente para onde foi o sobretreinamento.
Trocando seus clusters, assim como eu disse
E o erro é de 0,82% em novos dados
Devias ter-me ouvido quando te disse para fazeres um centro comercial e verificar, e fizeste alguns optimizadores, analisadores e outras porcarias.
A rede normal parece ser melhor do que a lstm. E tanh é melhor do que relu.
Os parâmetros da rede são os mesmos em todo o lado. Os dados são normalizados para um intervalo de +-1.
À esquerda estão os erros no tabuleiro e as validações de épocas. No centro está a saída líquida na bandeja e a referência. À direita está a produção líquida nas validações e o benchmark.
tanh
relu
lstm
Tive de passar muito tempo com a Istm para que se afastasse dos 0,5. E o resultado não foi muito bom e a janela de parâmetros foi muito estreita. E demorei cerca de 10 minutos a treiná-lo. Mas aqui a rede estava a praticar por um pouco mais de um minuto. Dizem que a lstm leva mais tempo para treinar, neste exemplo as redes treinadas no mesmo tempo (upd ainda lstm leva mais tempo para treinar).
Eu tenho uma NS primitiva sem treino. Não vejo qual é o objectivo do treino. Não estou a desencorajar ninguém de forma alguma.
O gráfico de barras em percentagem indica a provável direcção futura do movimento.
É importante fornecer as informações certas à rede.
Se você alimentar o lixo. O resultado com qualquer pacote será caótico.
Espero que esteja claro que o azul está para cima e a cenoura está para baixo.
normal é Sequential Dense ?
Sim
algum tipo de ativação não funciona com valores negativos, não entrou nisso?
Não pensei nisso. tanh +-1, relu 0-inf
Upd olhou para exemplos, relu ainda leva à média 0.
m5 curto, d1 compra, outros concordam.
Houve uma mudança em uma hora.
não porcaria mas doces...
tudo deveria funcionar como um relógio, você está fazendo algo errado.
mas não vamos ter uma discussão pública sobre isso. Porque eu imaginei o dinheiro a fluir para os meus bolsos depois de uma descoberta tão engenhosa. Não quero partilhá-lo com ninguém.