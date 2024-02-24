Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1885

Novo comentário
 
Evgeny Dyuka:
Sim, você tem que passar por tudo, senão não pode.
Tente jogar, é bom para entender como os parâmetros influenciam os resultados.

Sim, já vi, é pena que não consigas aconchegar a tua.

Tente reduzir o lerning_rate para começar.


Bela foto, veja claramente para onde foi o sobretreinamento.


 
Maxim Dmitrievsky:

Trocando seus clusters, assim como eu disse

E o erro é de 0,82% em novos dados

Devias ter-me ouvido quando te disse para fazeres um centro comercial e verificar, e fizeste alguns optimizadores, analisadores e outras porcarias.

 

A rede normal parece ser melhor do que a lstm. E tanh é melhor do que relu.

Os parâmetros da rede são os mesmos em todo o lado. Os dados são normalizados para um intervalo de +-1.

À esquerda estão os erros no tabuleiro e as validações de épocas. No centro está a saída líquida na bandeja e a referência. À direita está a produção líquida nas validações e o benchmark.

tanh

tanh trem de bronzeamento vala tanh

relu

relu trem relu relu val

lstm

comboio val

Tive de passar muito tempo com a Istm para que se afastasse dos 0,5. E o resultado não foi muito bom e a janela de parâmetros foi muito estreita. E demorei cerca de 10 minutos a treiná-lo. Mas aqui a rede estava a praticar por um pouco mais de um minuto. Dizem que a lstm leva mais tempo para treinar, neste exemplo as redes treinadas no mesmo tempo (upd ainda lstm leva mais tempo para treinar).

 
Rorschach:

A rede normal parece ser melhor do que a lstm. E tanh é melhor do que relu.

As definições de rede são as mesmas em todo o lado.

tanh

relu

lstm

Tive de agitar as coisas com a Istm durante muito tempo para que se afastasse dos 0,5. E o resultado não foi muito bom e a janela de parâmetros foi muito estreita. E demorei cerca de 10 minutos a treiná-lo. Mas aqui a rede estava a praticar por um pouco mais de um minuto. Dizem que a lstm leva mais tempo para treinar, neste exemplo, as grades treinam no mesmo tempo.

é a Densa Sequencial regular?
 
Rorschach:
algum tipo de ativação não funciona com valores negativos, não entrou nisso?
 

Eu tenho uma NS primitiva sem treino. Não vejo qual é o objectivo do treino. Não estou a desencorajar ninguém de forma alguma.

O gráfico de barras em percentagem indica a provável direcção futura do movimento.

É importante fornecer as informações certas à rede.

Se você alimentar o lixo. O resultado com qualquer pacote será caótico.

Espero que esteja claro que o azul está para cima e a cenoura está para baixo.

d462

 
Evgeny Dyuka:
normal é Sequential Dense ?

Sim

Evgeny Dyuka:
algum tipo de ativação não funciona com valores negativos, não entrou nisso?

Não pensei nisso. tanh +-1, relu 0-inf
Upd olhou para exemplos, relu ainda leva à média 0.

 
Uladzimir Izerski:

Eu tenho uma NS primitiva sem treino. Não vejo qual é o objectivo do treino. Não estou a desencorajar ninguém de forma alguma.

O gráfico de barras em percentagem indica a provável direcção futura do movimento.

É importante fornecer as informações certas à rede.

Se você alimentar o lixo. O resultado com qualquer pacote será caótico.

Espero que fique claro que o azul está para cima e a cenoura está para baixo.


m5 curto, d1 compra, outros concordam.

 
Rorschach:

m5 curto, d1 comprar, concordar com os outros.

Houve uma mudança em uma hora.

d245

[Excluído]  
mytarmailS:

A trocar os vossos grupos, tal como eu vos disse.

e embora o erro nos novos dados seja de 0,82%.

Então devias ter-me ouvido quando te disse para fazeres um centro comercial e olhares de uma vez, e tu és uns optimizadores, analisadores e outras serras de merda.

não porcaria mas doces...

tudo deveria funcionar como um relógio, você está fazendo algo errado.

mas não vamos ter uma discussão pública sobre isso. Porque eu imaginei o dinheiro a fluir para os meus bolsos depois de uma descoberta tão engenhosa. Não quero partilhá-lo com ninguém.

1...187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892...3399
Novo comentário