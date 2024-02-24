Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1884
1. É isso mesmo, tens de passar por todas as opções. O problema é que é muito demorado.
2. Eu tentei, ficou pior.
3. Como é que sabes quais é que ela está a usar? É uma caixa negra, por isso alimento tudo.
Há otimizadores de hiperparâmetros, como o otimizador no testador de MT. Você o configura por 24 horas e ele o pega.
Estou entediado esperando que dê certo, mas esta é uma peculiaridade da NS, não há ciência exata, apenas experiência (minha e de outra pessoa) e intuição. Posso partilhar os meus resultados aqui ou em privado.
Eu coloquei um exemplo para treinamento mais cedo. A idéia é ensinar à rede a comprar sinais. Então reverta a entrada e a rede deve produzir sinais de venda. É uma classificação binária quer haja ou não um sinal. Você poderia ensinar a rede a reconhecer a compra e venda, mas imho isto é pior. O intervalo de produção é limitado a 0-1; se procurarmos apenas a compra, o intervalo é dividido em 2 classes (há uma compra e não há compra) e o limite pode ser movido em 0,8. Se procurarmos a compra ou a venda, 0-1 é dividido em 3 sectores: compra, venda e algo entre eles. Imho, procurar apenas por sinal de compra é: 2 vezes mais exemplos de treino (flip input), menor tamanho de rede (a tarefa é mais fácil, menos neurónios necessários), menos tempo de treino, solução mais fácil (pense apenas em 1 classe), mas isto é apenas teoria.
Eu tenho uma idéia, que a rede procuraria características por si só, você dá um preço, sinais desejados, e ela faz tudo sozinha. Eu comecei com lstm, parece ser perfeito, mas até agora não tanto. Eu quero tentar redes regulares, e se não, vou pensar no que vai acontecer a seguir. As CNNs são um pouco confusas, estou a ficar cansado de ajustar as configurações de camada e núcleo. Provavelmente, seria mais fácil alimentar as ondas numa rede normal. E se não me convém, terei que perder mais tempo selecionando sinais de entrada, mas neste caso tenho uma pergunta: é realmente necessário, seria mais fácil usar o sistema "clássico", seria mais compreensível, confiável, econômico e mais fácil de testar.
E como é que se analisam os resultados, só olhando para os números? É este o código que você usa?
Você constrói 2 gráficos, erro na bandeja e teste, você pode usá-los para entender o que a rede está faltando e em que direção se mover.
Estamos a falar de fotos ou já é sobre o mercado?
Eu posso facilmente ver que estou no processo ))
No início eu o desenhei usando o algoritmo padrão
import matplotlib.pyplot as plt
Mas foi inútil. Por causa do grande barulho, a trama já estava na linha horizontal após 10 épocas.
Eu tenho a classificação binária e analiso o nível de certeza da rede em cada resposta, ou seja, por exemplo, a resposta correta é 0 1 e a rede dá 0,4 0,6 - esta é uma boa resposta, e mais frequentemente a resposta correta é 0 1 e a rede dá 0,49 0,51
Quando as respostas são milhares eu posso agrupá-las por certeza e fazer a análise.
Como resultado na prática, este é o euro de hoje no M2, algo que a rede neural começa a entender, mas fraco até agora.
Azul é previsão para cima, amarelo é previsão para baixo.
Você pode postar os gráficos? Quanto mais épocas e quanto menor o tamanho da trave, mais vezes os pesos mudam. Além disso, faz sentido alterar o lerning_rate no optimizador por +-uma ordem de grandeza. Que otimizador você usa?
Bach 128, se estamos a falar da mesma coisa. Deve ser sempre 128 é algo a ver com TPU, tal exigência.
Também parou de mudar de época, depois de 150, geralmente nada muda.
Não consigo pô-lo a trabalhar com o SGD.
Aqui está a minha grelha, eu mudo dinamicamente o número de camadas aqui.
Podias tentar outra coisa em vez do Dropout, reduzir o número de neurónios. Adicionar inicialização e normalização de pesos. Os dados de entrada são processados de alguma forma? Os meus resultados tornaram-se melhores após a multiplicação dos dados de entrada por ordem de grandeza. Parece que afinal tenho de me livrar da não-estacionariedade.
Nenhum pacote dará um resultado preciso. Qualquer NS só pode dar uma previsão probabilística para cima, para baixo ou desconhecida. O preço não obedece às redes neurais e pode facilmente ir contra elas. Uma opção de 65% já é aceitável.
Aqui está 56%. Azul é como deve ser, vermelho é a resposta da rede. As porcentagens não significam nada.
aqui é 48%, o número é ainda mais baixo, mas pelo menos tem algum efeito.
Podias tentar outra coisa em vez do Dropout, reduzir o número de neurónios. Adicionar inicialização e normalização de pesos. Os dados de entrada são processados de alguma forma? Obtive melhores resultados após a multiplicação dos dados de entrada por ordem de grandeza. Parece que afinal preciso de me livrar da não-estacionariedade.
Tente jogar isto, é bom para entender como os parâmetros influenciam os resultados.