1) porque prevê tanto a hora actual (passada) como a hora seguinte (futura)
o que não é bom porque já sabemos metade da previsão
2) três aglomerados são demasiado ásperos, demasiado gerais...
como você pode ver na foto, é um agrupamento de compras, porque o movimento geral foi para cima, mas foi na primeira hora, e nós trocamos a segunda
por isso na segunda hora trocamos como compra, mas na verdade é uma venda.
E quando prevemos o suto cluster da próxima hora sem 0,5 :)
Não é um facto. Talvez haja alguns padrões de venda de bases de dados na compra de aglomerados que a NS deveria detectar... É disso que se trata. Você o encontra?
Não é um facto. Talvez haja um padrão no agrupamento de compra na base de venda que a NS deve detectar... É disso que se trata. Você o encontra?
Não, eu não.
Não, não tenho.
Alguém viu uma rede neural em funcionamento em forex? Para que funcione de acordo com um algoritmo conhecido e os resultados da negociação real possam ser vistos? Talvez alguém já esteja a usá-lo? Eu não questiono a eficiência das redes neurais. Eu gostaria de comparar os resultados.
Por exemplo, eu não estou negociando forex, mas no mercado real. O que se segue? Alguma sugestão de intervenção?
Provavelmente é impossível explicar mais sobre ns, pelo menos ainda não me deparei com isso.
E o artigo
Em resumo, eu vou fazer isso).
Não vá muito longe, não vá muito alto))))
por que você excluiu meu post?
o homem perguntou a uma rede neural forex funcional, eu dei um link para meu projeto que é "working forex neural network",
qual é o problema?
por exemplo: "as nossas regras proíbem..."
para saber
Mas quando prevemos o suto cluster da próxima hora sem o acurasi anterior 0.5 :)
Se você normalizar a 2ª para a barra 0, ela não será 0,5.
Há aí uma mudança linear, ou seja, as curvas estão em 1 linha. Portanto, a correlação entre os relógios tende a um. Vê isto... usa o teu cérebro.
3 não é suficiente - faça 500 :) justifique porquê