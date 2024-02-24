Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1879

Novo comentário
 
mytarmailS:

1) porque prevê tanto a hora actual (passada) como a hora seguinte (futura)

o que não é bom porque já sabemos metade da previsão

2) três aglomerados são demasiado ásperos, demasiado gerais...

como você pode ver na foto, é um agrupamento de compras, porque o movimento geral foi para cima, mas foi na primeira hora, e nós trocamos a segunda

por isso na segunda hora trocamos como compra, mas na verdade é uma venda.

E quando prevemos o suto cluster da próxima hora sem 0,5 :)

Não é um facto. Talvez haja alguns padrões de venda de bases de dados na compra de aglomerados que a NS deveria detectar... É disso que se trata. Você o encontra?

 
Mihail Marchukajtes:

Não é um facto. Talvez haja um padrão no agrupamento de compra na base de venda que a NS deve detectar... É disso que se trata. Você o encontra?

Não, eu não.

 
Alguém viu uma rede neural funcional em forex? Para que funcione de acordo com um algoritmo conhecido e os resultados da negociação real possam ser vistos? Talvez alguém já esteja a negociar com ele? Eu não questiono a eficiência das redes neurais. Eu gostaria de comparar os resultados.
 
mytarmailS:

Não, não tenho.

Como você faz isso? Com um olhar?
 
Ivan_Invanov:
Alguém viu uma rede neural em funcionamento em forex? Para que funcione de acordo com um algoritmo conhecido e os resultados da negociação real possam ser vistos? Talvez alguém já esteja a usá-lo? Eu não questiono a eficiência das redes neurais. Eu gostaria de comparar os resultados.

Por exemplo, eu não estou negociando forex, mas no mercado real. O que se segue? Alguma sugestão de intervenção?

 

Provavelmente é impossível explicar mais sobre ns, pelo menos ainda não me deparei com isso.

E o artigo

 
Maxim Dmitrievsky:
Em resumo, eu vou fazer isso).

Não vá muito longe, não vá muito alto))))

 
Ivan_Invanov:
Alguém viu uma rede neural em funcionamento em forex? Para que funcione de acordo com um algoritmo conhecido e os resultados da negociação real possam ser vistos? Talvez alguém já esteja a usá-lo? Eu não questiono a eficiência das redes neurais. Eu gostaria de comparar os resultados.
Por que meu post foi excluído?
o homem pediu por uma rede neural forex funcional, eu dei um link para meu projeto que é "uma rede neural forex funcional",
qual é o problema?
 
Evgeny Dyuka:
por que você excluiu meu post?
o homem perguntou a uma rede neural forex funcional, eu dei um link para meu projeto que é "working forex neural network",
qual é o problema?
ay admin, esta não é uma pergunta retórica, por favor responda,
por exemplo: "as nossas regras proíbem..."
para saber
[Excluído]  
mytarmailS:

1) porque prevê tanto a hora actual (passada) como a hora seguinte (futura)

o que não é bom porque já sabemos metade da previsão

2) três aglomerados são demasiado ásperos, demasiado gerais...

como você pode ver na foto, é um agrupamento de compras, porque o movimento geral foi para cima, mas foi na primeira hora, e nós trocamos a segunda

por isso na segunda hora trocamos como compra, mas na verdade é uma venda.

Mas quando prevemos o suto cluster da próxima hora sem o acurasi anterior 0.5 :)

Se você normalizar a 2ª para a barra 0, ela não será 0,5.

Há aí uma mudança linear, ou seja, as curvas estão em 1 linha. Portanto, a correlação entre os relógios tende a um. Vê isto... usa o teu cérebro.

3 não é suficiente - faça 500 :) justifique porquê

1...187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886...3399
Novo comentário