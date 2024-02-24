Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1878

Novo comentário
[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy:

Eu não entendo. Abrimos o Expert Advisor a qualquer momento, esperámos até a acta mostrar 61 e copiámos os relógios de cinco minutos? No testador, ele começa a contar o tempo às zero horas.

No código definimos que horas são agora, se for a 2ª hora, usamos o número de cluster, que é calculado de acordo com as aspas da 1ª hora. É elementar
[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Essa é a única resposta que eu esperaria. Eu gostei especialmente das suas associações. Se me perguntarem, eu comia uma chinesa e uma ortodoxa uma ou duas ou três vezes sem intervalo, então eu a comeria mais algumas vezes após o intervalo. O que posso dizer, um tipo assim :-) Mas obrigado em geral!!!


Cara, que onda de calor nós começamos, eu odeio isso :-( Embora eu espere como o maná do céu. Estou contente por terem passado mais duas semanas, depois chove, está frio e neva....

Eu costumava ter uma asiática. Ela era espantosa, mas não me compreendia de todo. Então, uma pitão ortodoxa pode servir-lhe melhor.
 
Maxim Dmitrievsky:
No código definimos que horas são, se for a 2ª, usamos o número do cluster, que é contado pelas citações da 1ª hora. É elementar

É claro, daí a pergunta. Levantamo-nos às 3 sem um minuto da manhã, abrimo-lo às 5 da manhã, copiámo-lo para um array e chamámos a função. Então, às 10-15 horas, a segunda hora aparecerá às 12 horas. E se às 09-55 a segunda hora aparecer às 11 horas.

E a questão é: não faz diferença se é de manhã ou à noite? Não está claro.

 
Maxim Dmitrievsky:
Eu tive uma rapariga asiática uma vez... linda como o inferno, mas sem compreensão. ♪ para que uma pitão ortodoxa lhe sirva melhor ♪

melhor uma pitão na tua mão do que uma asiática, hahaa

E bem, você não pode comparar píton e R se você não conhece nenhuma equipe em R ;)

[Excluído]  
mytarmailS:

Prefiro ter uma pitão na minha mão do que uma asiática.

Você não pode comparar Python e R se você não conhece nenhuma equipe em R ;)

Sim, eu sei, tenho andado a bisbilhotar por aí. A mesma coisa.
[Excluído]  
Valeriy Yastremskiy:

isso é compreensível, daí a pergunta. Levantou-se às 3 sem um minuto da manhã aberto às 5 da manhã, copiado para uma matriz e chamou a função. Então, às 10-15 você joga um EA, a segunda hora vai aparecer às 12 horas então. E se às 09-55 a segunda hora aparecer às 11 horas.

E a questão é: não faz diferença se é de manhã ou à noite? Não está claro.

Em suma, fá-lo-ei quando lá chegar).
 
Maxim Dmitrievsky:
Em resumo, eu faço-o quando lá chegar).

Não tem de o fazer, não é um tópico de trabalho)

[Excluído]  
mytarmailS:

Não tem de o fazer, não é um tópico funcional)

Paschimu. É lindo.
[Excluído]  
mytarmailS:

Não tem de o fazer, não é um tópico funcional)

Paschimu. É lindo.
 
Maxim Dmitrievsky:
Paschimu. Tudo é lindo.

1) porque prevê tanto a hora actual (passada) como a hora seguinte (futura).

não é bom porque já sabemos a metade da previsão

2) três grupos generalizam a situação de forma demasiado geral

como você pode ver na foto, é um agrupamento de compras, porque o movimento geral foi para cima, mas foi na primeira hora, e nós trocamos a segunda

por isso na segunda hora trocamos como compra, mas na verdade é uma venda.

E quando prevemos o suto cluster da próxima hora sem 0,5 :)

1...187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885...3399
Novo comentário