Maxim Dmitrievsky:
Aqui está a questão: devo fazer uma média de sinais em todas as barras, ou verificar as condições para cada barra. O segundo é mais problemático, mas a qualidade dos sinais pode ser melhorada.

É mais difícil calcular a média até um determinado limite, e verificar as condições se o limite for ultrapassado. Eu usaria largura e ângulo. O ângulo máximo da tendência retorna rapidamente, riscos)))).

e não é certo que contar para cada barra irá melhorar a qualidade do sinal... Então, eu faria condições médias com respeito a / para cada carrapato.

 
Mihail Marchukajtes:
Max, se a previsão estiver dentro das próximas duas horas, é o BO. Imagine como serão os seus rostos quando estiverem em MO negativo :-) WAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Eu gostaria de ver a cara deles. O que é que os organizadores queriam quando têm tecnologia moderna à sua disposição? Caso contrário, você pode trabalhar com posições simples, mas em casos anteriores ao sinal da barra prevista muda. Isso pode ser bastante frequente no TS dado, mas aqui o preço de uma posição aberta e de uma inversão será importante. Aqui você deve entender se o mercado lhe dá um bom preço, você deve entrar, mas se ele não está dando uma boa previsão, é melhor pular essa previsão e se orientar para a próxima.... De qualquer forma, é assim mesmo, se eu entendi corretamente os últimos períodos das suas discussões. IMHO naturalmente!!!!

Limites e FxSabre))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Limites e FxSaber))))

Eles nem sempre serão acionados, o que também seria um pulo. Então é tudo a mesma coisa...
mytarmailS:

Faça algo, pelo menos em um grupo, pelo menos uma regra, o suficiente com a letra, ninguém aqui pode te aconselhar sobre o seu projeto. Se funcionar, você tem que fazer algo que funcione, e então você pode pensar em refinadores.

Não tenho ideia do que fazer com isto.

como é que o cortaste por horas?

às vezes tenho uma lacuna ou mudança de horário em algum lugar

ou seja, alguns relógios estão meio fora de sequência, por certos intervalos. Eu já verifiquei todo o código, não há erros
 
Maxim Dmitrievsky:

De onde tirou as citações, não do pacote mt5?

e como é que se reduziu o número de horas

Eu tenho um salto ou um turno de tempo em algum lugar.

ou seja, alguns relógios parecem estar fora de sequência por certos intervalos. Eu já verifiquei todo o código, não há erros

Tenho que corrigir isso pela lógica, se não no lugar esperado, então espere tanto, se não, então pule.

o intervalo de tempo não parece corresponder ao intervalo real de um e meio dois ou mais)

 
Mihail Marchukajtes:
Eles não serão sempre acionados, o que também seria um pulo. Então é a mesma coisa...

Saltar uma opção lucrativa não é errado.

Valeriy Yastremskiy:

as misturas devem ser corrigidas pela lógica, se não no local esperado, então aguarde por tanto tempo, se não, então pule.

o intervalo de tempo não parece coincidir com o real (um e meio a dois intervalos ou mais)

Talvez precise de ir linha a linha e verificar o que está errado. Os intervalos de tempo na transição são por vezes grandes, claramente as horas não são deslocadas um dia.

pode ser devido a feriados ou sessões abertas em horários diferentes (feriados ou qualquer outra coisa)

 
Maxim Dmitrievsky:

-- de onde você tirou as citações, não através do pacote mt5?

-- ...e como é que se reduziu o número de horas...

-- Eu escrevi um script no mt4, ele só escreve citações quando a vela fecha, eu leio com um "R" e faço o que eu quero.

-- Eu escrevi uma função para converter o tempo em horas, e já está claro o que vem a seguir.



Um vídeo fantástico, e o homem também.


mytarmailS:

-- Eu tenho um script escrito no mt4, ele apenas escreve citações em txt quando a vela se fecha, eu o leio com "P" e faço o que eu quero

-- Eu escrevi uma função para converter o tempo em horas, e já está claro o que vem a seguir.



Esse é um vídeo fantástico, e o homem também.


tente 5-6 relógios durante 2-3 anos, haverá quebras nas curvas? transições abruptas

...como esta merda.


 
Maxim Dmitrievsky:

tente 5-6 relógios durante 2-3 anos, haverá quebras nas curvas? transições bruscas

como este tipo de porcaria.

Eu não sei, eu apaguei esse script no mesmo dia)

Logicamente, não deveria ser assim
