Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1871
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui está a questão: devo fazer uma média de sinais em todas as barras, ou verificar as condições para cada barra. O segundo é mais problemático, mas a qualidade dos sinais pode ser melhorada.
É mais difícil calcular a média até um determinado limite, e verificar as condições se o limite for ultrapassado. Eu usaria largura e ângulo. O ângulo máximo da tendência retorna rapidamente, riscos)))).
e não é certo que contar para cada barra irá melhorar a qualidade do sinal... Então, eu faria condições médias com respeito a / para cada carrapato.
Max, se a previsão estiver dentro das próximas duas horas, é o BO. Imagine como serão os seus rostos quando estiverem em MO negativo :-) WAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Eu gostaria de ver a cara deles. O que é que os organizadores queriam quando têm tecnologia moderna à sua disposição? Caso contrário, você pode trabalhar com posições simples, mas em casos anteriores ao sinal da barra prevista muda. Isso pode ser bastante frequente no TS dado, mas aqui o preço de uma posição aberta e de uma inversão será importante. Aqui você deve entender se o mercado lhe dá um bom preço, você deve entrar, mas se ele não está dando uma boa previsão, é melhor pular essa previsão e se orientar para a próxima.... De qualquer forma, é assim mesmo, se eu entendi corretamente os últimos períodos das suas discussões. IMHO naturalmente!!!!
Limites e FxSabre))))
Limites e FxSaber))))
Faça algo, pelo menos em um grupo, pelo menos uma regra, o suficiente com a letra, ninguém aqui pode te aconselhar sobre o seu projeto. Se funcionar, você tem que fazer algo que funcione, e então você pode pensar em refinadores.
Não tenho ideia do que fazer com isto.
como é que o cortaste por horas?
às vezes tenho uma lacuna ou mudança de horário em algum lugarou seja, alguns relógios estão meio fora de sequência, por certos intervalos. Eu já verifiquei todo o código, não há erros
De onde tirou as citações, não do pacote mt5?
e como é que se reduziu o número de horas
Eu tenho um salto ou um turno de tempo em algum lugar.ou seja, alguns relógios parecem estar fora de sequência por certos intervalos. Eu já verifiquei todo o código, não há erros
Tenho que corrigir isso pela lógica, se não no lugar esperado, então espere tanto, se não, então pule.
o intervalo de tempo não parece corresponder ao intervalo real de um e meio dois ou mais)
Eles não serão sempre acionados, o que também seria um pulo. Então é a mesma coisa...
Saltar uma opção lucrativa não é errado.
as misturas devem ser corrigidas pela lógica, se não no local esperado, então aguarde por tanto tempo, se não, então pule.
o intervalo de tempo não parece coincidir com o real (um e meio a dois intervalos ou mais)
Talvez precise de ir linha a linha e verificar o que está errado. Os intervalos de tempo na transição são por vezes grandes, claramente as horas não são deslocadas um dia.
pode ser devido a feriados ou sessões abertas em horários diferentes (feriados ou qualquer outra coisa)
-- de onde você tirou as citações, não através do pacote mt5?
-- ...e como é que se reduziu o número de horas...
-- Eu escrevi um script no mt4, ele só escreve citações quando a vela fecha, eu leio com um "R" e faço o que eu quero.
-- Eu escrevi uma função para converter o tempo em horas, e já está claro o que vem a seguir.
_________________
Um vídeo fantástico, e o homem também.
-- Eu tenho um script escrito no mt4, ele apenas escreve citações em txt quando a vela se fecha, eu o leio com "P" e faço o que eu quero
-- Eu escrevi uma função para converter o tempo em horas, e já está claro o que vem a seguir.
_________________
Esse é um vídeo fantástico, e o homem também.
tente 5-6 relógios durante 2-3 anos, haverá quebras nas curvas? transições abruptas
...como esta merda.
tente 5-6 relógios durante 2-3 anos, haverá quebras nas curvas? transições bruscas
como este tipo de porcaria.
Eu não sei, eu apaguei esse script no mesmo dia)Logicamente, não deveria ser assim