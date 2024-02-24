Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1873
Alguém trabalha com redes, como se ajusta a proporção de épocas, tamanho do banho e comprimentos?
Exatamente o mesmo que o período para estocástico e com exatamente o mesmo resultado.
Que pergunta interessante você fez! Olha como eu faço isso. Deixe-me lembrar que o otimizador Reshetov implementou método de vetores de referência definindo a direção do vetor em direção ao hiperplano que divide duas classes. E como você sabe que este método é o mais trabalhoso, não é o método de descida por gradiente para a busca da propagação do erro inverso. É um pouco diferente, mais provável que procure o plano perpendicular entre dois sinais diferentes e leve em conta a distância máxima de duas classes que este plano deve ser perpendicular a ambos. Geralmente, há uma grande confusão em todos os vetores. Você entende, que quando o próximo vetor muda, o plano anterior é deslocado e durante uma época há uma tal busca de todos os planos, dividindo as diferentes classes próximas, que é um pesadelo. Por isso, tenho o número de épocas a mudar dinamicamente. Não é uma época assim tão boa. E a lógica da mudança depende do número de entradas aplicadas ao polinômio. Com cada nova entrada a busca aumenta geometricamente. Como resultado, com 11 entradas tenho cerca de 800 épocas, com 5 eu gostaria de escrever cerca de 3000, mas aqui eu recebo. Eu não baixei o java por muito tempo, e à luz dos acontecimentos recentes, quando eu estava francamente fodido porque eu não sabia o que o RSME e vi os que o cobrem, sim mytarmailS sim ???? Eu não sou um idiota. Você deve saber o que eu faço para ganhar a vida para fazer esse tipo de acusação :-) Estava a brincar, é assim que sou gentil quando :-)))))))))))))))))))!!!!!!!!!
Então aqui estão os dados exatos <7=1600 épocas, >=12 épocas 30 seriam. Percebo que estou a perder ferozmente a capacidade neste momento, mas o calcanhar de aquiles do método. Você precisa não só do número de núcleos, mas também da sua frequência. Isso não é adequado em comparação com outros métodos? Só não entendo.... Encontrar um método fácil para um computador é limitar-se deliberadamente, no mínimo... Exclusivamente IMHO!!!!! E os dados que citei são para 32 núcleos com max frequência..... Estou a alugá-lo aqui na ocasião em Mayle. Altamente recomendado.... Coisas úteis, não publicidade puramente fascinada :-)
E sim, mytarmails, eu não te mencionei neste post por nada, porque eu resolvi a avaliação que sugeriste e achei extremamente interssante. Eu me perguntei qual seria essa estimativa dos modelos que recebi, desde que eu não a utilize no processo de otimização, mas apenas veja o que é. Há uma sensação de que o melhor modelo é aquele que apresentou o mesmo resultado de otimização (de acordo com as condições de treinamento), mas que teve a pior pontuação RMSE. O que você acha? Compreender ou repetir???? Aqui não há um pi... Idem, já há muito tempo que te queria dizer. Não tive a oportunidade, aqui está :-)))))))
Só precisas de desenhar um gráfico para o deixar claro, mas é uma dor. Não se preocupe....
Não consigo apanhar o insecto com aspas em falta )
Digamos que há um quadro de datas com índices de datas, pentímetros. É agrupado por 2 horas. A 2ª hora segue a 1ª hora, depois a 2ª hora do dia seguinte segue a 1ª hora do dia seguinte.
Você precisa descobrir no loop onde houve um salto em 5 minutos ou uma hora inteira, e deixar cair algumas horas se houver um salto em pelo menos um deles. Como dropna ou fillna (para valores mais próximos). Mas não há NA.
Você tem um problema com a sua cabeça).
Parece-me que o lucro não está nos clusters mas sim na representação da informação. Penso que é necessário representar a informação ML na forma de castiçais por um período de tempo maior, por exemplo, uma hora pode ser representada por 5 minutos a partir da hora aberta até ao seu fecho e para prever a hora seguinte e penso que não será pior ou até melhor do que lidar com clusters, mas é apenas uma hipótese.
Parece-me que o lucro não está de todo nos clusters, mas na representação da informação, suspeito que a informação deve ser representada pelo MO na forma de velas de um TF maior, por exemplo uma hora deve ser representada por 5 minutos desde a hora de abertura até ao seu encerramento, e para prever a próxima hora, e penso que isso não será pior ou até melhor do que lidar com clusters, mas é assim, apenas uma hipótese .
mas faltam horas ou minutos algures, e estou a tentar descobrir onde. Basicamente, a junção do relógio não coincide.
Você pode construir um monte de curvas no meu arquivo como você fez antes e ver? Você pode fazê-lo sem aglomerados.
Pegue os relógios 5 e 6.
Eu recebo este disparate, quando vou das 5 às 6 horas de saltos afiados às vezes, mais ou menos do mesmo tamanho. Quase não há transições reais, mais provavelmente um salto de hora em hora e um turno do dia em algum lugar. O agrupamento pode funcionar de forma tortuosa por causa disso.
Que diabos é isso?
Isto é suposto ser assim?
Tens um problema com a tua cabeça).
Não, eu só não gosto quando as pessoas me atiram cocó....
quem quer praticar? Entrada do gráfico superior, terceira saída do gráfico. 2 e 4 são gráficos de teste. Alguns esclarecimentos, 1 incremento gráfico, 3 sinais gráficos para comprar algum sistema "clássico". A propósito, pergunta para consulta, ns é capaz de emular ligic e com indicadores de memória, algo como ziguezague e indicador máximo/mínimo?
Que diabos é isso?
É suposto ser assim?
há um separador por vírgulas