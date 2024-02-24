Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2642
Combinado com outros métodos, ele pode fazer alguma coisa.
O que está acontecendo?
Esse é o tipo de sinal que recebi. Correlacionar porque a base são incrementos de ordens de magnitude próximas
Fórmula de exemplo: preço - MA(n) * std(n) * coef, onde MA e std - média móvel e desvio padrão de ordem arbitrária e coeficiente de nivelamento, quanto maior - mais estacionária é a série. Nesse caso, é 50000.
Por alguma razão, meu MO mostra estabilidade melhor do que apenas em incrementos
com coef 20.
Acontece que é algo semelhante à diferença fracionária, mas conta instantaneamente.
Talvez alguém possa pensar em outras opções
Esse é o tipo de sinal que recebi. Correlacionado, porque a base é composta por incrementos de ordens de magnitude próximas
O que são essas curvas em geral?
Maxim Dmitrievsky #:
talvez alguém apareça com outras opções
Aqui vamos nós, regressão simbólica para o resgate
Afinal, para que servem as bolas curvas?
Bem, a regressão simbólica vem em socorro.
A fórmula está escrita
Vou apresentar algo, vou lhe mostrar um exemplo mais simples sem SR.
Vou apenas montar algo e mostrar a você um exemplo mais simples sem SR.
Interessante, vou tentar pensar nisso mais tarde, mas hoje estamos tomando um bloody mary, é difícil pensar.
Fico imaginando quantas linhas seriam necessárias em python.....
provavelmente milhares em µl))))))))))))))))))))))))))))