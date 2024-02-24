Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1876

Maxim Dmitrievsky:

e os dias podem ser diferentes para estas horas, não podem?

Eu tinha a mesma coisa, é por isso que os gráficos não coincidiam, e você não os tem por alguma razão.

Não podem!!! Porque vou levar o próximo a partir do início das 5 horas. Eu não volto à sexta hora como tu fazes, percebes?

Até podes saltar uns dias, eu não posso.
mytarmailS:

não podem!!! porque vou levar o próximo do início do das 5 horas. 23 índices, eu não ando para a sexta hora como tu, sabes?

Até podes saltar uns dias, eu não.

De qualquer forma... há uma lacuna no conjunto de dados (pelo menos uma hora). Não se pode encontrar nos gráficos por alguma razão )) - Não sei

para outras horas há um número desigual de 5 minutos, depois também há saltos. E quando tudo é igual, então não há saltos nos gráficos.

De qualquer forma, estou cansado de explicar.

Se houver um turno de pelo menos uma hora, haverá uma cascata de diferenças de preços, como esta... depois dessa hora, tudo é deslocado.

O meu código funciona assim, meios sensíveis. Mas tudo fixo (hooray).


 
Maxim Dmitrievsky:

fixo (hooray)

super

mytarmailS:

super

mas não o código em si, mas adicionou os índices em falta ao conjunto de dados via reindexação, e as lacunas desapareceram.

prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min'))
prices = prices.fillna(method='backfill')
 
Maxim Dmitrievsky:

mas não o código em si, mas adicionou os índices em falta ao conjunto de dados via reindexação, e as lacunas desapareceram.

dá-me alguns cortes de troca, senão não é nada interessante.

mytarmailS:

Vamos já fazer a troca do bot, não é interessante no momento.

Vamos apenas parar e não fazer mais nada, não precisamos destes bots.

admito que gosto de escrever código python.
 
Maxim Dmitrievsky:

Vamos parar e não fazer mais nada, não há necessidade destes robots.

confesso, gosto de escrever código python.

))))) serve)

 
O que se passa com os saltos? Eu entendo que os 5 minutos não coincidem com o relógio, as aberturas dos horários mais baixos não são marcadas para marcar com os mais altos, isso foi notado em algum lugar no fórum. Mas 5 minutos sem carrapatos é demais. Se apenas o tempo estiver no meio de 5 minutos e depois houver um turno. Mas ainda faltam 2,5 minutos.
 
Maxim Dmitrievsky:

Seja como for, olha só. Vou às montanhas durante uma semana.

aqui estão os clusters para 1-2 horas todos os dias de 2010 até ao presente.

aqui está a árvore da vida no apego.

Você pode trocar grupos planos ou direcionais para tentar. Por enquanto, para estes relógios. Assim que lá chegar, faço-o eu mesmo.

No f-ésimo quinto minuto da última 5ª hora (encerramento), normalizado para os primeiros cinco minutos da hora, o f-ésimo retorna o número do agrupamento. Na 6ª hora, nós trocamos. Para a 6ª hora, normalizar de forma semelhante até aos primeiros 5 minutos da 5ª hora.

Erros de classificação das árvores:

>>> print(train_score, " ", tst_score)

1.0 0.8327272727272728

os parênteses estão preenchidos?

Valeriy Yastremskiy:

os parênteses estão verificados?

Sim, está a funcionar.

tente compilar no editor

corrigiu o relógio no corpo do poste... 1-2 em vez de 5-6

Eurobucks, respectivamente
