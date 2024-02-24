Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1876
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
e os dias podem ser diferentes para estas horas, não podem?
Eu tinha a mesma coisa, é por isso que os gráficos não coincidiam, e você não os tem por alguma razão.
Não podem!!! Porque vou levar o próximo a partir do início das 5 horas. Eu não volto à sexta hora como tu fazes, percebes?Até podes saltar uns dias, eu não posso.
não podem!!! porque vou levar o próximo do início do das 5 horas. 23 índices, eu não ando para a sexta hora como tu, sabes?Até podes saltar uns dias, eu não.
De qualquer forma... há uma lacuna no conjunto de dados (pelo menos uma hora). Não se pode encontrar nos gráficos por alguma razão )) - Não sei
para outras horas há um número desigual de 5 minutos, depois também há saltos. E quando tudo é igual, então não há saltos nos gráficos.
De qualquer forma, estou cansado de explicar.
Se houver um turno de pelo menos uma hora, haverá uma cascata de diferenças de preços, como esta... depois dessa hora, tudo é deslocado.
O meu código funciona assim, meios sensíveis. Mas tudo fixo (hooray).
fixo (hooray)
super
super
mas não o código em si, mas adicionou os índices em falta ao conjunto de dados via reindexação, e as lacunas desapareceram.
mas não o código em si, mas adicionou os índices em falta ao conjunto de dados via reindexação, e as lacunas desapareceram.
dá-me alguns cortes de troca, senão não é nada interessante.
Vamos já fazer a troca do bot, não é interessante no momento.
Vamos apenas parar e não fazer mais nada, não precisamos destes bots.admito que gosto de escrever código python.
Vamos parar e não fazer mais nada, não há necessidade destes robots.confesso, gosto de escrever código python.
))))) serve)
Seja como for, olha só. Vou às montanhas durante uma semana.
aqui estão os clusters para 1-2 horas todos os dias de 2010 até ao presente.
aqui está a árvore da vida no apego.
Você pode trocar grupos planos ou direcionais para tentar. Por enquanto, para estes relógios. Assim que lá chegar, faço-o eu mesmo.
No f-ésimo quinto minuto da última 5ª hora (encerramento), normalizado para os primeiros cinco minutos da hora, o f-ésimo retorna o número do agrupamento. Na 6ª hora, nós trocamos. Para a 6ª hora, normalizar de forma semelhante até aos primeiros 5 minutos da 5ª hora.
Erros de classificação das árvores:
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
os parênteses estão preenchidos?
os parênteses estão verificados?
Sim, está a funcionar.
tente compilar no editor
corrigiu o relógio no corpo do poste... 1-2 em vez de 5-6Eurobucks, respectivamente