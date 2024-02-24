Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1874
há um separador por vírgulas
primeira centena
segundo centésimo.
Eu não vejo nada de anormal.
fez um corte assim das 5h às 6h.
Fiz um corte como este das 17:00 às 18:00.
mas olha para as curvas às 2 horas de uma vez.
Estou a ficar com um enviesado entre as horas.
ou há 24 valores em cada um?
isso mesmo! 24 valores em cada...
12 marcas de 5 minutos da 5ª hora e 12 marcas de 5 minutos da 6ª hora juntas fazem uma fila de 24 marcas.
Porquê às centenas? Desenha tudo de uma vez, há um enviesado algures no fim, acho eu.
O que é uma centena de cada vez? Desenha tudo de uma vez, há um enviesado algures no final, acho eu.
porque há demasiadas linhas, não se consegue ver nada...
é o seguinte.
-----------------------
Você errou ao criar o conjunto de dados para os clusters.
Já está... obrigado.
P.S. o número de horas no conjunto de dados é diferente
Relógio de 5 horas: 139
6 horas: 140
Falta uma hora ou é uma hora a mais.
Não sei porque é que o tens direito, provavelmente o pacote em si está a fazer algo
solução: reindexar o dataframe aos 5 min., adicionar NaN no lugar das barras em falta. PreenchaNa com os valores mais próximos. Finalmente %)
porque se divide os dois pelo comprimento do quadro de referência no ciclo? ) Eu não entendo os rabiscos do R, infelizmente.Se o número de horas for diferente (e pode ser diferente devido a omissões), a entrada de filas no laço causará turnos. Isto significa tirar uma hora de um dia e uma hora de outro dia, por exemplo. Ou faltam algumas linhas de 5 minutos, o que causará um turno de 5 minutos de uma hora para outra.
por que você divide os dois pelo comprimento do quadro de dados no loop? Não entendo os rabiscos do R, infelizmente...
Eu não divido um duque lá.
Por exemplo:
2 :10 significa - tomar 2 a 10 == 2,3,4,5,6,7,8,9,10