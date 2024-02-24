Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1872
Mais vale ir linha por linha e procurar a falha. Há por vezes grandes lacunas nas transições do relógio, claramente as horas não são do mesmo dia, deslocadas
pode ser devido a feriados ou sessões abertas em horários diferentes (feriados ou outra coisa)
Faça um corredor e reconstrua quando a extremidade oposta sair ou espere e depois reconstrua. Mudança devido às condições e depois volta para o local, certo? Se for, devias verificá-lo. Se não for, tens algo de errado.
Bem, já quase limpei a estrutura toda, agora tenho alguns grãos para trabalhar.
Estou a tentar automatizar o máximo possível. Por exemplo, tenho uma ideia para poupar regras de negociação em outra função mql, para cada cluster.
por exemplo, que estratégias usaria para cada cluster?
como condições... se algum preço é mais alto/baixo do que algo (média ou desvio), então faça isto ou aquilo, dependendo do cluster previsto
apenas a 2ª hora, ou seja, a parte direita do gráfico está envolvida na negociação
é possível gerar todo o código do bot mql
O Cluster0 é mais estático, tanto em termos de outliers como de média.
Outros grupos são inclinados para um lado ou para o outro, a média também não é estável.
É por aqui que devemos começar. Construir um modelo estatístico sobre o Cluster0.
parece ser a mudança da hora de Verão/Inverno... mas não é certo...
De qualquer forma, localizei o problema... está nos saltos de dados, que são puxados através da api. Mudei para outra dtz - há falhas em outro lugar. Em algum lugar há um turno, em lugares aleatórios.
Temos de arranjar a lógica para isso.
Alguém faz rede, como se equilibra o número de épocas, o tamanho do banho e a taxa de laning?