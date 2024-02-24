Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 933
Está no guião R, que mostrei ao Michael há cerca de cem páginas. Algoritmo genético tenta parâmetros para elmnn (função de ativação, grão gpsh, número de neurônios ocultos). A função de aptidão para a genética treina um comité de modelos elmnn utilizando estes parâmetros, avaliados via kfold, etc.
Eu mesmo escrevi este roteiro, quando me inspirei no seu artigo sobre otimização elmnn e Bayesian. Mas fez genética em vez de iscas, funciona muito mais rápido para mim, e fez estimativa do comitê ao meu gosto.
Entendido. Não escreveste sobre isto antes ou eu perdi-o...
Boa sorte.
Você pode elaborar o treinamento através da função fitness? Os meus palpiteiros podem ser adequados para este tipo de NS? Como tentar se eles podem?
Durante que período de tempo você descarrega os dados?
Eu tenho um intervalo de 2 anos e uma diferença de dados de 15 segundos. Preditores: 30 naturais e mais de 1000 geradas no formato "(double)(val1 < val2)".
No início também considerei que o número de preditores deveria ser reduzido, mas a prática mostrou que mais é melhor.
Naturalmente, 1000 preditores em 2 anos dá cerca de 3GB de volume. Usar R para tais volumes não é sério.
Pergunto-me porquê?
Python superou R em datamining porque há Cython e Jython conectados a projetos como TensorFlow, Spark, MXNet...
Python não passou por ninguém. Você viu quem se juntou ao consórcio R? Não comeces outra vez com um argumento absurdo: que linguagem é melhor? Além disso, agora podemos usar ambos facilmente ao mesmo tempo. A parte sobre Cython e Jython é engraçada.
Boa sorte.
Qualquer pessoa pode fazer parte do consórcio, mas isso não significa um apoio total.
O RStudio, ao contrário do Anaconda, não sabe manusear correctamente os gráficos: escala, coordenadas, etc.
É o https://jupyter.org/ que é agora o padrão para a computação de servidores.
Você pode elaborar o treinamento através da função fitness? Os meus palpiteiros podem ser adequados para este tipo de NS? Como tentar se eles podem?
Grosso modo, há uma função que tem parâmetros - configurações de neurônios. A função treina a rede neural de acordo com estes parâmetros e avalia o resultado. E o otimizador genético seleciona todos esses parâmetros da função para obter uma pontuação mais alta, ou seja, ele chama essa função com parâmetros diferentes milhares de vezes tentando encontrar uma configuração melhor. Isto é semelhante à genética no otimizador mt5.
Você pode tentar, eu tenho um código R aproximado no meu blog, mas você tem que adicionar avaliação e peneiramento de preditores lá, o neurônio em si não vai fazer isso. E sem a poda dos preditores, o mais provável é que você seja ultrapassado e tenha um mau resultado.
Sim, vou pô-lo na fila - queria testá-lo primeiro.
Mas uma pergunta, por que os preditores não podem ser peneirados no otimizador?
O desenvolvimento do financiamento, a implementação nos seus produtos não é um apoio total?
Estás a construir mal a tua sentença. Escreva assim: "Não sei trabalhar com gráficos corretamente em Rstudio, não aprendi".
O resto é sem comentários, muito ingénuo.
E vamos parar com esta discussão. Escreva especificamente no MO. Você tem experiência, embora não haja resultados positivos, mas isso virá com o tempo. Conte-nos sobre eles, partilhe as suas experiências. Será muito mais útil do que algumas conversas ociosas sobre as vantagens de uma língua sobre a outra.
Boa sorte.
Não estás a fazer a frase certa. Escreva assim: "Eu não sei trabalhar corretamente com gráficos em Rstudio, eu não aprendi.
E não há gráficos no próprio R. Só Deus sabe o quê através de pacotes gráficos também.
Filter_02 2016 arr_Buy
A classe "1" até excede "0" em número, portanto há menos entradas falsas em comparação com antes. Experimente esta árvore na EA, por favor? Eu próprio estou curioso sobre o que o gráfico de lucro vai mostrar.
30715
18216
72076
81753
No entanto, a questão é: por que não se podem prever os prognósticos no optimista?
Pode