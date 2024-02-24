Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1867
Onde posso ler a descrição? Pensamento interessante)
Descrição de quê? Eu não entendo bem.
Qualquer curso introdutório no OOP começa com um exemplo de fauna ou de seres humanos.
E para entender as escassas explicações dos conferencistas, procure no Google fotos como esta
Em algum lugar havia uma foto só para a OOP. Não consigo encontrá-lo agora.
Havia um esquema completo desenhado lá.
E se era uma descrição de uma árvore, era apenas o meu exemplo, a minha fantasia.
Olhou estupidamente para a árvore na rua, e mentalmente expõe tanto a árvore em si como os seus habitantes, o construtor, os campos, os métodos, a herança :)))
aceite
há praticamente um coro na internet sobre como nem um único neurónio ajudou a ganhar dinheiro
e mesmo aqui
Bem, isso é muito abrupto) MO e redes neurais funcionam em certas tarefas. Em forex, exceto para treinamento sobre a história em seu computador de casa, você dificilmente pode reproduzir. Mas o poder está a crescer. Clusters com um par de milhares de núcleos e RAM máximo por núcleo ainda não estão disponíveis, mas é apenas uma questão de tempo. Mas o excesso, e ainda mais, o excesso total de mortes não foi cancelado).
Eu sou especialista em árvores e agora ele está chorando sobre suas enormes perdas pecuniárias em um de seus próprios tópicos no fórum.Foi por isso que comecei esta conversa sobre folhas amarelas...
Sejamos claros, o dinheiro foi libertado por trocas manuais. Então porque estás a induzir em erro ao insinuar MO?
Não estou chorando nessa linha, mas quero entender a possibilidade de controlar os erros e sua correção oportuna.
Pessoal, há centenas de cursos / palestras na Internet sobre mim, sobre tudo, porque não os observam, porque não estão aqui sentados a escrever este disparate, o vosso entendimento do AMO não é o de apontar para zero, é de longe no negativo, porque criam toneladas destes postes de lixo que é desinformação??
Só tenho uma palavra para ti.
Eu acho que é um pouco abrupto demais) MO e redes neurais funcionam em certas tarefas. Em forex, além do tutorial de história, você dificilmente poderá reproduzir qualquer coisa no seu computador de casa no momento. Mas o poder está a crescer. Clusters com um par de milhares de núcleos e RAM máximo por núcleo ainda não estão disponíveis, mas é apenas uma questão de tempo. Quanto à ultrapassagem, muito menos a ultrapassagem total).
Mostre-me pelo menos um(!) exemplo de como ganhar em um neurônio
Já é várias vezes que estou a tratar deste problema aqui.
A primeira coisa a começar a desenvolver qualquer estratégia não é como fazer dinheiro, mas como não perder.
Todos são fortes em teoria aqui.
Que merda de preconceito. Como explica que palavras lhe soam como mentiras?
a quem???? ))) !!!
Você acabou de descobrir, há alguns dias, que o modelo precisa ser treinado através de previsões a partir de novos dados, ou seja, para validá-lo, mas você nem conhece a palavra ))
Foi uma revelação para si )))) É como ser um especialista em redes neurais durante 5 anos e depois ouvir o termo "neurônio artificial" pela primeira vez hoje.
E há cerca de 90% deles.
Quem está lá para explicar o quê?
Há menos de 5 pessoas neste tópico que realmente sabem o que estão a dizer, e você definitivamente não está lá.
em#18535 ler perito...
Melhor ainda, leia um livro...Eu não vou perder mais tempo.