Valeriy Yastremskiy:

Onde posso ler a descrição? Pensamento interessante)

Descrição de quê? Eu não entendo bem.
Qualquer curso introdutório no OOP começa com um exemplo de fauna ou de seres humanos.
E para entender as escassas explicações dos conferencistas, procure no Google fotos como esta

Em algum lugar havia uma foto só para a OOP. Não consigo encontrá-lo agora.
Havia um esquema completo desenhado lá.

E se era uma descrição de uma árvore, era apenas o meu exemplo, a minha fantasia.
Olhou estupidamente para a árvore na rua, e mentalmente expõe tanto a árvore em si como os seus habitantes, o construtor, os campos, os métodos, a herança :)))

 
Renat Akhtyamov:

aceite

há praticamente um coro na internet sobre como nem um único neurónio ajudou a ganhar dinheiro

e mesmo aqui

https://www.mql5.com/ru/forum/346008

Bem, isso é muito abrupto) MO e redes neurais funcionam em certas tarefas. Em forex, exceto para treinamento sobre a história em seu computador de casa, você dificilmente pode reproduzir. Mas o poder está a crescer. Clusters com um par de milhares de núcleos e RAM máximo por núcleo ainda não estão disponíveis, mas é apenas uma questão de tempo. Mas o excesso, e ainda mais, o excesso total de mortes não foi cancelado).

 


Renat Akhtyamov:

concordo

Há praticamente um coro na web sobre como nenhum neurónio ajudou a ganhar dinheiro.

e mesmo aqui

https://www.mql5.com/ru/forum/346008

Renat Akhtyamov:

Eu sou especialista em árvores e agora ele está chorando sobre suas enormes perdas pecuniárias em um de seus próprios tópicos no fórum.

Foi por isso que comecei esta conversa sobre folhas amarelas...

Sejamos claros, o dinheiro foi libertado por trocas manuais. Então porque estás a induzir em erro ao insinuar MO?

Não estou chorando nessa linha, mas quero entender a possibilidade de controlar os erros e sua correção oportuna.

 
mytarmailS:

Pessoal, há centenas de cursos / palestras na Internet sobre mim, sobre tudo, porque não os observam, porque não estão aqui sentados a escrever este disparate, o vosso entendimento do AMO não é o de apontar para zero, é de longe no negativo, porque criam toneladas destes postes de lixo que é desinformação??

Só tenho uma palavra para ti.

Isso é uma presunção infernal. Como explicas que palavras pensavas que eram mentiras?
 
Aleksey Vyazmikin:

Sejamos claros, o dinheiro é drenado por trocas manuais. Então, por que enganar insinuando MO?

E, não estou chorando nesse tópico, mas quero entender a possibilidade de controlar os erros e sua correção oportuna.

A primeira coisa com que qualquer estratégia começa não é como fazer dinheiro, mas como não perder.
 
Valeriy Yastremskiy:

Eu acho que é um pouco abrupto demais) MO e redes neurais funcionam em certas tarefas. Em forex, além do tutorial de história, você dificilmente poderá reproduzir qualquer coisa no seu computador de casa no momento. Mas o poder está a crescer. Clusters com um par de milhares de núcleos e RAM máximo por núcleo ainda não estão disponíveis, mas é apenas uma questão de tempo. Quanto à ultrapassagem, muito menos a ultrapassagem total).

Mostre-me pelo menos um(!) exemplo de como ganhar em um neurônio

Já é várias vezes que estou a tratar deste problema aqui.

 
Renat Akhtyamov:
A primeira coisa a começar a desenvolver qualquer estratégia não é como fazer dinheiro, mas como não perder.

Todos são fortes em teoria aqui.

 
Mihail Marchukajtes:
Que merda de preconceito. Como explica que palavras lhe soam como mentiras?

a quem???? ))) !!!

Você acabou de descobrir, há alguns dias, que o modelo precisa ser treinado através de previsões a partir de novos dados, ou seja, para validá-lo, mas você nem conhece a palavra ))

Foi uma revelação para si )))) É como ser um especialista em redes neurais durante 5 anos e depois ouvir o termo "neurônio artificial" pela primeira vez hoje.

E há cerca de 90% deles.

Quem está lá para explicar o quê?

Há menos de 5 pessoas neste tópico que realmente sabem o que estão a dizer, e você definitivamente não está lá.

 
mytarmailS:

a quem???? ))) !!!

Você acabou de descobrir há alguns dias que você tem que treinar o modelo olhando as previsões a partir de novos dados, ou seja, validá-lo, mas você nem sequer sabe a palavra ))

Foi uma revelação para si )))) É como ser um especialista em redes neurais durante 5 anos e depois ouvir o termo "neurônio artificial" pela primeira vez hoje.

E há cerca de 90% deles.

Quem está lá para explicar o quê?

Há menos de 5 pessoas neste tópico que realmente sabem do que estão a falar, e você certamente não está lá.

Desculpa, estás a confundir-me com outra pessoa? Poderia ter a gentileza de citar as minhas palavras!!!!

No treinamento, quando uma área diferente da área de treinamento é usada para análise, estes são os novos dados para a rede, não é? Mas, desculpe, esta secção não se chama "Secção de testes"? Ou será que estou enganado?

 
Mihail Marchukajtes:

Desculpa, estás a confundir-me com outra pessoa? Poderia ter a gentileza de me citar em !!!!

No treinamento, quando uma seção diferente da seção de treinamento é usada para análise, estes são os novos dados para a rede, não é? Mas, desculpe, esta secção não se chama "Secção de testes"? Ou estou confuso???

em ler perito...

Melhor ainda, leia um livro...

Eu não vou perder mais tempo.
