Aleksey Vyazmikin:

Todos aqui são fortes em teoria.

Qual é o objectivo?

já conseguiste ganhar dinheiro?

Reshetov fez-me a pergunta certa no fórum: o que devo fazer se eu entrar em défice?

Ele era bastante inteligente e sabia algo sobre redes neurais.

O resultado é desastroso.

 
Valeriy Yastremskiy:

Eu acho que é um pouco abrupto demais) MO e redes neurais funcionam em certas tarefas. Em forex, além do tutorial de história, você dificilmente pode reproduzir qualquer coisa no seu computador de casa no momento. Mas o poder está a crescer. Clusters com um par de milhares de núcleos e RAM máximo por núcleo ainda não estão disponíveis, mas é apenas uma questão de tempo. Quanto ao excesso de mortes, e além disso, a sobrecarga total não é cancelada).

Se eu, bem, de repente, me envolvesse em neurônios, eu o cobraria com a tarefa de rastejar para fora de menos.

Ou seja, eu começaria de onde tudo acaba.

Eu posso apoiar este tópico, mas amanhã.

;)

 
Renat Akhtyamov:

Eu expressei o propósito do tópico acima.

Eu consegui ganhar e perder, por isso estou interessado em saber como perder menos.

Estão todos a consumir cannabis no Verão? No inverno é compreensível - deficiência de vitaminas
 
Renat Akhtyamov:

Está bem.

e este é o código do Maxim,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

me faz lembrar pessoalmente um filtro digital

Bem, sim, o MO é um filtro típico, apenas os seus parâmetros são ajustados ao desejado. Se tal filtro é melhor do que um mashka é outra questão).
 
mytarmailS:

em leia o perito...

Melhor ainda, leia alguns livros...

Eu não vou perder mais tempo.
Eu nem sei o que responder. Achas que me atiraste uma função de regressão estimada e agora achas que és inteligente? Se é a função RSME que é utilizada no treinamento, não estamos tentando diminuir seu valor e manter apenas os modelos que a causaram a diminuir? Então de que crescimento dos valores da função você está falando, se não considerarmos o aumento do erro de desvio em princípio? Sob que condições este erro vai crescer? Quando definimos um monte de épocas apenas pela observação do erro, mas não pela escolha do modelo resultante cada vez melhor por este erro? Não, então qual é o objectivo físico do seu ensino? Dá-me isso popularmente e depois veremos quem tem tomates!!!!
 
Maxim Dmitrievsky:
Estão todos a consumir cannabis no Verão? No inverno é compreensível - deficiência de vitaminas.
Calor, fim-de-semana, álcool, Renat))))
Bem, já quase limpei a estrutura toda, agora tenho alguns grãos para trabalhar.

Estou a tentar automatizar o máximo possível. Por exemplo, tenho uma ideia para poupar regras de negociação em outra função mql, para cada cluster.

por exemplo, que estratégias usaria para cada cluster?


como condições... se algum preço é mais alto/baixo do que algo (média ou desvio), então faça isto ou aquilo, dependendo do cluster previsto

apenas a 2ª hora, ou seja, a parte direita do gráfico está envolvida na negociação

você pode até gerar todo o código mql do bot

 
Maxim Dmitrievsky:

Estratégias de saída do ponto de entrada e de não-entrada. Gerar através da análise? E quanto tempo é treinado?

 
Maxim Dmitrievsky:

O principal aqui é a gestão de posições - onde tirar lucro e como compensar o SL. Entrada em direcção a clusters acima/abaixo. Estratégia separada para clusters planos - em direcção ao centro de 120 ratos.

