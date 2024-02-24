Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1868
Todos aqui são fortes em teoria.
Qual é o objectivo?
já conseguiste ganhar dinheiro?
Reshetov fez-me a pergunta certa no fórum: o que devo fazer se eu entrar em défice?
Ele era bastante inteligente e sabia algo sobre redes neurais.
O resultado é desastroso.
Eu acho que é um pouco abrupto demais) MO e redes neurais funcionam em certas tarefas. Em forex, além do tutorial de história, você dificilmente pode reproduzir qualquer coisa no seu computador de casa no momento. Mas o poder está a crescer. Clusters com um par de milhares de núcleos e RAM máximo por núcleo ainda não estão disponíveis, mas é apenas uma questão de tempo. Quanto ao excesso de mortes, e além disso, a sobrecarga total não é cancelada).
Se eu, bem, de repente, me envolvesse em neurônios, eu o cobraria com a tarefa de rastejar para fora de menos.
Ou seja, eu começaria de onde tudo acaba.
Eu posso apoiar este tópico, mas amanhã.
;)
Eu expressei o propósito do tópico acima.
Eu consegui ganhar e perder, por isso estou interessado em saber como perder menos.
Está bem.
e este é o código do Maxim,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
me faz lembrar pessoalmente um filtro digital
em#18535 leia o perito...
Melhor ainda, leia alguns livros...Eu não vou perder mais tempo.
Estão todos a consumir cannabis no Verão? No inverno é compreensível - deficiência de vitaminas.
Bem, já quase limpei a estrutura toda, agora tenho alguns grãos para trabalhar.
Estou a tentar automatizar o máximo possível. Por exemplo, tenho uma ideia para poupar regras de negociação em outra função mql, para cada cluster.
por exemplo, que estratégias usaria para cada cluster?
como condições... se algum preço é mais alto/baixo do que algo (média ou desvio), então faça isto ou aquilo, dependendo do cluster previsto
apenas a 2ª hora, ou seja, a parte direita do gráfico está envolvida na negociação
você pode até gerar todo o código mql do bot
Estratégias de saída do ponto de entrada e de não-entrada. Gerar através da análise? E quanto tempo é treinado?
Bem, já quase limpei a estrutura toda, agora tenho alguns grãos para trabalhar.
Estou a tentar automatizar o máximo possível. Por exemplo, tenho uma ideia para poupar regras de negociação em outra função mql, para cada cluster.
por exemplo, que estratégias usaria para cada cluster?
como condições... se algum preço é mais alto/baixo do que algo (média ou desvio), então faça isto ou aquilo, dependendo do cluster previsto
apenas a 2ª hora, ou seja, a parte direita do gráfico está envolvida na negociação
Você pode até gerar todo o código mql do bot
O principal aqui é a gestão de posições - onde tirar lucro e como compensar o SL. Entrada em direcção a clusters acima/abaixo. Estratégia separada para clusters planos - em direcção ao centro de 120 ratos.