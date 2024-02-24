Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1844

mytarmailS:

Como está a Maximeka? Já leste alguma coisa? Algum corte?

Um pouco melhor abordagem, melhores resultados também... Todas as entradas mostraram + :)))


Mas há problemas...

1) não há sinais suficientes.

2) o modelo está a morrer a tempo.


Mas eu acho que comecei a entender algo neste maldito mercado, então tenho certeza de que terei um avanço em breve ))

MÁXIM LENTY :-)

Eu também, para ser honesto. Eu contratei para um artigo. O tema é nosso e é interessante. Fiz um esboço do artigo e com base nele estou muito interessado. Eu já escrevi o primeiro parágrafo e ....... Sou demasiado preguiçoso para o escrever :-( Mas vou fazê-lo, porque o meu plano de artigo me intriga muito :-) :-)

 
Mihail Marchukajtes:


Michael, podes dizer-me que generalizações se aplicam ao preço?
Eu gostaria de compreender o vector da lógica do pensamento.

E outra pergunta.
Você complementa a técnica com características exógenas?
Por favor, dê-me miniaturas para eu entender.

 
Roman:

Michael, podes dizer-me que generalizações se aplicam ao preço?
Eu gostaria de compreender o vector da lógica do pensamento.

E outra pergunta.
Você complementa a técnica com características exógenas?
Por favor, dê-me miniaturas de tais sinais para entender.

A única generalização para o preço é ver as tendências de TFs mais altas a partir do que funciona. Este é o objectivo da operação NS. Se vir tendências em М15 e H1, funciona. Esta é, de facto, a sua função principal.

Quanto ao resto, tomo os dados sobre volume, delta e procuro alterações nestes dados num determinado momento do mercado a um determinado intervalo (individualmente para cada sinal) construo o componente estocástico, o desvio padrão e a simples diferença nas acumulações. Eu seleciono de 7500 dados de entrada até 150 variáveis e os utilizo para treinar 50 exemplos. Esse é o número de variáveis de entrada deve ser cerca de três vezes maior do que os próprios exemplos a escolher. Neste caso, são obtidos modelos bastante bons, mesmo que não funcionem por muito tempo, mas com alta qualidade. Isto são duas palavras para descrever....

 
Mihail Marchukajtes:

A única generalização para o preço é ver as tendências do TF mais elevado a partir do TF de trabalho. Esta é a essência de como NS funciona. Se ele vê tendências de H1 em M15 então ele funciona. Esta é, de facto, a sua função principal.

Quanto ao resto, tomo os dados sobre volume, delta e procuro alterações nestes dados num determinado momento do mercado a um determinado intervalo (individualmente para cada sinal) construo o componente estocástico, o desvio padrão e a simples diferença nas acumulações. Eu seleciono de 7500 dados de entrada até 150 variáveis e os utilizo para treinar 50 exemplos. Esse é o número de variáveis de entrada deve ser cerca de três vezes maior do que os próprios exemplos a escolher. Neste caso, são obtidos modelos bastante bons que podem não funcionar por muito tempo, mas que são de alta qualidade. Isto são duas palavras para descrever....

Em suma, eu entendo o objectivo, obrigado.
Você está vinculado à direção do movimento de preços.
Não te parece? Parece-me que a generalização do preço, ligando-se apenas ao intervalo de tempo, não é correcta.
Parece-me que deveria haver outras variantes.

Tanto quanto sei, você está usando apenas dados endógenos e não considera os exógenos.
Pensei que me podias dizer algo sobre as fundações. Mas tanto quanto sei, você só constrói modelos baseados em técnicas.

E mais uma coisa, estou estudando o MO dos americanos agora, e eles dizem que os modelos NS são lentos no que diz respeito à regressão.
Qual é a sua opinião sobre isto, se é que tem alguma.
Ou, como sempre, tudo depende do problema?

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu tenho uma sugestão para combinar esforços. Como vocês viram minhas entradas são boas mas não muitas, eu tenho que trocar todos os símbolos de uma só vez, a saída precisa de um robô. Como as entradas são frequentemente no mínimo 90%, eu preciso entrar rapidamente para manter as vantagens, a saída precisa de um robô.


Karoch. Há uma proposta - criar um ATS conjunto.

1) Eu irei gerar o TC no meu R . TC na forma de um ficheiro com as regras de registo.

2) Você faz uma ferramenta que abrirá negócios em mt4 ou mt5 sobre estas regras.

O que você acha?

 
mytarmailS:

Tenho uma sugestão para combinar esforços... Como vocês viram minhas entradas são boas, mas não muitas, então eu preciso trocar todos os instrumentos de uma vez, a saída precisa de um robô, já que as entradas são frequentemente 90% no mínimo, eu preciso entrar rapidamente para manter a vantagem, a saída precisa de um robô.





Karoch. Há uma proposta - criar um ATS conjunto.

1) Eu irei gerar o TC no meu R . TC na forma de um ficheiro com as regras de registo.

2) Você faz uma ferramenta que abrirá negócios em mt4 ou mt5 sobre estas regras.

O que você acha?

E o mais importante, tudo de uma vez aqui para avaliação por peritos independentes.... Nós certamente puxaremos o fio juntos e depois faremos os cantos. :-)

Max, e a tua preguiça? Diz-me como o conquistaste.

 
Roman:

Estou a ver o objectivo, obrigado.
Você está se referindo à direção do movimento de preços.
Não achas? Que uma generalização do preço, para se ligar apenas a um horizonte temporal, não é muito correcto.
Parece-me que deveria haver outras variantes.

Tanto quanto sei, você está usando apenas dados endógenos e não considera os exógenos.
Pensei que me podias dizer algo sobre as fundações. Mas tanto quanto sei, você só constrói modelos baseados em técnicas.

E outra coisa, estou estudando o MO dos americanos agora e eles dizem que os modelos NS são lentos no que diz respeito à regressão.
Qual é a sua opinião sobre isto, se é que tem alguma.
Ou, como sempre, tudo depende do problema?

Sabe, você usa tantos diitramas no seu discurso que é difícil para mim entendê-lo. Escreva de forma mais simples. Somos todos uns idiotas aqui. Eu, por exemplo, Maxim, Max, bem, Max também é um boneco :-) Eu também sou um troll :-)
