Como está a Maximeka? Já leste alguma coisa? Algum corte?
Um pouco melhor abordagem, melhores resultados também... Todas as entradas mostraram + :)))
Mas há problemas...
1) não há sinais suficientes.
2) o modelo está a morrer a tempo.
Mas eu acho que comecei a entender algo neste maldito mercado, então tenho certeza de que terei um avanço em breve ))
MÁXIM LENTY :-)
Eu também, para ser honesto. Eu contratei para um artigo. O tema é nosso e é interessante. Fiz um esboço do artigo e com base nele estou muito interessado. Eu já escrevi o primeiro parágrafo e ....... Sou demasiado preguiçoso para o escrever :-( Mas vou fazê-lo, porque o meu plano de artigo me intriga muito :-) :-)
Michael, podes dizer-me que generalizações se aplicam ao preço?
Eu gostaria de compreender o vector da lógica do pensamento.
E outra pergunta.
Você complementa a técnica com características exógenas?
Por favor, dê-me miniaturas para eu entender.
A única generalização para o preço é ver as tendências de TFs mais altas a partir do que funciona. Este é o objectivo da operação NS. Se vir tendências em М15 e H1, funciona. Esta é, de facto, a sua função principal.
Quanto ao resto, tomo os dados sobre volume, delta e procuro alterações nestes dados num determinado momento do mercado a um determinado intervalo (individualmente para cada sinal) construo o componente estocástico, o desvio padrão e a simples diferença nas acumulações. Eu seleciono de 7500 dados de entrada até 150 variáveis e os utilizo para treinar 50 exemplos. Esse é o número de variáveis de entrada deve ser cerca de três vezes maior do que os próprios exemplos a escolher. Neste caso, são obtidos modelos bastante bons, mesmo que não funcionem por muito tempo, mas com alta qualidade. Isto são duas palavras para descrever....
Em suma, eu entendo o objectivo, obrigado.
Você está vinculado à direção do movimento de preços.
Não te parece? Parece-me que a generalização do preço, ligando-se apenas ao intervalo de tempo, não é correcta.
Parece-me que deveria haver outras variantes.
Tanto quanto sei, você está usando apenas dados endógenos e não considera os exógenos.
Pensei que me podias dizer algo sobre as fundações. Mas tanto quanto sei, você só constrói modelos baseados em técnicas.
E mais uma coisa, estou estudando o MO dos americanos agora, e eles dizem que os modelos NS são lentos no que diz respeito à regressão.
Qual é a sua opinião sobre isto, se é que tem alguma.
Ou, como sempre, tudo depende do problema?
Eu tenho uma sugestão para combinar esforços. Como vocês viram minhas entradas são boas mas não muitas, eu tenho que trocar todos os símbolos de uma só vez, a saída precisa de um robô. Como as entradas são frequentemente no mínimo 90%, eu preciso entrar rapidamente para manter as vantagens, a saída precisa de um robô.
Karoch. Há uma proposta - criar um ATS conjunto.
1) Eu irei gerar o TC no meu R . TC na forma de um ficheiro com as regras de registo.
2) Você faz uma ferramenta que abrirá negócios em mt4 ou mt5 sobre estas regras.
O que você acha?
E o mais importante, tudo de uma vez aqui para avaliação por peritos independentes.... Nós certamente puxaremos o fio juntos e depois faremos os cantos. :-)
Max, e a tua preguiça? Diz-me como o conquistaste.
