Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1842
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
há um excelente artigohttps://www.mql5.com/ru/articles/1530
sobre estudos estatísticos de resultados de TC
Eu gostaria de fazer um cálculo semelhante com NS
o que é melhor para tomar como amostra de treino:
1. os resultados das transacçõesPP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PPPP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP
2. ou valores de estatísticas do testador (MO, Sharpe ratio, maximal series profit/loss....) em vários períodos de teste
?
Bom artigo.
Eu concordo. Está muito bem colocado.
E como é que a sua rede encara tal opção? Afinal de contas, NS olha para a situação de forma estreita.
Entenda uma coisa.
Não estou aqui para destruir a teoria da aprendizagem da máquina, mas para compreendê-la e melhorá-la da melhor forma possível.
Sou um completo novato no aprendizado de máquinas, e nunca disse que sou um especialista nisso. Estou aprendendo com você e com você.
A lei é sagrada. É difícil de descrever, nem todos podem entendê-lo.
Antes de mais nada, eu não disse nada sobre o MO. Nós falamos com você exclusivamente sobre o mercado, e eu descrevi a lei a qual o preço obedece acima, mas você é muito independente em seu conhecimento para até mesmo lê-lo e tentar entender. A discussão acabou. Boa sorte 17
É isso mesmo. Eu calo-me. E não é preciso deitar-me água a ferver em cima.
É isso mesmo. Eu não vou dizer nada. E não me deites água a ferver em cima.
Entenda uma coisa.
Não vim para destruir a teoria da aprendizagem de máquinas, mas para compreender e melhorar as suas capacidades.
É mais fácil de entender a partir da história da NS
É isso mesmo, desculpa. Estou só a ler.
É isso, desculpa. Estou só a ler.
Não pense que ninguém o está a excluir, só que há tipos específicos aqui que não suportam demagogia. Embora os sistemas de IA tenham a capacidade de produzir uma resposta não óbvia, mas ainda é uma ciência exata onde 1+1=2, e não aproximadamente, supostamente. Da mesma forma, o mercado é um tipo muito concreto de atividade onde há notícias reais, e há pseudo ensinamentos. Como o do Yusuf, por exemplo.
Vamos recorrer à Wikipédia, confias nela?
Mercado - um conjunto de processos e procedimentos que asseguram o intercâmbio entre compradores (consumidores) e vendedores(fornecedores) de determinados bens e serviços.
Então talvez a informação sobre a relação entre compradores e vendedores seja importante, em vez de ondas, estocásticos, Bollinger, etc.? O que você acha? Sabes, há muitos pseudo-experimentos que estão a tentar tirar o primeiro lugar.... Acho que vou fazer outro vídeo, mas desta vez é um texto. E acho que vou ter de fazer alguma coisa em relação ao som. Raios, ninguém sabe porque é que o gopro escreve som com o noise????