Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1842

Igor Makanu:

há um excelente artigohttps://www.mql5.com/ru/articles/1530

sobre estudos estatísticos de resultados de TC

Eu gostaria de fazer um cálculo semelhante com NS

o que é melhor para tomar como amostra de treino:

2. ou valores de estatísticas do testador (MO, Sharpe ratio, maximal series profit/loss....) em vários períodos de teste

?

Bom artigo.
Levar os resultados para o treino é possível, e por isso é difícil dizer qual é o melhor. Pode ser bom como um filtro adicional.
 
Valeriy Yastremskiy:
Bom artigo.
É possível levar os resultados para fins de treinamento, e é difícil dizer qual é o melhor. Como um filtro extra, está bem.

Eu concordo. Está muito bem colocado.

E como é que a sua rede encara tal opção? Afinal de contas, NS olha para a situação de forma estreita.

MN1

 

Entenda uma coisa.

Não estou aqui para destruir a teoria da aprendizagem da máquina, mas para compreendê-la e melhorá-la da melhor forma possível.

 
Uladzimir Izerski:

Sou um completo novato no aprendizado de máquinas, e nunca disse que sou um especialista nisso. Estou aprendendo com você e com você.

A lei é sagrada. É difícil de descrever, nem todos podem entendê-lo.

Antes de mais nada, não disse nada sobre o MO. Nós falamos com você apenas sobre o mercado e a lei obedecendo ao preço que descrevi acima, mas você é muito auto-confiante e auto-suficiente em conhecimento para até mesmo lê-lo e tentar entender. A discussão acabou. Boa sorte !!!!
 
Mihail Marchukajtes:
Antes de mais nada, eu não disse nada sobre o MO. Nós falamos com você exclusivamente sobre o mercado, e eu descrevi a lei a qual o preço obedece acima, mas você é muito independente em seu conhecimento para até mesmo lê-lo e tentar entender. A discussão acabou. Boa sorte 17

É isso mesmo. Eu calo-me. E não é preciso deitar-me água a ferver em cima.

 
Uladzimir Izerski:

É isso mesmo. Eu não vou dizer nada. E não me deites água a ferver em cima.

Eu não quero dizer mal....
 
Que disparate... não é agradável de ler...
 
Uladzimir Izerski:

Entenda uma coisa.

Não vim para destruir a teoria da aprendizagem de máquinas, mas para compreender e melhorar as suas capacidades.

É mais fácil de entender a partir da história da NS
Como os neurônios foram descobertos, quem descobriu como eles funcionam, quem propôs o modelo matemático, como surgiu o aprendizado. E também a história da econometria para ajudar. Quem provou que os indicadores económicos são um pouco aleatórios?)
 
Valeriy Yastremskiy:
É mais fácil de entender a partir da história da NS
Como os neurónios foram descobertos, quem descobriu como funcionavam, quem propôs o modelo matemático, como surgiu a aprendizagem. E também a história da econometria para ajudar. Quem, quando provado que os indicadores económicos são um pouco aleatórios)

É isso mesmo, desculpa. Estou só a ler.

 
Uladzimir Izerski:

É isso, desculpa. Estou só a ler.

Não pense que ninguém o está a excluir, só que há tipos específicos aqui que não suportam demagogia. Embora os sistemas de IA tenham a capacidade de produzir uma resposta não óbvia, mas ainda é uma ciência exata onde 1+1=2, e não aproximadamente, supostamente. Da mesma forma, o mercado é um tipo muito concreto de atividade onde há notícias reais, e há pseudo ensinamentos. Como o do Yusuf, por exemplo.

Vamos recorrer à Wikipédia, confias nela?

Mercado - um conjunto de processos e procedimentos que asseguram o intercâmbio entre compradores (consumidores) e vendedores(fornecedores) de determinados bens e serviços.

Então talvez a informação sobre a relação entre compradores e vendedores seja importante, em vez de ondas, estocásticos, Bollinger, etc.? O que você acha? Sabes, há muitos pseudo-experimentos que estão a tentar tirar o primeiro lugar.... Acho que vou fazer outro vídeo, mas desta vez é um texto. E acho que vou ter de fazer alguma coisa em relação ao som. Raios, ninguém sabe porque é que o gopro escreve som com o noise????

