Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1851
Alexei, muito obrigado. Com certeza vou verificar tudo e informá-lo do resultado. Quanto a olhar para o futuro, isso é absolutamente sem importância e não acontecerá se a EA escrever como o indicador lê. Se não houver diferença entre eles, isso não importará. Alternativamente, quando uma nova barra aparece, esperamos pela primeira mudança de OI e registamos o novo valor para a primeira barra anterior. Podemos até registar não um novo valor, mas o antigo, que era o último para a primeira barra. Ou seja, na verdade, vamos começar a escrevê-lo no final do bar anterior.
O importante não é o OI que atribuímos à barra de minutos, mas como o indicador será lido a partir do arquivo.
Pense também não só em treinamento, mas também em usar o modelo quando os dados serão retirados do mercado - os dados mais confiáveis estarão disponíveis lá. Por enquanto os dados serão salvos na abertura da vela, ou seja, na barra zero não haverá alteração após a abertura (se eu acertar :) ). Se você precisar dela em uma barra fechada, você pode modificá-la de qualquer outra forma. A única diferença é o valor da última ou da penúltima barra.
neocognitron - uma espécie de rede convolucional, mas sem um professor
Quem entende como funciona, por favor explique-me.
Se o Expert Advisor trabalha junto à abertura do bar, mesmo que esteja atrasado, é correto alimentar os dados com o fechamento da vela, ou seja, olhar para o futuro? É por isso que os dados mais recentes antes desta vela são usados, ou seja, um pequeno atraso, em vez de antecipação.
Onde está o cálculo de 5 ticks? Às vezes acontece que uma troca não é concluída em um minuto, então você perde uma barra, então eu removi a comparação para a mudança do volume de OI, então os dados são escritos imediatamente na abertura de uma nova vela. Talvez me tenha esquecido, tenho de o testar nos dados, ontem não tinha nenhum e é dia de semana :(
Se você não usar uma barra zero, é claro que você pode fazer uma olhada no futuro. Tenho feito um personalizado aqui, a forma como trabalho com os dados.
A única coisa que me confunde é.
Esta desigualdade pode não ser respeitada. Uma vez que o tempo do primeiro tique pode não coincidir com o tempo de abertura da vela. Poupe em vez de tempo de arquivo,
Arh_Time=StringToTime(str);
truncar o tempo para o minuto a partir da variável NewTime.
E sobre a recompensa - eu pensei que já a tinha ganho :)
Sim, haverá uma lacuna e você deve reescrever o valor da segunda barra. Mas minha pergunta permanece sem resposta: a condição para um novo bar será cumprida quando uma bola abrir e passar alguns tiquetaques, por exemplo, e depois o OI for alterado?
A verificação de uma nova barra ocorre após uma mudança de volume, por isso devemos chegar à parte do código onde a entrada é feita.
Infelizmente, ele não escreve o primeiro ou o segundo bar em modo raltime. Quando recompilo o indicador o histórico está carregando, mas está carregando apenas até a terceira barra, nem a segunda nem a primeira são atualizadas, embora elas estejam de fato no arquivo.
Não escreve onde? O Conselheiro Especialista não escreve? Experimente a versão antiga do EA onde ele escreve várias vezes por minuto e veja se o indicador funcionará corretamente com ele.
Estou lidando com a EA agora, ela continua mudando o valor da primeira barra no arquivo por alguma razão. Eu sinto que o novo bar é sempre melhor. Se eu não tivesse verificado agora mesmo, tropeçava.
E assim com cada recompilação. O que é HZ? Já tentei muitas coisas, às vezes carrega-o, às vezes não...
O meu EA não escreve o teu EA de todo - tenho de o experimentar. Já experimentei e não funciona, não quero que abra ou feche.
O meu EA não escreve o teu EA de todo - eu preciso de o descobrir. Ou por favor mande-me uma versão funcional só para a Si escrever.
É necessário especificar o contrato de futuros atual em todos os lugares. Claro, não funciona em Splice. Se eu tentar usar uma alternativa, vou mostrar a versão atual do indicador, que carrega apenas a segunda barra ao compilar, enquanto a primeira barra sempre muda.
Alexey, é possível fazer o indicador ler as leituras do arquivo para a primeira barra quando uma nova barra aparece e assim a sincronização mais completa será alcançada. Na verdade, não vai ficar na tabela e será chamada periodicamente de sinal em sinal... A questão é que a EA utiliza o MarketBook e o indicador recebe dados da bolsa. Acho que devemos usar o monitoramento do livro de mercado e o indicador começará a trabalhar com esses inputs. Lucro!!!!!
Penso que a única fonte de obtenção de OM deve ser a EA e a duplicação de pedidos para a troca não é aceitável, caso contrário só nos preocupamos em negociar. O que você acha?