Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1843

Novo comentário
 
Mihail Marchukajtes:

Não penses que ninguém te está a excluir, é que há aqui tipos específicos que não suportam demagogia. Os sistemas de IA têm a capacidade de dar uma resposta não óbvia, mas ainda é uma ciência exata onde 1+1=2, e não aproximadamente, alegadamente ou não. Da mesma forma, o mercado é um tipo muito concreto de atividade onde há notícias reais, e há pseudo ensinamentos. Como o do Yusuf, por exemplo.

Vamos recorrer à Wikipédia, confias nela?

Mercado - um conjunto de processos e procedimentos que asseguram o intercâmbio entre compradores (consumidores) e vendedores(fornecedores) de determinados bens e serviços.

Então talvez a informação sobre a relação entre compradores e vendedores seja importante, em vez de ondas, estocásticos, Bollinger, etc.? O que você acha? Sabes, há muitos pseudo-experimentos que estão a tentar tirar o primeiro lugar.... Acho que vou fazer outro vídeo, mas desta vez é um texto. E acho que vou ter de fazer alguma coisa em relação ao som. Meu, ninguém sabe porque é que o gopro escreve som com o noise????

Até mesmo ler desculpas)).

[Excluído]  
Uladzimir Izerski:

Eu até li as desculpas)).

Olá Volodya, como estás, quantos milhões ganhaste?)
 

Sabes, ocorreu-me um pensamento no outro dia.

A qualidade do vídeo que publiquei deixa muito a desejar, mas a julgar pelos espectadores ninguém está interessado em assuntos nobres e no raciocínio científico. Todo mundo está interessado em ver uma linda garota que fala meia hora sobre a abolição do auto-isolamento no Parque Gorky. Literalmente diante dos meus olhos, em 24 horas, ganhou 500.000 pontos de vista contra os meus 70. Conclusão: Os tópicos científicos não são populares hoje em dia. O principal é um rosto bonito e uma voz agradável, e ninguém está interessado em IA. Que pena :-(

 
elibrarius:

Eu gostaria de um conselho de todos.
No pacote Darch encontrei a seguinte opção de avaliação de modelos:
Calculamos erros nas secções track e on oob.
Então o erro final é calculado como
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr);

Na minha opinião, o treinamento deve ser controlado pelo valor médio dos indicadores de completude e precisão para toda a amostra, dividindo a amostra em janelas de, digamos, 10%-20%. Eu próprio selecciono as folhas por este método, mas também tenho em conta o resultado financeiro.

[Excluído]  
Mihail Marchukajtes:

Sabes, ocorreu-me um pensamento no outro dia.

A qualidade do vídeo que publiquei deixa muito a desejar, mas a julgar pelos espectadores ninguém está interessado em assuntos nobres e no raciocínio científico. Todo mundo está interessado em ver uma linda garota que fala meia hora sobre a abolição do auto-isolamento no Parque Gorky. Literalmente diante dos meus olhos, em 24 horas, ganhou 500.000 pontos de vista contra os meus 70. Conclusão: Os tópicos científicos não são populares hoje em dia. O principal é um rosto bonito e uma voz agradável, e ninguém está interessado em IA. Que pena :-(

Ninguém quer a verdade, Misha )). Toda a gente quer ilusões bonitas.

Você mesmo não precisa ser um boneco bonito - crie uma impressão do espectador, ligue a imaginação dele, e depois diga a verdade ))

A única coisa que o incomoda é um martelo pneumático no fundo )

 
Maxim Dmitrievsky:

Ninguém quer a verdade, Misha )) Toda a gente quer ilusões bonitas.

Você mesmo não precisa ser um mamilo bonito - crie uma idéia na mente do espectador, ligue a imaginação dele e depois corte a verdade ))

Apenas um martelo pneumático no fundo incomoda )

Bem, sim, eu vou lidar com o som separadamente...
 
Aleksey Vyazmikin:

Na minha opinião, o treinamento deve ser monitorado através da média da completude e precisão de toda a amostra, dividindo a amostra em janelas de, digamos, 10%-20%. Eu próprio selecciono as folhas usando este método, mas também tenho em conta o resultado financeiro.

Isto é validação cruzada. Ou você também pode avançar, para que o conjunto de validação seja sempre posterior ao conjunto de treinamento.
Vamos esclarecer a terminologia:
- exatidão, você quer dizer Precisão padrão (proporção de exemplos corretamente classificados)
- completude. É o número de exemplos/tamanho da amostra para treinamento? Como você seleciona? Por selecção?

 
elibrarius:

Isto é validação cruzada. Ou você também pode avançar, para que o conjunto de validação seja sempre posterior ao conjunto de treinamento.

É importante verificar a robustez do sinal em toda a amostra, em vez de olhar para a pontuação final - pode haver diferentes métodos, um dos quais descrevi brevemente.

elibrarius:

Vamos esclarecer a terminologia:
- exatidão, você quer dizer Precisão padrão (proporção de exemplos corretamente classificados)
- completude. É o número de exemplos/tamanho da amostra para treinamento? Como você seleciona? Por selecção?

Precisão é precisão e recall é completude. Estes números são importantes se houver mais de uma classe e se a classe do sinal for uma do conjunto. Por exemplo, se a tripla classificação - buy(1)/wait(0)/sell(-1) ou busca de volatilidade - haverá um movimento forte(1) ou um movimento fraco(0). Se em lógica as duas classes são equivalentes, então o significado destes indicadores fica um pouco embaçado.

Метрики в задачах машинного обучения
Метрики в задачах машинного обучения
  • habr.com
В задачах машинного обучения для оценки качества моделей и сравнения различных алгоритмов используются метрики, а их выбор и анализ — непременная часть работы датасатаниста. В этой статье мы рассмотрим некоторые критерии качества в задачах классификации, обсудим, что является важным при выборе метрики и что может пойти не так. Метрики в задачах...
 

Como está a Maximeka? Já leste alguma coisa? Algum corte?

Um pouco melhor abordagem, melhores resultados também... Todas as entradas mostraram + :)))


Mas há problemas...

1) não há sinais suficientes.

2) o modelo está a morrer a tempo.


Mas eu acho que comecei a entender algo neste maldito mercado, e o avanço não está longe ))

 
Aleksey Vyazmikin:

É importante verificar a robustez do sinal em toda a amostra em vez de olhar para a figura final - pode haver diferentes métodos, um dos quais eu descrevi brevemente.

Precisão é precisão e recall é completude. Estes indicadores são importantes se houver mais de uma classe e se a classe do sinal for uma do conjunto. Por exemplo, em caso de tripla classificação - buy(1)/wait(0)/sell(-1) ou busca de volatilidade - haverá um movimento forte(1) ou um movimento fraco(0). Se em lógica as duas classes são iguais, então o significado destes indicadores é um pouco confuso.

Obrigado. Usei Precisão, chamando-a (para mim) Precisão para uma aula. Vou chamá-lo pelos termos comuns agora).
E em geral, a Precisão pode ser considerada uma métrica básica quando se tem uma aula de "espera". Os erros em Precisão são perdas directas de classificação errada.
E Recall significa lucros perdidos, ou seja, esperámos em vez de agir.
O resultado final é maximizar a F1, que encontrará o melhor valor com um mínimo de erros de previsão e um mínimo de lucros perdidos.
1...183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850...3399
Novo comentário