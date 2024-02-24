Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 862

Maxim Dmitrievsky:

Tornado (refeito) um indicador de volatilidade frio. Eu acrescentei volumes.

Alguém precisa dele como uma característica?

https://www.mql5.com/ru/code/12567

Eu adicionei volume de carrapato e criei raízes em tudo isto (não sei porquê, mas normalmente define ciclos)

marcado a vermelho, onde se pode mudar de atraso.

O dever de casa: prever a volatilidade para n barras à frente e converter de volta ao preço

As formas mais fáceis: autoregressão e https://www.mql5.com/ru/articles/318

O código ainda não foi descarregado de novo?

Vladimir Karputov:

O código ainda não foi reemitido?

não é o meu indicador

 
Maxim Dmitrievsky:

Não é o meu indicador.

Oops. Não olhei para ele.

Então você gostaria de fazer o upload da sua versão?

Vladimir Karputov:

Oops. Não olhei para ele.

Bem, então: você gostaria de carregar sua própria versão?

Porquê? Eu mostrei-te o que melhorei.

+ Ainda não há comparação do que a volatilidade é mais fácil de prever - no indicador inicial ou no corrigido

 

Bem.... Basta de mosquetões, chega de dançar!!!! Consegui hoje um modelo para BO com um bom nível de VI para ir. Então vamos ver o quão forte esta besta é, isto é. R+Reshetov+R. Isso vai mostrar-vos a todos de uma vez quem é duro :-)

OK, foi uma noite de insónia, mas eu estou na fila. Para aqueles que querem jogar com Bo Faça o seguinte, faça o download do indicador básico TD Sequenta a partir daí. Lançamo-lo no gráfico da libra M15 com os parâmetros 5 e 5 e esperamos pelo ponto verde, assim que aparecer imediatamente logado neste tópico e esperamos por conselhos sobre as transacções no BO. Estou em casa esta noite por enquanto, por isso acho que vou trocar bem...

Mihail Marchukajtes:

O seu objectivo é muito baixo, não pode criar o seu próprio fundo de cobertura em BO

 
Maxim Dmitrievsky:

O seu objectivo é muito baixo, não pode criar o seu próprio fundo de cobertura em B.O.

É só por diversão. Mantém as mãos ocupadas para não teres de te preocupar... :-)

 
Vizard_:

Obrigado! Instruções seguidas. À espera do ponto verde!!!

Estás a falar a sério ou estás a brincar comigo? Não sei dizer quando estás a ser sarcástico e quando estás a ser realista....

Mostre-me uma imagem de tela, preciso ter certeza que o indicador está certo.....

 
Bem, aqui está o primeiro sinal no BO. O próximo bar será up....., que abrirá em 30 minutos....
 

Então. Trapaceiro? Surpreendido por ver como me estou a sair bem na compra de mais? Já tive duas, e acho que vou ter outra. Olha para isto. Especial para os E.U.A.....

A seta diz-lhe qual será a barra num só bar. Então saltamos o que está em construção, mas estou a pensar comprar uma opção no próximo. Você está dentro? Estás comigo?

