Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 862
Tornado (refeito) um indicador de volatilidade frio. Eu acrescentei volumes.
Alguém precisa dele como uma característica?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Eu adicionei volume de carrapato e criei raízes em tudo isto (não sei porquê, mas normalmente define ciclos)
marcado a vermelho, onde se pode mudar de atraso.
O dever de casa: prever a volatilidade para n barras à frente e converter de volta ao preço
As formas mais fáceis: autoregressão e https://www.mql5.com/ru/articles/318
O código ainda não foi descarregado de novo?
não é o meu indicador
Oops. Não olhei para ele.
Então você gostaria de fazer o upload da sua versão?
Bem, então: você gostaria de carregar sua própria versão?
Porquê? Eu mostrei-te o que melhorei.
+ Ainda não há comparação do que a volatilidade é mais fácil de prever - no indicador inicial ou no corrigido
Bem.... Basta de mosquetões, chega de dançar!!!! Consegui hoje um modelo para BO com um bom nível de VI para ir. Então vamos ver o quão forte esta besta é, isto é. R+Reshetov+R. Isso vai mostrar-vos a todos de uma vez quem é duro :-)
OK, foi uma noite de insónia, mas eu estou na fila. Para aqueles que querem jogar com Bo Faça o seguinte, faça o download do indicador básico TD Sequenta a partir daí. Lançamo-lo no gráfico da libra M15 com os parâmetros 5 e 5 e esperamos pelo ponto verde, assim que aparecer imediatamente logado neste tópico e esperamos por conselhos sobre as transacções no BO. Estou em casa esta noite por enquanto, por isso acho que vou trocar bem...
O seu objectivo é muito baixo, não pode criar o seu próprio fundo de cobertura em BO
É só por diversão. Mantém as mãos ocupadas para não teres de te preocupar... :-)
Obrigado! Instruções seguidas. À espera do ponto verde!!!
Estás a falar a sério ou estás a brincar comigo? Não sei dizer quando estás a ser sarcástico e quando estás a ser realista....
Mostre-me uma imagem de tela, preciso ter certeza que o indicador está certo.....
Então. Trapaceiro? Surpreendido por ver como me estou a sair bem na compra de mais? Já tive duas, e acho que vou ter outra. Olha para isto. Especial para os E.U.A.....
A seta diz-lhe qual será a barra num só bar. Então saltamos o que está em construção, mas estou a pensar comprar uma opção no próximo. Você está dentro? Estás comigo?