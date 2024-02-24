Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2429

spiderman8811:
Você tem links para fontes e literatura? Porque a busca retorna este ......
Então é isto...
Mas ela é tão burra que precisa de mais treino.
 
spiderman8811:
Não se preocupe com isso. Isto é apenas um exemplo. Existem ferramentas melhores e mais rápidas.
 
elibrarius:
Bom
 
mytarmailS:
😁😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣
 
spiderman8811:
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov

Vladimir Baskakov:
Mais uma vez, para aqueles que não entendem, o que o Forex tem a ver com isso?

Fico contente que o entenda. Você tem uma estratégia de Forex que dá sinais de compra ou venda, mas como todas as estratégias, esses sinais funcionam 50/50. A rede neural permite classificar estes sinais para sinal verdadeiro ou falso. Exemplo: O sinal básico emitiu um sinal de compra, e o NS disse "NÃO", então este sinal para comprar é falso e você deve vender. Está claro?

O fato de a rede de entrada ser alimentada com uma quantidade bastante grande de dados que são analisados manualmente em um tempo muito curto não é possível, se não for possível, em princípio, fazê-lo.

 

Aqui está um link para a sua descrição. Eu não vou mentir, já o ajustei em termos de métricas adicionais e tal, mas a última versão também é robusta

https://sites.google.com/site/libvmr/home

Mihail Marchukajtes:

Aqui está um link para a sua descrição. Eu não vou mentir, já o ajustei em termos de métricas adicionais e tal, mas a última versão também é robusta

https://sites.google.com/site/libvmr/home

ele desistiu disso:


Mihail Marchukajtes:

Ainda bem que compreende que não está claro. Você tem uma estratégia forex que produz sinais de compra ou venda, mas como todas as estratégias, esses sinais funcionam 50/50. A rede neural permite classificar estes sinais para sinal verdadeiro ou falso. Exemplo: O sinal básico emitiu um sinal de compra, e o NS disse "NÃO", então este sinal para comprar é falso e você deve vender. Está claro?

O fato de que a entrada da rede é uma quantidade bastante grande de dados que não pode ser analisada manualmente em um tempo muito curto, se não for possível, em princípio, fazê-lo.

Eu tenho 100% de precisão, não preciso de uma rede neural
Vladimir Baskakov:
Sou 100% preciso, não há necessidade de uma rede neural.

Eles não são comerciantes - eles são apenas teóricos.

A maneira como os vejo trabalhando - tipo, você atira uma moeda ao ar e o TP só leva, e eles não percebem o sorteio.

