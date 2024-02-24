Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2429
Você tem links para fontes e literatura? Porque a busca retorna este ......
Não pense demais. Isto é apenas como um exemplo dado. Existem ferramentas melhores e mais rápidas disponíveis.
Então é isto...
neste tópico
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov
Mais uma vez, para aqueles que não entendem, o que o Forex tem a ver com isso?
Fico contente que o entenda. Você tem uma estratégia de Forex que dá sinais de compra ou venda, mas como todas as estratégias, esses sinais funcionam 50/50. A rede neural permite classificar estes sinais para sinal verdadeiro ou falso. Exemplo: O sinal básico emitiu um sinal de compra, e o NS disse "NÃO", então este sinal para comprar é falso e você deve vender. Está claro?
O fato de a rede de entrada ser alimentada com uma quantidade bastante grande de dados que são analisados manualmente em um tempo muito curto não é possível, se não for possível, em princípio, fazê-lo.
Aqui está um link para a sua descrição. Eu não vou mentir, já o ajustei em termos de métricas adicionais e tal, mas a última versão também é robusta
https://sites.google.com/site/libvmr/home
ele desistiu disso:
Sou 100% preciso, não há necessidade de uma rede neural.
Eles não são comerciantes - eles são apenas teóricos.
A maneira como os vejo trabalhando - tipo, você atira uma moeda ao ar e o TP só leva, e eles não percebem o sorteio.