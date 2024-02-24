Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1457

Novo comentário
 
Sergey Chalyshev:

A julgar pela sua foto, você tem a distribuição normal com a qual tantas pessoas sonham.

Você tem que aplicar mm inteligente e não apenas dobrar.

O que é que a distribuição normal tem a ver com isso? Isto é uma linha de equilíbrio. Onde você pode ver que durante 1 ano com o TP/SL dado a estratégia funcionou, e desde janeiro de 2017 ela parou. O meu palpite é que a amplitude dos movimentos tornou-se menor e menos frequentemente atingiu TP=120 pts.
Esta é uma imagem de como o mercado está a mudar.
 
Elibrarius:
O que é que a distribuição normal tem a ver com isso? É uma linha de equilíbrio. Onde você pode ver que durante 1 ano com o TP/SL dado a estratégia funcionou e desde janeiro de 2017 ela parou. Assumo que a amplitude dos movimentos se tornou menor e atingiu TP=120 pts com menos frequência.
Esta é uma imagem de como o mercado está a mudar.

Mude os pontos para o interesse.

Como você gostaria? Você acha que vai tirar dinheiro de outros e eles vão tolerar isso por um ano?

Quanto tempo você está disposto a tolerar perdas para depois abandonar sua estratégia?

 
Sergey Chalyshev:

Mude os pontos para o interesse.

Como você gostaria? Você acha que vai tirar dinheiro de outros e eles vão tolerar isso por um ano?

Quanto tempo você está preparado para sofrer perdas antes de desistir da sua estratégia?

Estou a ganhar de uma maneira diferente. Ainda estou no processo de encontrar um.
 
Elibrarius:
Eu faço o meu dinheiro de uma maneira diferente. Eu ainda estou no processo de encontrar um.

Parece que estás a arranjar desculpas.

Não é uma reprimenda, é que o mercado está a mudar.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Um psiquiatra.

Sai daqui, seu tagarela.


 
Maxim Dmitrievsky:

Sai daqui, seu fala-barato.

Maxim Dmitrievsky:

Uma distribuição normal pode ser qualquer coisa, não tem de ser padrão.

Por isso vai, não enganes as pessoas com a tua ignorância. Vê primeiro um psiquiatra e depois vai para a escola quando estiveres curado. Mas primeiro vá a um psiquiatra.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Por isso vai, não enganes as pessoas com a tua ignorância. Primeiro consulte um psiquiatra e depois vá para a escola quando estiver curado. Mas primeiro um psiquiatra.

Vá lá, vai-te embora.

Você já viveu até marasmus, não há muito mais
 
Maxim Dmitrievsky:

Vá lá, afasta-te.

Você atingiu a idade de marasmus, pouco resta a fazer.

Não te cabe a ti dizer quem deve fazer o quê. Vá a um psiquiatra, depois vá à escola para aprender as noções básicas de matemática.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Não te cabe a ti dizer quem deve fazer o quê. Vá a um psiquiatra, depois vá à escola para aprender as noções básicas de matemática.

Fica longe de mim e vais ficar bem).

Encontra alguém a quem dar conselhos.
 
Maxim Dmitrievsky:

Afasta-te de mim, seu lunático... vais ficar bem.)

Encontra alguém a quem dar conselhos.

Devias ver um psiquiatra. Eles não vão curá-lo, mas vão parar o ataque).

1...145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464...3399
Novo comentário