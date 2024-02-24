Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1258
um monte de fórmulas ((
Bem ) há um link para o pacote R. Eu próprio não uso R, eu compreendo as fórmulas.
se você usa R, experimente )
O artigo desta manhã ainda está aberto: https://towardsdatascience.com/bayesian-additive-regression-trees-paper-summary-9da19708fa71
O facto mais decepcionante é que não consegui encontrar uma implementação Python deste algoritmo. Os autores criaram um pacote R(BayesTrees) que tinha alguns problemas óbvios - principalmente a falta de uma função "prever" - e outra implementação, mais amplamente utilizada, chamada bartMachine foi criada.
Se você tem experiência na implementação desta técnica ou conhece uma biblioteca Python, por favor deixe um link nos comentários!
Portanto, o primeiro pacote é inútil porque não pode prever.
O segundo link tem fórmulas de novo.
Aqui está uma árvore comum, fácil de entender. Tudo é simples e lógico. E sem fórmulas.
Talvez eu ainda não tenha chegado à libra. As árvores são apenas um caso especial de um enorme tópico Bayesiano, por exemplo, há muitos exemplos de livros e vídeosEu usei a otimização Bayesiana dos hiperparâmetros de NS de acordo com os artigos de Vladimir. Funciona bem.
Como as árvores... existem redes neurais Bayesianas...
Inesperadamente!
NS trabalha com operações matemáticas + e * e pode construir qualquer indicador dentro de si mesmo, desde MA até filtros digitais.
Mas as árvores são divididas em partes direita e esquerda por simples if(x<v){ ramo esquerdo}else{ ramo direito}.
Ou também é if(x<v){sector esquerdo}else{ramo direito}?
Mas se há muitas variáveis a optimizar, é demasiado longo.
Inesperadamente!
NS trabalha com operações matemáticas + e * e pode construir qualquer indicador dentro - desde MA a filtros digitais.
As árvores são divididas em partes direitas e esquerdas por simples if(x<v){ ramo esquerdo}else{ ramo direito}.
Ou a baisian NS também é se(x<v){sector esquerdo}else{do sector direito}?
é, sim, lento, por isso puxar daí conhecimentos úteis até agora, dá uma compreensão de algumas coisas
Não, em Bayesian NS, os pesos são simplesmente otimizados pela amostragem dos pesos das distribuições, e a saída é também uma distribuição que contém um monte de escolhas, mas tem uma média, variância, etc. Em outras palavras, ele captura muitas variantes que na verdade não estão no conjunto de dados de treinamento, mas elas são, a priori, assumidas. Quanto mais amostras são alimentadas em tais NS, mais perto converge para uma normal, ou seja, as abordagens Bayesianas são inicialmente para conjuntos de dados não muito grandes. Isto é o que eu sei até agora.
Ou seja, tais NS não precisam de conjuntos de dados muito grandes, os resultados convergirão para os convencionais. Mas o resultado após o treinamento não será uma estimativa de ponto, mas uma distribuição de probabilidade para cada amostra.
Aqui estão os comentários de https://www.mql5.com/ru/forum/226219 sobre o artigo de Vladimir sobre otimização Bayesiana, como ele plota a curva em vários pontos. Mas então eles também não precisam de NS/floresta - você pode simplesmente procurar a resposta nesta curva.
Outro problema - se um otimizador não aprender, ele ensinará a NS algumas porcarias incompreensíveis.
Aqui para 3 características trabalho de Bayes
amostra ensinada
