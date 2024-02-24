Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1264
Mihail Marchukajtes:
Maximka emaranhado na floresta, ainda não consegue encontrar a saída? Negócios ....
Eu admito que não estou aqui há muito tempo, todos os negócios e preocupações.... Mas eu decidi vir aqui. Faça o check-in, por assim dizer :-) A propósito....
Há um lugar para nada. Outrora Maximka, o Pedreiro, agora Maximka, o Meia-leca)))
Bem, você é apenas um bom dia na vida, e não muda o seu status.Garota Secreta
Oh, Professor))) É o mesmo com os "modelos". Onde está o veado e onde está a rapariga, onde está 0,
e 1... Sem definição, está tudo numa só pilha))) hilariante...
Demorei mais de 10 minutos a descobrir como responder... Devia estar a preparar-me, a preparar imagens de ecrã, a preocupar-me com isso...
eu entendo, você precisa repintar de uma pilha de merda para fazer uma aparência espetacular, então você se sente bem consigo mesmo ))
bem, bem-vindo de volta ))))
a velocidade de aprendizagem é boa, o tempo de resposta no uso e o tempo de download da estrutura são ruins, pois os arquivos florestais são grandes. Eu já tive até 300 mb.
Há algo de errado com a serialização. A floresta é treinada e salva mais rapidamente do que é carregada de volta do arquivo.
Se diz que a floresta agora gera ordens de magnitude menos arquivos, é uma velocidade muito grandePelo contrário, NS treina por um tempo mais longo, mas a resposta é instantânea. Não há diferença na qualidade da classificação. Você pode usar qualquer coisa, mas a floresta fora da caixa funciona, e a NS precisa ser ajustada.
ou seja, o método de divisão é agora configurável? Mas o padrão ainda é o mais lento.
Oh bem, então você mesmo pode refazê-lo, sim :)
ou seja, o método de divisão é agora configurável? Mas o padrão ainda é o mais lento.
Só que receio que todas as edições sejam sobrescritas quando o terminal for actualizado. Devemos fazer uma cópia da classe florestal e mantê-la como um arquivo separado.
Sim, ou manter um arquivo.
Bem, então, vamos experimentar, obrigado por bisbilhotar, é útil.talvez da mesma forma que poderíamos acrescentar as árvores Bayesianas, se você entender.
Então eu entendo que há algo a tentar mudar aqui.
Sim. E duplicá-lo na DFSplitR, de modo que o andaime de regressão também tenha a mesma funcionalidade