Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 626
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Porquê, não, há demasiadas árvores... estava bem mesmo com 10 (não me lembro de quantas eu montei)
500 é muito, o suficiente para qualquer conjunto de dados.
Porque é que tais erros ocorreram com números fracionários? ... estranho, eu esperava que a máquina pudesse aprender exactamente... Assim, no caso de padrões (em forex) sua forma está longe de ser clara (como tabela de multiplicação) é bom se você obtiver previsões corretas em 60% dos casos.
Os erros ocorreram porque o parâmetro r era baixo, o que significa que apenas metade dos exemplos foram utilizados para treinamento, e esta metade foi treinada em metade das árvores :) e há poucos exemplos
você tem que definir r~1 para ser exato. Utilizado para pseudoregularização e para testes em amostras fora de saco
é que este mecanismo precisa de ser ajustado, no caso da floresta, existem apenas 2 configurações
Você também deve entender que NS (RF) não é uma calculadora, mas se aproxima de uma função, e precisão muito alta é mais ruim do que boa para muitas tarefas.
Receio que a regressão/previsão na rede produza mais ou menos a mesma coisa que a procura de sites/padrões similares na história (o que fiz há 3 meses atrás):
Os erros ocorreram porque o parâmetro r era baixo, o que significa que apenas metade dos exemplos foram utilizados para treinamento, e esta metade foi treinada em metade das árvores :) e há poucos exemplos
você tem que definir r~1 para ser exato. Utilizado para pseudoregularização e para testes em amostras fora de saco
Você só precisa saber afinar este mecanismo, no caso da floresta, existem apenas 2 configurações
Isto é, se você definir r para 1, então ele será treinado em todas as amostras.
A floresta não utilizará todos os atributos de qualquer forma, portanto há uma modificação do modelo onde você pode configurá-lo para utilizar todos os atributos. Mas isso não é recomendado porque a floresta vai se lembrar de todas as opções
e a seleção de configurações é muitas vezes uma coisa tão subjetiva, você tem que experimentar
se for inferior a 1, o modelo é validado nas amostras restantes (o modelo é estimado nos dados que não foram levados para a amostra de treino). r clássico é 0,67, no modelo 33% restante é validado. Claro que isto é verdade para as amostras grandes, para as pequenas é como com a tabela de multiplicação - é melhor definir 1.
A floresta não utilizará todos os atributos de qualquer maneira, portanto há uma modificação do modelo onde você pode configurá-lo para utilizar todos os atributos. Mas isso não é recomendado porque a floresta vai se lembrar de todas as opções
e a seleção de configurações é muitas vezes uma coisa tão subjetiva, você tem que experimentar
Se for inferior a 1, o modelo é validado nas amostras restantes (o modelo é estimado em dados que não foram levados para a amostra de treinamento). De acordo com o r clássico é definido como 0,67, no modelo 33% restante é validado
Seleção de características
Um pouco de datamining. Eu estava fazendo a seleção de características via Chi^2 + KBest, RFE (Recursive feature elimination) + (SGDClassifier, RidgeClassifier), L2 (Ridge, RidgeClassifier), L1 (Lasso). A regularização da crista dá resultados mais sãos.
Alguns gráficos:
RFE + Ridge & SGD
Regressor de cumeeira (L2).
Classificador de cumeeira (L2)
O arquivo contém uma tabela de valores de parâmetros, e sua amostragem por seleção de características.
Os coeficientes mais significativos acabaram por ser os mais significativos:
PS. A linha Ridge Classifier na tabela é baseada em uma classe, ela não reflete dependências de parâmetros em outras classes.
- 10, 11 - Fechar, Delta (Abrir-Fechar)
- 18-20 - Derivados Alto, Baixo, Fechado
- 24 - Derivado de log Fechar
- 29, 30 - Lowess
- 33 - Detranding Close - Lowess
- 35 - EMA 26 (13 como opção)
- 40 - EMA Derivado 13
Referência ao guião.
esboçou um novo diagrama de rede, esta é a primeira descrição. Haverá mais tarde (esperemos)
https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html
esboçou um novo diagrama de rede, esta é a primeira descrição. Haverá mais tarde (esperemos)
https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html
Porque será que o primeiro post foi apagado? Ele blogou o esquema. =)