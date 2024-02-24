Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1259
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não é bem assim, deveria ser mais claro aqui.
https://habr.com/ru/post/276355/
a gama de aplicações é grande, como exatamente será utilizado é outra questão
Vou lê-lo à noite.
Tu e eu não temos nada para falar, porque eu posso dizer pelo teu tipo psicótico que ou és uma criança ou apenas... esquece isso.
"Nós" como em ti? Encontre um emprego para começar, é uma pena sentar-se nos ombros dos seus pais com essa idade.
Não é bem assim, deveria ser mais claro aqui.
https://habr.com/ru/post/276355/
a gama de aplicações é grande, como exatamente será utilizado é outra questão
O que é mais legal sobre a abordagem Bayesiana é que ela permite que você use essa aleatoriedade de forma controlada.
....
Na prática, isso se traduz no fato de que uma rede dimensional dá melhores resultados do que uma rede de desistência, embora não muito.
O que torna as desistências mais frias é que é muito simples, claro.
Ou seja, uma NS profunda com desistência é o equivalente a uma rede Bayesiana. E o abandono está em muitos pacotes, você pode usá-lo primeiro para procurar por peixes em seus preditores/ alvos. E depois tente melhorar os resultados com Bayes. Em artigos de Vladimir Perervenko foi usada a desistência, é possível experimentar com base neles.Eu experimentei, mas não encontrei nenhum avanço nos meus preditores.
Mas eu não fiz redes tão profundas que tive de largar 1000 neurónios delas. Eu não tentei mais do que N-100-100-100-100-1 (401 neurônios). Isto é, 100 pode ter sido removido, mas não 1000. Para remover 1000, você precisaria de uma rede com 4-10 mil neurônios e provavelmente levaria muito tempo para contar.
É possível que florestas com 1000 árvores tivessem resultados semelhantes e contassem muito mais rápido do que a NS.
Eu não tentei mais que N-100-100-100-1 (401 neurônios).
Não se pode treinar monstros como aquele correctamente. Imho, precisamos de uma NS mais simples. Em algum lugar até 100 neurônios.
Resumindo, a partir da parte 2 do artigo:
Isto é, uma NS profunda com uma desistência é análoga a uma rede Bayesiana. E o abandono está em muitos pacotes, você pode usá-los primeiro para procurar por peixes em seus preditores/ alvos. E depois tente melhorar os resultados com Bayes. Em artigos de Vladimir Perervenko foi usada a desistência, você pode experimentar com base neles.Eu experimentei, mas não encontrei nenhum avanço nos meus palpiteiros.
Mas eu não fiz redes tão profundas que tive de largar 1000 neurónios delas. Eu não tentei mais do que N-100-100-100-100-1 (401 neurônios). Isto é, 100 pode ter sido removido, mas não 1000. Para remover 1000, você precisaria de uma rede com 4-10 mil neurônios e provavelmente levaria muito tempo para contar.
É possível que florestas com 1000 árvores tivessem resultados semelhantes e contassem muito mais rápido do que a NS.
Oh não sei, com qualquer número de árvores/madeira os akurasi deixam de crescer e ficam ali deitados no lastro, não melhorando nada. Deixá-los cair ou não deixá-los cair é um presente de morte.
Comparação grosseira entre Bayesian e desistentes na minha opinião, mas ainda não tenho muito conhecimento sobre o assunto, então não vou discutir, talvez sim
Uma comparação grosseira entre Bayes e desistentes na minha opinião, mas ainda não estou muito informado sobre o assunto e não vou discutir, talvez
Foi o autor deste artigo que fez a comparação, não eu. Ele escreveu seu artigo de outro, maior, que ele usou para suas experiências. Ou seja, esta comparação aparentemente vem dos desenvolvedores do método.
Oh não sei, com qualquer número de árvores/madeira os akurasi deixam de crescer e ficam ali deitados no lastro, não melhorando nada. Larguem-nos ou não, são um lenço morto.
Encontrei um código obscuro na floresta de Alglib. Código completo da função de cálculo de retropia a partir do dataanalysis.mqh:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Average cross-entropy (in bits per element) on the test set |
//| INPUT PARAMETERS: |
//| DF - decision forest model |
//| XY - test set |
//| NPoints - test set size |
//| RESULT: |
//| CrossEntropy/(NPoints*LN(2)). |
//| Zero if model solves regression task. |
//+------------------------------------------------------------------+
static double CDForest::DFAvgCE(CDecisionForest &df,CMatrixDouble &xy,
const int npoints)
{
//--- create variables
double result=0;
int i=0;
int j=0;
int k=0;
int tmpi=0;
int i_=0;
//--- creating arrays
double x[];
double y[];
//--- allocation
ArrayResizeAL(x,df.m_nvars);
ArrayResizeAL(y,df.m_nclasses);
//--- initialization
result=0;
for(i=0;i<=npoints-1;i++)
{
for(i_=0;i_<=df.m_nvars-1;i_++)
x[i_]=xy[i][i_];
//--- function call
DFProcess(df,x,y);
//--- check
if(df.m_nclasses>1)
{
//--- classification-specific code
k=(int)MathRound(xy[i][df.m_nvars]);
tmpi=0;
for(j=1;j<=df.m_nclasses-1;j++)
{
//--- check
if(y[j]>(double)(y[tmpi]))
tmpi=j;
}
//--- check
if(y[k]!=0.0)
result=result-MathLog(y[k]);
else
result=result-MathLog(CMath::m_minrealnumber);
}
}
//--- return result
return(result/npoints);
}
O fragmento de código marcado em vermelho considera algo(tmpi) que não é usado de forma alguma. Então porque é que está incluído?De acordo com a wikipedia , deveria ser
Ou falta alguma coisa ou o código não está completamente limpo.
Em geral, eu comecei a entrar nesta função porque queria procurar 1 árvore. E quando eu coloco número de árvores na floresta = 1, eu vi que todos os erros estão entre 0 e 1, e este de 100 a 300 + acontece.
Alguém entende a entropia cruzada - o código está correto ou algo está desfeito?
Eu comparei com o catbust - ele retorna bem, normalmente > 0,5 no teste... bem, como sempre
Vou ver o cálculo amanhã, talvez o código de depuração ainda esteja lá.em geral esta métrica não tem utilidade aqui, pois não é usada para uma pausa prematura ou qualquer coisa... e não é informativa como resultado. É tomado um erro de classificação e pronto.