Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1027
Você precisa obter um monte de indicadores que formem níveis e tentar determinar de qual dos muitos níveis um salto ocorrerá. Em outras palavras, a classificação deve funcionar aqui.
É verdade, apenas um indicador é suficiente. Você não precisa de muito. Vou resumir o que você disse sobre o ressalto com uma definição correta. Defina que nível é. Suporte ou resistência (azul ou vermelho). Assim, nós saltamos do suporte se ele for inferior ao preço e quebramos se for superior. Da resistência, nós saltamos se estiver acima do preço e quebramos se estiver abaixo. Para ser mais preciso....
Mas qualquer nível pode revelar-se uma cabra corrupta e mudar o seu estado várias vezes, então como devemos lidar com isso? Suponhamos que temos um nível que é quebrado repetidamente e os carecas mais grosseiros à sua volta como uma escuna Marquês. O que devemos fazer em tal caso?
A própria conclusão sugere que o alvo para os NS deve ser assim, a fim de lucrar com isso.
Onde a linha azul está acima da taxa - compre. A linha vermelha sob a cotação - vender. Como resultado, o nível mudou seu status, mas no momento da mudança você estava a um preço lucrativo. No final, o preço muda de status, mas no momento da mudança você estava a um preço vantajoso. Mas é claro que isto é muito e tendo dominado (trabalhando com os níveis no computador Nacional) podemos obter um TS bastante bom, que irá facilmente passar de nível para nível, começando por aqueles a partir dos quais é necessário e quebrando os níveis que o requerem. O principal é a pureza da abordagem ao TS em princípio. Eu não quero cometer erros. E ouvir as suas versões.....
Bem, só para partilhar a minha experiência - gastei muito tempo a resolver o problema de encontrar um nível de salto (suporte/resistência são termos redundantes aqui, dando apenas o vector de movimento, que não é realmente importante), por isso utilizei exactamente o conjunto de indicadores, e o algoritmo utilizou métodos diferentes para escolher um ou outro nível, tendo também em conta a densidade destes níveis. Eu usei-o para estimar o lucro. Eu não o usei porque não estava apostando de verdade, estava apenas trabalhando em um projeto que não se movimenta há um ano. Achei que seria uma boa idéia procurar algumas indicações com a ajuda do MO para identificar o nível onde a correção ocorrerá. Existem muitos indicadores para este fim: pivots, gaps, fibras, níveis de RSI, canal de desvio padrão, diferentes canais flutuantes, ATR, e assim por diante. O ressalto pode vir de alguns dos indicadores existentes, mas a questão é o quê.
É compreensível que, como o sugeriu, eu também deva começar......
Aqui está um ecrã bom e correcto.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizagem de máquinas no comércio: teoria e prática (comércio e mais além)
mytarmailS, 2018.07.21 20:57
Muitas pessoas acham isso difícil de acreditar, mas as razões para a inversão da tendência na UE foram onde eu desenhei, não nos extremos do gráfico.
O mercado é muito bom a pregar partidas na cabeça ((
Vai ajudar a começar?
Amigo, se me dá licença, vou citar o famoso desenho animado "Ball You're a dummy!!!!". (Porquê?
Meu)) Desculpa, mas se desenhares curvas numa fila gerada aleatoriamente e observares quaisquer alvos nela, então és de madeira pelo menos até à cintura :)
Antes de responder a um post, é uma boa ideia lê-lo.
Eu também levei em conta a densidade destes níveis.
Meu)) desculpa, mas se desenhares curvas numa fila gerada aleatoriamente e vires quaisquer alvos nela, então estás de madeira pelo menos até à cintura :)
que queres forçar a fazer a coisa certa, eu compreendo.
exatamente fazê-la
tenho uma mente azeda para encher a caixa com indies (?), sem argumentos )))
No entanto, você acha que é tão fácil, vá em frente e descubra como fazer isso sem um gráfico???? )))"Aqui não basta ver, aqui você tem que pensar, aqui você tem que encarar........" //++++
queres fazer as coisas bem.
Oh, vá lá, Renat... )) Vou explicar novamente...
Eu gerei uma série aleatória (ISTO NÃO É O PREÇO) com um componente de tendência e pintei-a com padrões de análise técnica, para mostrar que a TA clássica post factum pode até ser descrita aleatoriamente), e que mesmo ao acaso este tipo de TA existe, mas não está lá, é apenas uma propriedade das séries com um componente de tendência.Qualquer inversão pode ser descrita pela figura de TA, será sempre uma cabeça e ombros, ou um duplo ou triplo topo, mesmo em Random, mas ao mesmo tempo não dá quaisquer propriedades preditivas a estes números.
E Mikhail tomou os randoms e me disse - você traçou as linhas errado))) em um aleatório, você sabe? errado) aha) aha
Eu não estou a discutir.
hahaha
)
Será que alguém sabe dizer a diferença entre uma BP gerada aleatoriamente e uma de preço real, explicar se há alguma coisa...
Será que alguém sabe dizer a diferença entre uma BP gerada aleatoriamente e uma real, explicar se alguma coisa...
Eu não sei como...