O mercado não é movido por números, é movido por pessoas, por psicologia humana. Não há conexão entre a trajetória de uma bola em um campo de futebol há 10 minutos e o que acontece agora ou como você dirige um carro, os padrões de acelerações e inversões de marcha, não são preditores de futuras acelerações, inversões e trajectórias, a dinâmica em si é apenas um passado único e irrepetível, não tem influência no futuro, é tudo como a merda de presságios e sinos de gatos pretos vestidos de matemática, desistir antes que seja tarde demais.
Não há oposição aqui. As pessoas dominam o mercado através dos números. Por exemplo, por meio de algoritmos, que são escritos por matemáticos para criadores de mercado.
Bem, se não houvesse números não haveria mercado, pelo menos na sua forma atual e a trajetória da bola digitalizada está bastante relacionada, mesmo as pessoas mais cedo ou mais tarde serão digitalizadas e serão ensinadas a não fleece-las, como você, mas a carregar informações diretamente em seus neurônios por lote;)))
ahah))) o mais rápido possível)
Não estou dizendo que eles não existem, são secundários, descritivos, são como imagens na TV, você não os influencia. As figuras do mercado são feitas por políticos e oligarcas que fazem negócios obscuros e manipulam o mercado, para prever tais ações você tem que entender o que eles fazem e porque, como você não pode entender, os motivos do grande dinheiro são primários, não padrões de preços passados, precisamos aprender a prever quais decisões serão tomadas em várias cúpulas e reuniões dos cinco grandes (10, ...) políticos e mestres de negócios, devido ao mundo atual e situação do mercado, como as taxas de juros mudarão, o que será regulado e assim por diante. Estes são os motores do preço, e não os que se masturbam nos gráficos do passado.
Você só pode lucrar com as mudanças de preço ao longo de um período de tempo. Mas se você entrar no mercado não na direção do preço, você vai ter uma perda.
Para conhecer a futura direcção dos preços, deve-se conhecer a história. Sem ele, é um impasse. Você só pode entrar no mercado por FA com uma alavancagem de 1:1.
Você só pode entrar FA com alavancagem 1:1.
Não "burro" mas SOMENTE, só FA, só TA - chupa, alavancagem é o mal.
Quem não sabe trocar por ele, os ombros são maus. Muito bem. Se você não sabe como negociar, alavancagem é o mal. 1:1 FA+leverage é 1:1, caso contrário eles inventaram um embuste para usuários ingênuos.
Há sempre algo no caminho de um mau bailarino.
Não, para todos é o mal.
Sou muito bom dançarino, mas não depende da habilidade, é a lei do mercado, não se pode exceder o risco aceitável.
Eu não sei mql, tudo que eu preciso é preços próximos de um instrumento, mas em tempo real, ou talvez alguém tenha um código simples que salve cotações em um arquivo de texto, eu preciso ter 40k últimos preços próximos