Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1025
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Bem, eu disse-te que não daria soluções prontas, pelo menos agora ....
Em geral, o que é que todos temos em comum no comércio...? Pense nisso...
Na verdade, a única coisa que temos em comum (além do medo e da ganância :) )
E isso uma coisa se chama estatística. O trader iniciante olha através dos gráficos, olha para o que aconteceu ontem, anteontem, há um mês, e o trader difícil que já está programando, otimizando algoritmos na história, o primeiro e o segundo traders estão simplesmente procurando por algumas coisas estatisticamente significativas, como resultado o mercado vai "bater" o primeiro ou o segundo, e o engraçado é que será um verdadeiro padrão))
Assim, com a ajuda de redes neurais ou outro MO você pode simular os feitos de milhares de comerciantes com precisão "suficiente", assim como a precisão depende da qualidade do algoritmo que você escreveu, quero dizer, preditores e alvo
Que tipo de ILs?
Que tipo de modus operandi?
Algoritmos MOE - aprendizagem de máquinas
Algoritmos MOE - aprendizagem de máquinas
e o alvo?
Algoritmos MoD - aprendizagem de máquinas
ver a coisa....
MO é o trabalho de um algoritmo.
tropeçar no facto de que a saída do algoritmo é previsível.
tal no mercado financeiro leva gradualmente a uma perda proporcional ao tamanho do depósito.
// O preço sobe/desce por um pips, um requote, a ordem de mercado requerida é aberta, depois os pips descem e há outro patrocinador no mercado...
Eu estou fora do circuito, com certeza.
e eu até pensei que estivesses a trabalhar de forma diferente.
mas o caminho está certo
tropeçar no facto de que a saída do algoritmo é previsível.
tal coisa no mercado financeiro leva gradualmente a uma perda proporcional ao tamanho do depósito.
então porque não usá-lo?
E quanto ao alvo?
é
Eu não sei)) Eu não vi o mercado na sexta-feira, o que é importante. Os meus níveis são desenhados em tempo real, ou seja, uma hora ou duas ou três horas antes do salto.
Eu tenho dois tipos de níveis:
1) apenas um ressalto local normal, ou seja, um pequeno movimento dentro do ruído
2) Um nível de tendência, ou seja, um nível que inicia uma tendência, imediatamente ou no dia seguinte, e só depois de um tempo é que se mostrará no gráfico
Por exemplo, na quinta-feira a tendência do euro começou, eu sabia que começaria na quarta-feira à tarde.
O meu sistema diferencia entre estes dois tipos de níveis, o meu sistema não significa a rede neural mas a minha interpretação dos seus sinais.
Qual é a parte complicada? Um salto do limite inferior do canal, era claro para o cavalo).
Bem, porque não usá-lo?
é.
A NS também está ganhando e, curiosamente, também perde, às vezes.
ou seja, quando o sinal é gerado em marcha à ré, serão ambos novamente
naturalmente mytarmailS: por que usá-lo?
Qual é a parte complicada? Um salto do limite inferior do canal, era claro para o cavalo)).
)))) omg...
Porque não compraste? És mais burro que um cavalo?
O que é um alvo?
só porque estamos a prever
claro que a minha resposta é - porquê usá-la?
então não há necessidade)
quero que você comece a gerar idéias e não tente copiar as minhas, eu mostrei a direção e tentei mostrar que há dinheiro nessa direção
Eu quero que você comece a gerar idéias em vez de tentar copiar as minhas, eu mostrei a direção e tentei mostrar que há dinheiro nesse lado.
e, como sempre, típico de qualquer neurónio, continua por adicionar:
num apartamento