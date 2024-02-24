Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1026

mytarmailS:

)))) omg...

Porque não o compraste? És mais estúpido que um cavalo?

o que é previsível

por que não?)

O que te faz pensar que eu não o comprei?

 
khorosh:

Qual é a parte complicada? Um salto do limite inferior do canal, era claro para o cavalo).


Post factum pode pintar qualquer coisa, é disso que se trata a análise técnica.

Tudo funciona, tendências, flotsam, etc. ))))


Sabe quais são estes preços?


aqui está um código simples

preço <- cumsum(rnorm(500))

lote(preço,t="l")


Se não a perceberes, é uma citação gerada aleatoriamente.

As pessoas frequentemente vêem o que não vêem, vêem o que querem ver.

 
khorosh:

O que te faz pensar que eu não o comprei?

Fácil de verificar ) basta mostrar o negócio )

 
mytarmailS:

khorosh:

A minha máquina semi-automática funciona em cruzes porque usa médias, eu não troco as maiores. Eu defino a direção da tendência e a máquina faz o resto. Este é o momento do acordo, quando o EURAUD cruzou na quinta-feira:


Obrigado! Até agora não conseguia acreditar que podia ganhar dinheiro com o TA clássico, tu és um herói!

Renat Akhtyamov:

longe eles não são aleatórios.

O kotir vai de e para, provavelmente numa base aleatória.

Renat, não as citações são aleatórias, o que está na imagem é aleatório.

 
mytarmailS:

Renate, não são as aspas que são aleatórias, é o que está na imagem que é aleatório.

Ahhhh,

fato

----

Então, como é que um nível aparece num tal caos, como é que se treina uma máquina?

Seguindo sua lógica, você precisa enfiar todo tipo de análise no algoritmo e fazer o oposto?

-----

bem e por uma questão de persuasão, mostra a minha, para que eles não pensem, como de costume neste ramo, as minhas perguntas, não são para eles mesmos, mas para o desporto de interesse:


 

Olha quem fala de uma vez!!!!! O principal é começar.

Na verdade, a natureza do mercado é tal que a sua compreensão pode desafiar a lógica e o senso comum. Porquê? Porque não existe tal coisa, não existe natureza, não existe lei ou padrão. O mercado é o que é aqui e agora e por que é assim? A resposta a esta pergunta é muito simples. Porque o equilíbrio de opiniões entre compradores e vendedores neste momento era assim, foi assim que pareceu durante esta hora, foi assim que pareceu durante a seguinte. Bem, é tudo fantasia.... Filosofia!!!!

 
mytarmailS:

Desculpa, amigo, mas vou citar o famoso desenho animado "You're a balloon!!!!". (Porquê? Porque o seu exemplo mostra que você não sabe como usar esta análise. Como mostrado na sua captura de tela, MAS terminado com linhas vermelhas, eu pessoalmente vejo alvos potenciais. E se o desenhares como fizeste, não há mesmo nada lá. Mas como você vê, a análise técnica não pode ser apenas post factum.


O problema da análise técnica é que ela considera sempre dois cenários. O mercado normalmente exige uma resposta inequívoca. Muitos habitantes desta área usam o sistema AI para este mesmo fim.

Outro assunto é que você mencionou o tema dos níveis. Há muito tempo que tentei enfiar os valores dos níveis no Serviço Nacional de Estatística, mas nada saiu dele. Mas isso foi nessa altura. Agora o nível de conhecimento é completamente diferente e eu acho que o assunto é bastante prospectivo. Mas vamos formular o problema primeiro. Quem primeiro??????

 
Mihail Marchukajtes:

Quem primeiro??????

Você tem que discar em um monte de indicadores que formam níveis e tentar determinar de qual dos muitos níveis irá saltar. Então, a classificação deve funcionar.

 

É compreensível que, depois de o teres sugerido, eu também deva começar.

Queremos que a rede nos dê o valor do nível - ANTES do número, ficamos atolados com a normalização e posterior interpretação inversa.

Construímos o nível independentemente e a rede determina o seu significado - uma tarefa bastante adequada, mas para isso precisamos de ter um algoritmo para construir níveis (estratégia básica). A construção manual de níveis está excluída, uma vez que a recolha de dados estatísticos para a formação pode estar sujeita a erros que acabarão por afectar o resultado da formação. Para determinar o significado, é necessária uma estrutura de rede complexa para a classificação. O problema é interessante mas como subproblema do principal e mais importante problema......

Tendo obtido o nível da estratégia subjacente, determinamos o seu estatuto como nível de apoio ou resistência? Sim ou não? - esta é a tarefa fundamental de trabalhar com níveis. Tendo obtido o nível, queremos saber se é apoio ou resistência e não importa onde este nível está acima ou abaixo do preço. Afinal, no mercado geralmente assume-se que se o nível está acima, é resistência, enquanto que se está abaixo, é apoio. Aqui quebramos este estereótipo usando a IA. Tendo recebido o nível abaixo do preço e definido como resistência, mas não suporte, estaremos a um preço melhor do que o nível de preço, o que pode ser tomado como um sinal para a continuação da tendência. Vou dar-vos um exemplo e para isso vou desenterrar o meu antigo, mas bastante óbvio indicador de castiçal, que sabe como formar níveis.

O padrão do candelabro forma o nível. Se o nível for quebrado, a linha fica tracejada, como no exemplo da "estrela cadente", a resistência é formada pelo vermelho e o apoio pelo azul. Agora imagine esta situação.

no momento em que o número um está, identificámos esta linha como suporte e colorimo-la de azul, então acontece que todo o tempo marcado em vermelho estávamos na área de preços melhores do que o nível e qualquer compra relativa a este nível teria sido rentável, porque ao identificar o nível como suporte teríamos potencialmente considerado o crescimento da taxa como perspectiva e neste caso teria sido correcto (a previsão funcionou) Mas não é assim tão simples, infelizmente......

