Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1024
Não é surpresa, é assim que as coisas são.
Como definir uma multidão,
qual é a essência da sua lógica
?
Bem, eu disse-te que não vou dar soluções prontas, pelo menos agora ....
Se em geral, o que temos todos em comum no comércio...? Pense sobre isso...
Na verdade, a única coisa que temos em comum (além do medo e da ganância :) )
E isso uma coisa se chama estatística. O trader iniciante olha através dos gráficos, olha para o que aconteceu ontem, anteontem, há um mês, e o trader difícil que já está programando, otimizando algoritmos na história, o primeiro e segundo traders estão simplesmente procurando por algumas coisas estatisticamente significativas, como resultado o mercado vai "bater" tanto o primeiro quanto o segundo, o que é engraçado, mas é um verdadeiro padrão))
Assim, com a ajuda de redes neurais ou outro MO você pode simular as ações de milhares de comerciantes com precisão "razoável", assim como a precisão depende da qualidade do algoritmo que você escreveu, ou seja, os preditores e os alvos
Eu tenho esta pergunta, qual é o alvo/resultado da sua previsão - ocorrência do evento, preço ou número de pips para o nível?
preço no resultado final
Por exemplo, sobre o euro eu disse ontem sobre o nível de 1,1685. Este é o nível de preços futuro.
Se tens o mesmo nível no teu esconderijo, então a minha estratégia e a tua são a mesma.
E recentemente, em um dos fios, em 12 de julho, eu disse isso:
"Exemplo - os eva estarão em 1.1712, 1.1744, 100%".
É que a versão de recursos intensivos da estratégia funciona, gostaria que fosse mais simples...
excelente precisão, o que posso dizer.
A propósito, tudo o que me aconteceu até agora também é intensivo em recursos e não é fácil, infelizmente(Mas o resultado é positivamente estável e não há optimizações, o que é uma pequena vitória.
excelente precisão, o que posso dizer.
A propósito, tudo o que está comigo continua a exigir recursos e não é fácil, infelizmente(
Bem, estou só a brincar sobre recursos intensivos, claro, não estás a dizer nada....
Concordo, não há necessidade de optimização.
Pelo menos um pouco de luz foi derramada agora.
o que você acha de 1.1685 ?
Bem, a parte intensiva em recursos foi uma piada, claro, mas não disseste nada.... Eu deitei um pouco de luz nisto.
o que você acha de 1.1685 ?
Eu não sei)) Eu não vi o mercado na sexta-feira, o que é importante. Os meus níveis são desenhados em tempo real, ou seja, uma hora ou duas ou três horas antes do salto.
Eu tenho dois tipos de níveis:
1) apenas um ressalto local normal, ou seja, um pequeno movimento dentro do ruído
2) Um nível de tendência, ou seja, um nível que inicia uma tendência, imediatamente ou no dia seguinte, e só depois de um tempo é que se mostrará no gráfico
Por exemplo, na quinta-feira a tendência do euro começou, eu sabia que começaria na quarta-feira à tarde.
O meu sistema diferencia estes dois tipos de níveis, o meu sistema não implica uma rede neural mas a minha interpretação dos seus sinais.
Muitas pessoas acham isso difícil de acreditar, mas as razões para a inversão da tendência da UE foram onde eu desenhei, não nos extremos do gráfico.
O mercado é muito bom a brincar((.
Sim, não é a rede neural, e isso é verdade novamente.
que depois de um tempo o nível pretendido estará lá, mais uma vez isso é uma vantagem.
Que você só pode entender o acima mencionado se você seguir um certo caminho, eu concordo.
e entendo o que me resta fazer, os negócios da página anterior estavam lá mas não comigo, mas eu os conhecia claramente.
)))
A estratégia soou naturalmente, em apenas 2 de suas palavras, meu coração sangra, bem como não pode ser entendida (???) (não para o meu próprio endereço), através de montanhas de progama escrito vem
andi....
Eu não uso estatísticas, não procuro compra excessiva e venda excessiva.
Não procurando por compra excessiva e venda excessiva.
Também não o procurei, apenas apareceu por si mesmo.
Também não o procurei, ele simplesmente apareceu por si mesmo.
Claro que sim, claro que sim.
)