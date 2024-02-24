Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1022

Igor Makanu:

A minha opinião é que nunca houve nenhuma estratégia média nos mercados, e nunca haverá; é como um jogo sem regras:

Deram-nos um campo e duas fichas coloridas, mas as regras não foram explicadas, pensaste que estávamos a jogar damas, eu pensei que estávamos a jogar gamão, e depois apareceu um comerciante que jogava Chapaev - ele espalhou todas as nossas fichas

))))

Já disse algures que o Banco Central da Rússia, e penso que também noutros países, pratica a análise técnica clássica, o que significa que devemos esperar que a maioria dos participantes, nem mesmo voluntariamente, mas devido à sua formação (certificação profissional), utilize a notória análise técnica. Não entendo como pode ser negado.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eu acho que isso é verdade - veja no YouTube como o presidente dos deputados do Banco Central estava mastigando os resultados das transações de câmbio pelo Banco Central da Rússia )))

 

Yoo-hoo bros!!! Deixo-vos para trás e o fio vai directo para a página um. Sim.... Eu não esperava isto de ti. Não esperava isto de ti......

Eu? Estou a ir bem.... Estou a trabalhar na produção..... e continuo a ensinar ao robô os truques do ofício..... Que mais há de novo... JPrediction otimizado para as minhas necessidades, os modelos estão ficando ainda melhores e mais adequados ao mercado. A negociação está indo devagar..... Todas as novas negociações são testadas em batalha, por isso, as mais-valias são mantidas em 12

Por isso é pouco provável que consiga o vídeo que eu prometi... Embora o verão ainda não tenha terminado e setembro ainda esteja próximo, talvez algo aconteça.

Então é assim.... Então, como estão? Quem tem o quê, há alguma vaga em ....? ou teve um avanço. Partilhe as suas alegrias....

 
Mihail Marchukajtes:

Sem descobertas. Tudo está aberto antes do Ano Novo)).
Estou num beco sem saída, neste momento. Sem pensamentos novos. Até agora, não encontrei nada que valha a pena ler nos meus postos.
 
Isto é uma ilusão temporária.

Você não entende porque uma e a mesma estratégia se comportam de maneira diferente em mercados diferentes.
 
Renat Akhtyamov:

Não, não está claro. Qualquer estratégia adequada ganha em qualquer mercado. Definição e rentabilidade é outra questão
 

Há quinze dias atrás criei um indicador que constrói níveis, ainda só estou a aprender a compreendê-lo e a criar um sistema de trading baseado nele, é por isso que as ordens são desleixadas e nem sempre consigo tomar uma tendência.

Eles funcionam com frequência desconhecida para mim (+-70%).

O indicador é baseado em redes neurais

algumas fotos

Percebi por mim mesmo e já falei sobre isso aqui tantas vezes...

O mercado não é uma série temporal, o mercado é níveis e eventos, mas não a sequência temporal de pontos

Bondade para todos

 
mytarmailS:

Você não precisa de redes neurais para construir níveis.

 
Não há muito mais a fazer além de desistir dos níveis)). O mercado é apenas eventos). O resto é secundário.
https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/

Especialmente para o Yuri, que não tem nada melhor para fazer

Gaussian kernels
Gaussian kernels
  • Jesse Johnson
  • shapeofdata.wordpress.com
In order to give a proper introduction to Gaussian kernels, this week’s post is going to start out a little bit more abstract than usual. This level of abstraction isn’t strictly necessary to understand how Gaussian kernels work, but the abstract perspective can be extremely useful as a source of intuition when trying to understand probability...
