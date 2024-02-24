Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1030
Digamos que na Euve de ontem eu estava falando sobre o nível 1.1685. Este é o nível de preços futuro.
Se você tem o mesmo nível no seu bolso de trás, de acordo com a minha estratégia e a sua são a mesma.
E recentemente, em um dos fios, em 12 de julho, eu disse isto:
"Exemplo - os eva estarão a 1.1712, 1.1744, 100%."
Se tens o mesmo nível no teu puzzle, o meu e o teu são iguais...
....
Sim, sim, sim, lembro-me das tuas previsões, da primeira vez que inclinei-me, mas da segunda vez que recebi as minhas.
Eu tenho um pouco melhor do que um pássaro na mão...
Então haverá algumas idéias de como ensinar níveis à neurônica? Ou eu levantei esta questão em vão.
Há muito tempo que tenho alimentado a ideia de treinar um modelo para um perfil de mercado. Mas eu ainda não tenho experiência suficiente para implementá-lo).
Bem e em preditores adicionalmente de aumentos de preços líquidos.
Então, vai haver ideias sobre como ensinar neurónica a níveis? ou levantei esta questão em vão?
E como você acha que os níveis de aprendizagem devem diferir da aprendizagem no Alto e no Baixo em bares?
se em geral, não muito, apenas à procura de outro
se em geral não muito, apenas à procura de outro
Eu não sei se é verdade ou não, mas é interessante ouvir
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
se você olhar sistematicamente, você pode tentar formalizar todos os tipos possíveis de objetos para previsões de uma só vez, ao mesmo tempo também os tipos possíveis de preditores.
O único tipo de objeto a prever é o nível (ou seja, um salto de preço no futuro)
Perguntas:
1) como ensinar a rede a se recuperar se a recuperação pode ser em 5 minutos ou em uma hora ou depois de amanhã, lembro que este não é o próximo incremento a prever
2) Como com tal alvo (ricochete), então medir o erro nos novos dados
eu ainda não tenho uma resposta(
