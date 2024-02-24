Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1030

Renat Akhtyamov:

Digamos que na Euve de ontem eu estava falando sobre o nível 1.1685. Este é o nível de preços futuro.

Se você tem o mesmo nível no seu bolso de trás, de acordo com a minha estratégia e a sua são a mesma.

E recentemente, em um dos fios, em 12 de julho, eu disse isto:

"Exemplo - os eva estarão a 1.1712, 1.1744, 100%."

Se tens o mesmo nível no teu puzzle, o meu e o teu são iguais...

Renat Akhtyamov:
Sim, sim, sim, lembro-me das tuas previsões, da primeira vez que inclinei-me, mas da segunda vez que recebi as minhas.

Eu tenho um pouco melhor do que um pássaro na mão...

 
Então, vai haver alguma ideia sobre como ensinar níveis de neurónica? Ou eu falei nisso em vão?
 
mytarmailS:
Então haverá algumas idéias de como ensinar níveis à neurônica? Ou eu levantei esta questão em vão.

Há muito tempo que tenho alimentado a ideia de treinar um modelo para um perfil de mercado. Mas eu ainda não tenho experiência suficiente para implementá-lo).

Bem e em preditores adicionalmente de aumentos de preços líquidos.

 
mytarmailS:
Então, vai haver ideias sobre como ensinar neurónica a níveis? ou levantei esta questão em vão?
E como você acha que deveria ser diferente ensinar os níveis a partir da aprendizagem no Alto e Baixo em bares?
 
Ivan Negreshniy:
E como você acha que os níveis de aprendizagem devem diferir da aprendizagem no Alto e no Baixo em bares?

se em geral, não muito, apenas à procura de outro

 
mytarmailS:

se em geral não muito, apenas à procura de outro

se você olhar sistematicamente, você pode tentar formalizar todos os tipos de objetos possíveis para previsões de uma só vez e, ao mesmo tempo, os tipos de previsão possíveis também.
 

Eu não sei se é verdade ou não, mas é interessante ouvir

https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA

 
Ivan Negreshniy:
se você olhar sistematicamente, você pode tentar formalizar todos os tipos possíveis de objetos para previsões de uma só vez, ao mesmo tempo também os tipos possíveis de preditores.

O único tipo de objeto a prever é o nível (ou seja, um salto de preço no futuro)

Perguntas:

1) como ensinar a rede a se recuperar se a recuperação pode ser em 5 minutos ou em uma hora ou depois de amanhã, lembro que este não é o próximo incremento a prever

2) Como com tal alvo (ricochete), então medir o erro nos novos dados

eu ainda não tenho uma resposta(

 
mytarmailS:

O único tipo de objeto a prever é o nível (ou seja, um salto de preço no futuro)

Perguntas:

1) como ensinar a rede a se recuperar se a recuperação pode ser em 5 minutos ou em uma hora ou depois de amanhã, lembro que este não é o próximo incremento a prever

2) Como com tal alvo (ricochete), então medir o erro nos novos dados

Ainda não tenho uma resposta((

O "ressalto" é uma abstração e você pode pensar em muitas outras imagens, como a "fuga", mas o resultado ainda será um sinal de compra ou venda, em 5 minutos por hora ou no dia seguinte.
