Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Leitura de tecla pressionada não funciona em backtest, mas funciona em conta real !
groyks, 2019.07.21 00:28
Olá a todos !
Tenho encontrado problemas em fazer funcionar uma rotina de captura de teclas durante o backtest. A rotina está escrita em conformidade com as orientações fornecidas pelos manuais e rotinas apresentadas aqui no Portal, mas ela SIMPESMENTE NÃO FUNCIONA EM BACKTEST !!!! Uma coisa que tá me deixando doido é que quando alterno do terminal de teste para o terminal "real" as ordens de venda são listadas lá, mas no backtest NÃO APARECE NADA , NENHUMA ORDEM É COLOCADA ! NADA !
Existem certas "MALDADES" na linguagem MQL5 que não são reveladas aos "simples mortais", como eu, apenas aos que pagam 5 mil reais em algum curso "oficial"... Isso eu já percebi !
Se alguém puder (e quiser) ajudar, serei muito grato !
Obrigado !
o Código .... --->
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
if (id==CHARTEVENT_KEYDOWN)
{
if(lparam==39) //---> Seta para Direita
CompRa();
if(lparam==17) //---> Tecla CONTROL
VenDa();
if(lparam==20) //---> Tecla CAPS LOCK !
trade.PositionClose(_Symbol,0);
Print("TECLA PRESSIONADA ---> ",lparam);
}
return;
}
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Como fazer backtest do dia após fechamento do mercado.
Fernando Rodrigues, 2019.07.29 23:03
Olá amigos, gostaria de saber se é possível fazer backtest do mesmo dia a noite, após o fechamento do mercado.
Estou desenvolvendo um EA, já testei em backtest e seu desempenho foi muito bom, mas na conta demo seu desempenho não está muito bom, dai sempre comparo o backtest com o que ocorreu na conta demo, pra saber onde está o erro e ver se consigo resolver. O problema é que tenho que esperar até meia noite pra poder fazer o backtest do dia.
Estou operando mini índice e mini dólar.
Alguém tem alguma dica?
Obrigado.
Olá, amigos, como vão vcs?
Não tenho muita experiência com otimização de Advisors, de fato, o assunto é muito complexo.
Porém, acredito que alguns de vcs já tenham otimizado muitos EAs, de vcs ou de terceiros.
Gostaria de ouvir um breve relato sobre velocidade na otimização, quais seriam os fatores importantes nesse sentido?
O escopo do código em si, a forma da declaração das variáveis, chamada de indicadores externos, os tipos de input?
Desenvolvi um EA e acredito que ele esteja com baixa performance quando rodado em OHLC 1minuto, qual seria o tempo médio para esse tipo de otimização?
Um abraço,
Nelson Ferreira
Bom dia,
é impossível dar essa resposta são muitas as variáveis que afetam a perfomance de um EA MT5. Coincidentemente respondi aqui a uma postagem https://www.mql5.com/pt/forum/225194 e depois resolvi profilar(*) o programa em anexo justamente para otimizar o código. Bom estou dizendo isso por que na minha opinião é isso que você deve fazer com seu código, profilar e buscar a solução mais otimizada.
(*) A tradução seria criar perfil.
Olá Rogerio Giannetti Torres, obrigado por compartilhar, excelente post e consideração sobre a relevância do profiling nessa thread, que considero fundamental em todo processo de otimização de um robô.
Apenas por curiosidade, ajudando na tradução para os algotraders aqui, essa expressão vem de "performance profiling" ou perfil de desempenho, muito usada também na área de esportes e avaliação de atletas, identificando seus pontos fortes e fracos (a serem melhorados). A diferença, no nosso caso, é que os atletas são nossos robôs!
Sds.,
Rogério Figurelli
Muito Obrigado, viu!
Rogério e Rogério rs, eu não conhecia esse método de se otimizar o código.
Nesse caso eu percebi que o problema era algumas entradas do tipo input int, o otimizador estava processando informações desnecessárias.
Solução: Modifiquei para select box, sujou um pouco o código, mas valeu a pena!
Novo design do Strategy Tester, conforme post direto no fórum em russo.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий
Vladimir Karputov, 2019.08.24 14:17
Доступны теперь такие иконки тестов:
в самих тестах новый пункт появился "profit in pips":
Продолжаю осматривать и прощупывать далее ...
Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação
Execução de ordens no testador de estratégias
Nelson Silva, 2019.08.23 07:19
Prezados,
Estou com uma dificuldade na utilização do testador de estratégias.
Ocorre que, somente na conta demo de 2 corretoras, o testador não fecha as ordens.
Já testei os parâmetros e as ordens estãos sendo colocadas corretamente, porém o testador não fecha as ordens, ele ignora os valores de take e profit;
Algum de vcs poderia contribuir com alguns cents nessa questão?
*Ilustração do problema - O take e o stop são ignorados nessa determinada conta.
Atenciosamente,
Nelson ferreira
https://www.mql5.com/en/articles/7029