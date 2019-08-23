Execução de ordens no testador de estratégias
Nelson Silva:
Prezados,
Estou com uma dificuldade na utilização do testador de estratégias.
Ocorre que, somente na conta demo de 2 corretoras, o testador não fecha as ordens.
Já testei os parâmetros e as ordens estãos sendo colocadas corretamente, porém o testador não fecha as ordens, ele ignora os valores de take e profit;
Algum de vcs poderia contribuir com alguns cents nessa questão?
*Ilustração do problema - O take e o stop são ignorados nessa determinada conta.
Atenciosamente,
Nelson ferreira
