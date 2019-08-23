Execução de ordens no testador de estratégias

   Prezados,


   Estou com uma dificuldade na utilização do testador de estratégias.

   Ocorre que, somente na conta demo de 2 corretoras, o testador não fecha as ordens.

   Já testei os parâmetros e as ordens estãos sendo colocadas corretamente, porém o testador não fecha as ordens, ele ignora os valores de take e profit;


   Algum de vcs poderia contribuir com alguns cents nessa questão?

   

   *Ilustração do problema - O take e o stop são ignorados nessa determinada conta.

   Atenciosamente,

   Nelson ferreira

 
Nelson Silva:

  

Nelson bom dia,

a causa pode ser que você esteja rodando o BT com moeda diferente de BRL.

Digite BRL.

Digite BRL

