Tudo sobre Backtesting, Otimização, Setups, Validação e Testes de Estratégias - página 4

Eklon Eleuterio:

Legal, Joscelino!


E só para informação da comunidade: Se rodar qualquer EA nativo do MT5, o mesmo problema ocorre. O que dá mais certeza sobre ser algo com a corretora.


Eu não conheço bem as regras de daytrade e swingtrade na B3 então talvez algum outro ativo possa ser mais indicado para esse tipo de teste de estratégia. Não sei se é isso, mas se alguém puder indicar qual seja, eu agradeço.

WDO$, WDO$D e WDO$N igual no MINI índice o que USAR e ONDE?

Trader_Patinhas, 2019.07.05 23:06

Não uso o BT do MT5, mas já vi relatos aqui de problemas como esse serem resolvidos configurando no Testador de Estratégias a moeda correta para os ativos do mercado brasileiro (BRL em vez de USD, que é o default).


Entrou este comentário acima. Deixo aqui para se considerar e documentar.
 
Joscelino Celso de Oliveira:

Obrigado @Joscelino Celso de Oliveira !


Eu vou marcar o @Trader_Patinhas aqui e responder o comentário dele só para não alimentar meu erro de ter a mesma dúvida em dois tópicos:


@Trader_Patinhas, realmente isso gera problemas. Mas nas situações em que eu encontrei, o EA não abria ordens. Ou tinha resultados fragmentados. Bem estranho mesmo...

Eu já alterei a moeda para BRL e assim mesmo está acontecendo o problema.


Ou melhor, eu estou alterando a moeda nessa tela, é isso mesmo?


Obrigado!

 
Como eu faço para integrar o python com o mql5?
 
Edilson Domingos:
Como eu faço para integrar o python com o mql5?

Abra um tópico para isto que te envio algumas dicas.

Atente-se as regras desta e de outras threads no futuro.

Tudo sobre Backtesting, Otimização, Setups, Validação e Testes de Estratégias

Rogerio Figurelli, 2019.04.26 15:18

Decidi criar esse tópico para concentrar tudo (perguntas, respostas, cases, informações, etc.) sobre Backtesting, Otimização, Setups, Validação e Testes de Estratégias com questões relevantes para o ajuste de robôs utilizando as plataformas MT4 e/ou MT5 e recursos como strategy tester, conta demonstração e/ou real, sinais, etc.

Algumas regras básicas:

1. Por favor não faça perguntas sobre outros assuntos aqui.
2. Por favor não faça perguntas se não postar seu código fonte exemplo relacionado à dúvida.
3. Por favor utilize Alt+S para editar e apresentar seu código fonte nesse tópico.
4. Não publique nenhum código fonte nesse tópico se não for de sua autoria ou público, como por exemplo os existentes no CodeBase.
4. Se você já criou ou vai criar um tópico especificamente com sua pergunta coloque aqui apenas uma referência para ele para evitar redundância.
5. Por favor siga as regras do fórum (https://www.mql5.com/pt/about/rules)

Obrigado e boa discussão a todos!

Rogério Figurelli

 
Eklon Eleuterio:

Acho que era isso sim. Não sei como ajudar além disso, pois não uso o Strategy Tester.
 
Edilson Domingos:
Como eu faço para integrar o python com o mql5?

Leia este artigo: https://www.mql5.com/pt/articles/5691

E discuta o assunto em um destes tópicos, já abertos sobre o assunto:

https://www.mql5.com/pt/forum/309555
https://www.mql5.com/pt/forum/315604

Integração da MetaTrader 5 e Python: recebendo e enviando dados
Integração da MetaTrader 5 e Python: recebendo e enviando dados
  • www.mql5.com
Um socket de rede é o ponto final da comunicação entre processos através de uma rede de computadores. A biblioteca padrão MQL5 inclui um grupo de funções Socket, que fornecem uma interface de baixo nível para trabalhar na Internet. Esta é uma interface comum para diferentes linguagens de programação, já ela que usa chamadas do sistema no nível...
 

Boa noite

Algum exemplo de código EA para mini dolar?

Procurei no fórum e não encontrei


Grato

 
Thiago Sousa:

Boa noite

Algum exemplo de código EA para mini dolar?

Procurei no fórum e não encontrei


Grato

Todos, e nenhum. Boa sorte.
 
Thiago Sousa:

Boa noite

Algum exemplo de código EA para mini dolar?

Procurei no fórum e não encontrei


Grato

Primeiro: Aprenda a seguir as regras desta thread (veja abaixo).

Segundo: cuidado com o que deseja!

Terceiro: se for pelo caminho que escolheu seguir, vai quebrar!

Contribuindo a esta thread, sugiro a leitura deste artigo

Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading
Matemática na negociação: Como estimar resultados de trading
  • www.mql5.com
Um certo nível de formação matemática é exigida de qualquer operador esta declaração não precisa de provas. A questão é: Como podemos definir este nível mínimo exigido? No crescimento de sua experiência de trading, o operador, muitas vezes amplia sua visão "sozinho", lendo postagens em fóruns ou vários livros. Alguns livros exigem menor nível...
