Tudo sobre Backtesting, Otimização, Setups, Validação e Testes de Estratégias - página 4
Legal, Joscelino!
E só para informação da comunidade: Se rodar qualquer EA nativo do MT5, o mesmo problema ocorre. O que dá mais certeza sobre ser algo com a corretora.
Eu não conheço bem as regras de daytrade e swingtrade na B3 então talvez algum outro ativo possa ser mais indicado para esse tipo de teste de estratégia. Não sei se é isso, mas se alguém puder indicar qual seja, eu agradeço.
Trader_Patinhas, 2019.07.05 23:06
Não uso o BT do MT5, mas já vi relatos aqui de problemas como esse serem resolvidos configurando no Testador de Estratégias a moeda correta para os ativos do mercado brasileiro (BRL em vez de USD, que é o default).
Obrigado @Joscelino Celso de Oliveira !
Eu vou marcar o @Trader_Patinhas aqui e responder o comentário dele só para não alimentar meu erro de ter a mesma dúvida em dois tópicos:
@Trader_Patinhas, realmente isso gera problemas. Mas nas situações em que eu encontrei, o EA não abria ordens. Ou tinha resultados fragmentados. Bem estranho mesmo...
Eu já alterei a moeda para BRL e assim mesmo está acontecendo o problema.
Ou melhor, eu estou alterando a moeda nessa tela, é isso mesmo?
Obrigado!
Como eu faço para integrar o python com o mql5?
Abra um tópico para isto que te envio algumas dicas.
Atente-se as regras desta e de outras threads no futuro.
Rogerio Figurelli, 2019.04.26 15:18
Como eu faço para integrar o python com o mql5?
Leia este artigo: https://www.mql5.com/pt/articles/5691
E discuta o assunto em um destes tópicos, já abertos sobre o assunto:
https://www.mql5.com/pt/forum/309555
https://www.mql5.com/pt/forum/315604
Boa noite
Algum exemplo de código EA para mini dolar?
Procurei no fórum e não encontrei
Grato
Primeiro: Aprenda a seguir as regras desta thread (veja abaixo).
Segundo: cuidado com o que deseja!
Terceiro: se for pelo caminho que escolheu seguir, vai quebrar!
Rogerio Figurelli, 2019.04.26 15:18
Contribuindo a esta thread, sugiro a leitura deste artigo