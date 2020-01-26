MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий
И что то в обновлениях не чего нового после 2093 не прилетает.
Это пока бета, еще неоднократно поменяем интерфейсы тестера.
Сегодня начнем публичные тесты билда 2122 на нашем MetaQuotes-Demo, а релиз будет в начале сентября.
Вот такие накладки обнаружены.
На вкладке Math calculations осталось то же явление.
После перехода на эту вкладку, остальные вкладки снова показывают ту же картину.
После рестарта терминала все сбрасывается в исходное состояние, т.е. в Math calculations остаётся то же явление, в остальных вкладках всё норм.
Перешли в Math calculations, возвращаемся в другие вкладки, снова видим накладку.
Такой код перестал компилироваться
class A { protected: static bool Test(const bool test) {return(true);} public: void A(void) {} void ~A(void) {} }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class B : public A { public: void B(void) {} void ~B(void) {} static void Test2(void) {A::Test(true);} };
При смене фокуса от выбранной строки, она становится такого нечитаемого цвета.
А вообще, уважаемые разработчики, не надо предлагать пользователю какие-то свои варианты действий - пусть он сам выбирает, что ему нужно (я про Тестер).
Так дизайн МТ5 скатывается от Word 97 в сторону первого Интернет браузера Mosaic, а не идет в сторону Гугл Хрома.
У вас случаем не выбрана сторонняя тема Windows?
Хотя по тону терминала этого не заметно.
По ширине бордюров предполагаю что у вас Win7.
На стандартной теме Win10 отображается корректно.
p.s. с января 2020 года, компания Microsoft полностью прекращает поддержку Windows 7
Нет, тему не менял и до обновления все было так.
А Вы попробуйте кликнуть мышью с этой строки в любое место - какой цвет останется?
Да, у меня Вин 7 и про ее поддержку знаю, спасибо. Жду скрин.
На какую бы строку не кликнул, везде всё корректно.
Если клик в не поля инструменты, то так же как у вас на последнем скрине.
Доступны теперь такие иконки тестов:
в самих тестах новый пункт появился "profit in pips":
Продолжаю осматривать и прощупывать далее ...