Discussão do artigo "Princípios básicos dos testes no MetaTrader 5" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Leia "Todos os indicadores criados por funções de Indicadores técnicos ou IndicatorCreate()...".
Muito obrigado, consegui resolver o problema.
Eu estava lendo esse artigo maravilhoso e parece que houve um erro de digitação em algum lugar.
Acho que você queria digitar 'if(hidden) Print......' em vez de 'if(hided) Print...' para que o código ficasse parecido com o abaixo
Obrigado pelo artigo.
Sam
Por que no artigo "Noções básicas de teste" não há uma palavra sobre por onde TUDO começa?
Estou falando de testar estratégias manuais como no ForexTester - pelo menos sem definir/executar/modificar ordens, mas com ticks (pelo menos apenas gráficos de barras) e a capacidade de observar os indicadores e fazer gráficos em "tempo real" com a capacidade de alternar os períodos de tempo.
Quando começo a testar o ExpertMACD Expert Advisor ("built-in") com um modelo tester.tpl salvo anteriormente (2 janelas de indicadores), a primeira janela sobrepõe o indicador MACD do Expert Advisor com o indicador do modelo. Esse é o modo como foi projetado?
Não verifiquei outros Expert Advisors. Atualizei a versão do MT hoje.
Por que no artigo "Noções básicas de teste" não há uma palavra sobre por onde TUDO começa?
Estou falando de testar estratégias manuais como no ForexTester - pelo menos sem definir/executar/modificar ordens, mas com ticks (pelo menos apenas gráficos de barras) e a capacidade de observar os indicadores e fazer gráficos em tempo real com a capacidade de alternar os períodos de tempo.
Porque estamos falando de testar sistemas de negociação automatizados.
A solução com indicadores em modelos é temporária, em breve os indicadores serão mostrados automaticamente durante a visualização.
Porque estamos falando de testar sistemas de negociação automatizados.
A solução com indicadores em modelos é temporária, em breve os indicadores serão mostrados automaticamente durante a visualização.
1. Entendi, mas isso não está no título do artigo, por isso estou perguntando.
E onde se lê "falar sobre testes de sistemas manuais"? Em lugar nenhum? Desculpe, mas parece algo como "quem não é programador não é comerciante" (para não dizer "não é um ser humano"). Isso é "política do partido"? Será assim ou há algo planejado para os meros mortais? Tipo, para os não iniciados...
2. Você não entende - eles SÃO exibidos automaticamente, mas o indicador EA é sobreposto ao indicador do modelo do testador.
Entretanto, se ele estiver temporariamente sobreposto, não há nada a discutir, é claro.
Моделирование времени в тестере
Durante o teste, a hora local TimeLocal() é sempre igual à hora do servidor TimeTradeServer(). Por sua vez, a hora do servidor é sempre igual à hora correspondente ao horário GMT - TimeGMT(). Portanto, todas essas funções produzem o mesmo horário durante o teste.
Aqui está escrito que "hora do servidor" == TimeTradeServer() == TimeGMT() durante o teste. Ao mesmo tempo, no fórum sobre contas de demonstração MQ, foi declarado que "hora do servidor MQ" == "hora média europeia" == GMT+1.
Executei o script off-line em meu laptop (build 674); ele mostra que TimeTradeServer() == TimeGMT(). É correto concluir que "MQ server time" == TimeGMT() e não GMT+1?
As coisas mudam, fluem e se alteram. Talvez antes fosse assim
В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.
e agora seja assim.
TimeTradeServer() == TimeGMT()
Obrigado pelo esclarecimento! Portanto, para contas de demonstração, "hora do servidor MQ" == TimeGMT().
Расчет индикаторов при тестировании
No modo em tempo real, os valores dos indicadores são calculados a cada tick. O testador adota um modelo econômico de cálculo de indicadores - os indicadores são recalculados apenas imediatamente antes de o Expert Advisor ser iniciado para execução. Isso significa que o recálculo dos valores do indicador é realizado antes da chamada das funções OnTick (), OnTrade() e OnTimer().
Independentemente de haver uma chamada de indicador em um manipulador de eventos específico ou não, todos os indicadores cujos identificadores foram criados pela função iCustom() ou IndicatorCreate ( ) serão recalculados antes de chamar a função do manipulador de eventos.
Portanto, ao testar no modo "All ticks", o cálculo dos indicadores é realizado antes de cada chamada de OnTick(). Se um cronômetro for ativado no Expert Advisor usando a função EventSetTimer(), os indicadores serão recalculados antes de cada chamada do manipulador OnTimer().
O artigo diz que os valores dos indicadores são recalculados antes da chamada de três funções - manipuladores de eventos. Não tenho nenhuma dessas funções em meu Expert Advisor - ele funciona apenas com eventos personalizados. Os cálculos são realizados por indicadores anexados a gráficos de outros símbolos. Tudo parece estar mais ou menos calculado no testador.
Surgem as seguintes perguntas: em que momento os indicadores pendurados em outros símbolos são recalculados? Eles são calculados toda vez que o evento NewTické enviado , mesmo que o Expert Advisor não tenha a função OnTick()? Em caso afirmativo, então os indicadores são recalculados com a frequência de ticks de outro símbolo?