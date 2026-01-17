Discussão do artigo "Princípios básicos dos testes no MetaTrader 5" - página 3
Sim.
Obrigado! Isso é novidade!
Não há nada de surpreendente nisso.
A presença de Expert Advisors no gráfico não impede que os indicadores sejam calculados :)
Acho que isso significa que o evento de chegada do tique é gerado depois que os indicadores são calculados.
Ou seja, primeiro o cálculo, depois a chamada. Mas se você não processar o evento, os indicadores ainda serão calculados.
Mas se seu evento não for processado, os indicadores ainda serão calculados.
Sim, mas no meu caso, o cálculo dos indicadores será sincronizado com a chegada de ticks em outro símbolo (o símbolo ao qual o próprio Expert Advisor está anexado). Foi isso que me surpreendeu.
A questão é que, se estivermos falando sobre o testador, então os eventos de gráfico dos objetos...? Há algum deles lá?
Acho que eles não estavam lá há um mês, talvez algo tenha mudado e eu não tenha visto?
Portanto, o especialista apenas em eventos de gráficos não funcionará no testador, porque não há eventos. E o tamanho do gráfico também :) tente obter o ChartGetXXX no testador. ele retorna zeros em todos os lugares.
A ideia em si no testador funciona.
Se tudo funciona, então qual é o problema em seu código?
O OnCalculation está longe para fazer uma verificação?
Se tudo funcionar, então qual é o problema em seu código?
Não há problemas no código. Você confirmou minha suposição de que, no caso descrito acima, os indicadores são recalculados no testador com a frequência de ticks de outro símbolo. Isso significa que os indicadores são recalculados com uma frequência diferente daquela que seria gerada pelo testador quando cada indicador está em seu próprio símbolo. Bem, o que há para verificar, teremos que nos adaptar. Se, é claro, sua confirmação estiver correta :)
Ótimo artigo, obrigado!