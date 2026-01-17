Discussão do artigo "Princípios básicos dos testes no MetaTrader 5"

Novo comentário
 

Novo artigo Princípios básicos dos testes no MetaTrader 5 foi publicado:

Quais são as diferenças entre os três modos de teste no MetaTrader 5 e, o que deve ser especialmente buscado? Como o teste de um EA, negociando simultaneamente em múltiplos instrumentos, acontece? Quando e como os valores dos indicadores são calculados durante o teste, e como os eventos são manuseados? Como sincronizar as barras a partir de diferentes instrumentos durante o teste no modo "apenas preços abertos"? Este artigo tem como objetivo fornecer respostas a estas e muitas outras questões.

Autor: MetaQuotes Software Corp.

 
Deve-se lembrar que, ao otimizar pelo critério "Custom max", um máximo local é sempre procurado. Para encontrar o mínimo local, você pode retornar de функции OnTester o valor inverso ao valor calculado da função:

return(1/значение_функции);



É melhor usar

return(-значение_функции);

ou você pode se deparar com a divisão por zero, e há menos distorção.

 
Urain:

É melhor usar

ou você pode obter uma divisão por zero, e há menos distorção.

Concordo. Adicionaremos isso ao artigo, obrigado pela sugestão!
 

Необходимо помнить, что при оптимизации по критерию "Custom max" всегда ищется локальный максимум. Для поиска локального минимума можно из функции OnTester ..........

A palavra "local" deve ser substituída por "global". É o extremo global que é pesquisado no intervalo fornecido.

 
joo:

A palavra "local" deve ser substituída por "global". É o extremo global que é procurado em um determinado intervalo.

É difícil dizer. Por um lado, a otimização não garante que o extremo global será encontrado.
 
Rosh:
É difícil dizer. Por um lado, a otimização não garante que um extremo global será encontrado.
O que será encontrado, extremo local ou global, é outra questão. Mas é o extremo global que é procurado - esse é o objetivo da otimização.
 
Rosh:
Concordo. Adicionarei ao artigo, obrigado pela sugestão!
Adicionado
 
Você poderia explicar a diferença na criação de um identificador de indicador (por exemplo, Alligator) usando iAlligator(...) e IndicatorCreate(...) ?
 
slyusar:
Por favor, explique a diferença na criação de uma alça de um indicador (por exemplo, Alligator) usando iAlligator(...) e IndicatorCreate(...) ?
As alças não serão diferentes "por toque". Mas esse não é o tópico do artigo.
 
Rosh:
As alças não serão diferentes por "toque". Mas esse não é o assunto deste artigo.

Eu não quis dizer diferenças por toque.....

Você escreveu:

"Independentemente de haver uma chamada de indicador em um manipulador de eventos específico ou não, todos os indicadores cujos identificadores foram criados por iCustom() ou IndicatorCreate() serão recalculados à força antes que a função do manipulador de eventos seja chamada."

Pergunta:

Por que os indicadores cujos identificadores foram criados usando (se voltarmos ao Alligator) iAlligator() não serão recalculados, qual é a diferença em relação a IndicatorCreate() , o que é melhor, o que é pior, o que deve ser usado e por quê?

 
Leia "Todos os indicadores criados por funções de Indicadores técnicos ou IndicatorCreate()...".
12345
Novo comentário