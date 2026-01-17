Discussão do artigo "Princípios básicos dos testes no MetaTrader 5"
return(1/значение_функции);
É melhor usar
return(-значение_функции);
ou você pode se deparar com a divisão por zero, e há menos distorção.
Необходимо помнить, что при оптимизации по критерию "Custom max" всегда ищется локальный максимум. Для поиска локального минимума можно из функции OnTester ..........
A palavra "local" deve ser substituída por "global". É o extremo global que é pesquisado no intervalo fornecido.
É difícil dizer. Por um lado, a otimização não garante que um extremo global será encontrado.
Concordo. Adicionarei ao artigo, obrigado pela sugestão!
Por favor, explique a diferença na criação de uma alça de um indicador (por exemplo, Alligator) usando iAlligator(...) e IndicatorCreate(...) ?
As alças não serão diferentes por "toque". Mas esse não é o assunto deste artigo.
Eu não quis dizer diferenças por toque.....
Você escreveu:
"Independentemente de haver uma chamada de indicador em um manipulador de eventos específico ou não, todos os indicadores cujos identificadores foram criados por iCustom() ou IndicatorCreate() serão recalculados à força antes que a função do manipulador de eventos seja chamada."
Pergunta:
Por que os indicadores cujos identificadores foram criados usando (se voltarmos ao Alligator) iAlligator() não serão recalculados, qual é a diferença em relação a IndicatorCreate() , o que é melhor, o que é pior, o que deve ser usado e por quê?
Novo artigo Princípios básicos dos testes no MetaTrader 5 foi publicado:
Quais são as diferenças entre os três modos de teste no MetaTrader 5 e, o que deve ser especialmente buscado? Como o teste de um EA, negociando simultaneamente em múltiplos instrumentos, acontece? Quando e como os valores dos indicadores são calculados durante o teste, e como os eventos são manuseados? Como sincronizar as barras a partir de diferentes instrumentos durante o teste no modo "apenas preços abertos"? Este artigo tem como objetivo fornecer respostas a estas e muitas outras questões.
Autor: MetaQuotes Software Corp.