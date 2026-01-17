Discussão do artigo "Princípios básicos dos testes no MetaTrader 5" - página 5

Renat Fatkhullin:
Por que não incluir isso na configuração padrão do Otimizador?

Muitas pessoas não teriam congelamentos e haveria menos reclamações.
 
Renat Fatkhullin:
É simples:
- mais núcleos no processador, mas não carregue todos os núcleos no otimizador, deixe um mínimo de alguns núcleos
- maior frequência da CPU
- memória máxima para armazenar os caches do sistema do terminal e do testador
- SSD, de preferência NVMe


Agradecimentos

 
Isaa Souza:
Obrigado 
 
Colegas, não consigo entender como posso otimizar rapidamente no MT5 sem levar em conta as passagens que tinham posições abertas no momento da conclusão. Nesse caso, o testador fecha essas posições e o saldo total se torna igual aos fundos (a perda é fixa), e a estratégia implica o fechamento de posições quando o lucro aparece.
 
Como faço para que esses milhares de agentes realizem minhas otimizações em vez de meus núcleos locais ou também em vez de meus núcleos locais? minhas otimizações estão levando 24 horas às vezes.
