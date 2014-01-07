Traders pagos
Boa tarde!
Será que alguém me pode informar como funcionam os traders pagos?O montante indicado junto ao nome é o que se paga?Como?Mensalmente ou de outra qualquer maneira ? E quais os métodos de pagamento?
nandaelizeu
Olá Nanda!
Bem Vinda a Comunidade
Bem, quando você fala de traders pagos você está falando dos sinais (https://www.mql5.com/pt/signals) certo!
Bem neste link https://www.mql5.com/en/articles/523, você encontra as informações de como assinar sinais, ainda está em inglês, caso tenha dificuldade, você pode usar o google translator.
Sobre formas de pagamento você encontra no link https://www.mql5.com/en/articles/302, também ainda em inglês.
Abaixo uma imagem de como você vê inicialmente se um sinal é pago ou não! Eu sei que você pode assinar por semana ou mensal, mas para você assinar o valor da assinatura, o crédito tem que estar disponível na sua conta, eu uso cartão de crédito e paypal para trabalhar aqui no site mql5.com
- 2012.10.09
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Boa tarde a todos.
Quero receber os sinais de um trader que cobra uma pequena mensalidade. Não consigo subescrever o trader enquanto não fizer um deposito . Alguem me pode ajudar como esse deposito é feito Já devorei o site e não consigo perceber em que conta tenho que fazer tal deposito e como se fáz. Não encontro no site MQL5 nada para fazer esse deposito. Podem por favor ajudar-me.
Boa tarde a todos.
Quero receber os sinais de um trader que cobra uma pequena mensalidade. Não consigo subescrever o trader enquanto não fizer um deposito . Alguem me pode ajudar como esse deposito é feito Já devorei o site e não consigo perceber em que conta tenho que fazer tal deposito e como se fáz. Não encontro no site MQL5 nada para fazer esse deposito. Podem por favor ajudar-me.
Matosmar, você deve depositar créditos usando Cartão de Crédito, PayPal, etc na sua conta no MQL5.
Para isso acesse Perfil > Pagamentos > Depósito na Conta
Cada crédito equivale à 1 dólar para consumo com produtos/serviços do site.
Muito obrigado FIGURELLI graças á sua ajuda já tenho os créditos depositados na minha conta.
Peço ajuda ao fórum para por favor ajudarem-me a esclarecer duas dividas que tenho.
1ª Por vezes nas posições que os traders abrem aparece no fim do par a palavra micro ou a letra m. Exemplo USD-JPY micro ou EUR_USD_m. O que quer isto dizer. Há alguma diferença entre um par USD-JPY e um par USD-JPY micro?
2ª No quadro do histórico por vezes há um valor que se paga que chamam de SWAP ou troca. Que troca é esta que dá origem a uma taxa?
Desculpem estas perguntas mas informo que sou muito novo neste mundo do forex.
Muito obrigado FIGURELLI graças á sua ajuda já tenho os créditos depositados na minha conta.
Peço ajuda ao fórum para por favor ajudarem-me a esclarecer duas dividas que tenho.
1ª Por vezes nas posições que os traders abrem aparece no fim do par a palavra micro ou a letra m. Exemplo USD-JPY micro ou EUR_USD_m. O que quer isto dizer. Há alguma diferença entre um par USD-JPY e um par USD-JPY micro?
2ª No quadro do histórico por vezes há um valor que se paga que chamam de SWAP ou troca. Que troca é esta que dá origem a uma taxa?
Desculpem estas perguntas mas informo que sou muito novo neste mundo do forex.
Matosmar, a diferença de nomes depende do padrão utilizado por cada corretora, mas o sistema de cópia de sinais do MT5 possui uma conversão automática dos nomes para se adequar aos equivalentes de sua corretora.
Esse tipo de nomenclatura se tornou usual no Forex como estratégia de algumas corretoras para permitir a operação short/long de um mesmo instrumento em uma mesma conta (o que não seria possível no MT5, por exemplo, e com as normas internacionais atuais).
Quanto ao Swap é um mecanismo de diminuição de risco muito comum no Forex, principalmente para operações de swing trade, recomendo estudares mais nos links abaixo:
http://blog.bussoladoinvestidor.com.br/o-que-e-swap/
- 2013.04.13
- Diego Wawrzeniak
- blog.bussoladoinvestidor.com.br
Bom dia , a todos. Tenho uma conta real na corretora Alpari-forex. Tenho um VPS e nele uma MT4. Seguindo as instruçoes do MQL5 , fiz a assinatura de um provedor de sinais. O provedor de sinais possui as mesmas configurações de minha conta real( Alavancagem, servidor e tipo de conta). Ocorre que não esta sendo copiado na minha conta os sinais transmitidos. Estou anexando print da tela onde foi anexado o provedor. Outra duvida, só podemos fazer a assinatura de sinais onde provedores e seguidores possuem as mesmas corretoras? Ex. Eu tenho conta na Alpari-forex e quero assinar sinal ,com provedor de conta na FIbo? Tambem Li que nesses casos devemos tomar cuidado com os volumes, alavancagem, tipos de contas , etc... Tambem quero agradecer as pessoas que muito trabalharam e ainda trabalham muiito para desenvolver para os nativos de lingua portuguesa essa ferramenta maravilhosa do MQL5.
Bom dia , a todos. Tenho uma conta real na corretora Alpari-forex. Tenho um VPS e nele uma MT4. Seguindo as instruçoes do MQL5 , fiz a assinatura de um provedor de sinais. O provedor de sinais possui as mesmas configurações de minha conta real( Alavancagem, servidor e tipo de conta). Ocorre que não esta sendo copiado na minha conta os sinais transmitidos. Estou anexando print da tela onde foi anexado o provedor. Outra duvida, só podemos fazer a assinatura de sinais onde provedores e seguidores possuem as mesmas corretoras? Ex. Eu tenho conta na Alpari-forex e quero assinar sinal ,com provedor de conta na FIbo? Tambem Li que nesses casos devemos tomar cuidado com os volumes, alavancagem, tipos de contas , etc... Tambem quero agradecer as pessoas que muito trabalharam e ainda trabalham muiito para desenvolver para os nativos de lingua portuguesa essa ferramenta maravilhosa do MQL5.
Olá Robson,
Talvez este artigo https://www.mql5.com/en/articles/523 lhe dê uma idéia do que está acontecendo, está ainda em inglês, mas com a tradução do google translator da para te uma idéia dos procedimentos .
Não esqueça de dar uma olhada nas regras os termos de uso, aqui etá em português! https://www.mql5.com/pt/signals/rules e https://www.mql5.com/pt/signals/terms/subscriber
Quanto as corretoras, não importa se a sua é diferente da do sinal, mas nas orientações dizem que é melhor se a mesma do provedor de sinal, porém se vc comprar um sinal de uma conta demo esta regra não vai funcionar, e se for de uma conta real e vc quiser operar na mesma corretora, verifique se não é uma corretora que vai lhe trazer problema!
- 2012.10.09
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa tarde!
Será que alguém me pode informar como funcionam os traders pagos?O montante indicado junto ao nome é o que se paga?Como?Mensalmente ou de outra qualquer maneira ? E quais os métodos de pagamento?
nandaelizeu