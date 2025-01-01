- MathProbabilityDensityNoncentralBeta
MathProbabilityDensityNoncentralBeta
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione beta non centrale con i parametri A, B e lambda per una variabile casuale X. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
|
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione beta non centrale con i parametri A, B e lambda per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dbeta() in R.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità della distribuzione beta con i parametri A e B per una serie di variabili casuali x[]. In caso di errore restituisce false.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
a
[in] Il primo parametro della distribuzione beta (forma 1).
b
[in] Il secondo parametro della distribuzione beta (forma 2)
lambda
[in] Parametro noncentralità
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.