MathProbabilityDensityNoncentralBeta

Рассчитывает плотность вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Рассчитывает плотность вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dbeta() в R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает плотность вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Параметры

x

[in] Значение случайной величины.

x[]

[in] Массив со значениями случайной величины.

a

[in] Первый параметр бета-распределения (shape 1).

b

[in] Второй параметр бета-распределения (shape 2)

lambda

[in] Параметр нецентральности

log_mode

[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out] Массив для значений функции плотности вероятности.