MathProbabilityDensityNoncentralBeta
Рассчитывает плотность вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Рассчитывает плотность вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dbeta() в R.
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Рассчитывает плотность вероятности нецентрального бета-распределения с параметрами a, b и lambda для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.
bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
a
[in] Первый параметр бета-распределения (shape 1).
b
[in] Второй параметр бета-распределения (shape 2)
lambda
[in] Параметр нецентральности
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции плотности вероятности.