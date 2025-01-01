MathProbabilityDensityNoncentralBeta

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double x,

const double a,

const double b,

const double lambda,

int& error_code

);

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution bêta non centrale avec les paramètres a, b et lambda pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dbeta() dans R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la valeur de la fonction de densité de probabilité de la distribution beta avec les paramètres a et b pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralBeta(

const double& x[],

const double a,

const double b,

const double lambda,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

a

[in] Le premier paramètre de la distribution beta (shape 1).

b

[in] Le deuxième paramètre de la distribution beta (shape 2)

lambda

[in] Paramètre de noncentralité

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.