MathRandomGeometric

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomGeometric(

const double p,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de distribución geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.

bool MathRandomGeometric(

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

p

[in] Parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba).

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.