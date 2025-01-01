DocumentaciónSecciones
MathRandomGeometric

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de distribución geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna NaN.

double  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según  la ley de distribución geométrica con el parámetro p. En caso de error, retorna false. Análogo de rgeom() en R.

bool  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba)
   const int     data_count,     // número de datos necesarios
   double&       result[]        // matriz con los valores de las magnitudes pseudoaleatorias
   );

Parámetros

p

[in]  Parámetro de distribución (probabilidad de aparición de un evento en una prueba).  

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

data_count

[out]  Número de datos necesarios.

result[]

[out]  Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.