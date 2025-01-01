MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計幾何分布MathRandomGeometric
- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathRandomGeometric
パラメータpを使って、幾何分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathRandomGeometric(
パラメータpを使って、幾何分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrgeom()の類似体です。
bool MathRandomGeometric(
パラメータ
p
[in] 分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
data_count
[out] 必要なデータ量
result[]
[out] 擬似乱数の値を取得するための配列