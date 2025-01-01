ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計幾何分布MathRandomGeometric 

MathRandomGeometric

パラメータpを使って、幾何分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double  MathRandomGeometric(
  const double  p,             // 分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）
  int&          error_code      // エラーコードを格納する変数
  );

パラメータpを使って、幾何分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrgeom()の類似体です。

bool  MathRandomGeometric(
  const double  p,             // 分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）
  const int     data_count,     // 必要なデータ量
  double&      result[]        // 擬似乱数変数の値の配列
  );

パラメータ

p

[in]  分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）  

error_code

[out]  エラーコードを格納する変数

data_count

[out]  必要なデータ量

result[]

[out]  擬似乱数の値を取得するための配列