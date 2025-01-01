MathRandomGeometric

パラメータpを使って、幾何分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathRandomGeometric(

const double p,

int& error_code

);

パラメータpを使って、幾何分布の法則に従って分布した擬似乱数変数を生成します。エラーの場合は、falseを返します。Rのrgeom()の類似体です。

bool MathRandomGeometric(

const double p,

const int data_count,

double& result[]

);

パラメータ

p

[in] 分布のパラメータ（1回のテストでのイベント発生の確率）

error_code

[out] エラーコードを格納する変数

data_count

[out] 必要なデータ量

result[]

[out] 擬似乱数の値を取得するための配列