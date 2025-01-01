DocumentazioneSezioni
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce false. Analogo di rgeom() in R.

bool  MathRandomGeometric(
   const double  p,              // parametro della distribuzione (probabilità o occorrenza dell'evento in un test)
   const int     data_count,     // ammontare dei dati richiesti
   double&       result[]        // array con i valori delle variabili pseudocasuali
   );

Parametri

p

[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).  

error_code

[out] variabile per memorizzare il codice di errore.

data_count

[out]  Ammontare dei dati richiesti.

result[]

[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.