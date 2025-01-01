- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
MathRandomGeometric
Genera una variabile pseudocasuale distribuita secondo la legge di distribuzione geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathRandomGeometric(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione geometrica con parametro P. In caso di errore restituisce false. Analogo di rgeom() in R.
|
bool MathRandomGeometric(
Parametri
p
[in] parametro della distribuzione (probabilità o il verificarsi dell'evento in un test).
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.